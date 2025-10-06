"ஈசிஆரில் 14 கி.மீ. தூரத்திற்கு புதிய மேம்பாலம்" - அமைச்சர் எ.வ.வேலு தகவல்!
தேனாம்பேட்டை - சைதாப்பேட்டை இடையே அமைக்கப்பட்டு வரும் மேம்பாலம் பொங்கல் பண்டிகையின்போது திறக்கும் வகையில் பணிகளை துரிதப்படுத்தி வருவதாக அமைச்சர் எ.வ.வேலு தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 6, 2025 at 12:52 PM IST
சென்னை: மழை காலங்களில் போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்த, கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் 14 கி.மீ தூரத்திற்கு புதிய உயர்நிலை மேம்பாலம் அமைக்கப்பட உள்ளது என அமைச்சர் எ.வ.வேலு தெரிவித்துள்ளார்.
பொதுப்பணித் துறையின் சார்பில் கட்டப்பட்டு வரும், அயனாவரம் தமிழ்நாடு மனநல மற்றும் மருத்துவ நரம்பியல் நிறுவனத்தின் (TNIMHANS, Kilpauk) புதிய கட்டிடத்தின் கட்டுமானப் பணிகளை பொதுப்பணிகள், நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறை அமைச்சர் எ.வ.வேலு மற்றும் இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் பி.கே.சேகர்பாபு ஆகியோர் நேரில் ஆய்வு செய்தனர். தொடர்ந்து, நெடுஞ்சாலைத் துறையின் சார்பில் நடைபெற்று வரும் பல்வேறு கட்டுமானப் பணிகளையும் அவர்கள் ஆய்வு செய்தனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் எ.வ.வேலு,, "ஏழு தளங்கள் கொண்ட மனநல மருத்துவமனையின் முதல் கட்டடம் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. ரூ.90 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டு வரும் இந்த மருத்துவமனியில் பணிகள் 18 மாதத்திற்குள் நிறைவுப் பெற்று மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரும்.
வில்லிவாக்கம் சட்டமன்ற தொகுதி, மேடவாக்கம் டேங்க் ரோடு, பொதுப்பணித் துறையின் சார்பில் கட்டப்பட்டு வரும் அயனாவரம் தமிழ்நாடு மனநல மற்றும் மருத்துவ நரம்பியல் நிறுவனத்தின் (TNIMHANS, Kilpauk) புதிய கட்டிடத்தின் கட்டுமானப் பணிகளை ஆய்வு ஆய்வு செய்தேன். pic.twitter.com/tDY18ULonT— E V Velu - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@evvelu) October 5, 2025
இதில், மருத்துவ பயனாளிகளுக்கு போதுமான அளவு மருந்து கிடங்குகள், சிடி ஸ்கேன் மையம், முதுநிலை மாணவர்கள் பயன்பாட்டிற்கான வகுப்பறைகள் அமைக்கப்பட்டு, பேராசிரியர்கள், ஆசிரியர்கள் தங்கி பணியாற்றுவதற்கும் தனி அறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன" என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், "சென்னை மாநகராட்சியில் குறைந்த அளவுதான் நெடுஞ்சாலைகள் உள்ளன. 85 சதவிகித சாலைகள் மாநகராட்சி சாலைகளாக உள்ளன. மழை காலங்களில் விபத்துகள் ஏற்படாமல் இருக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாக, அடையாறு மத்திய கைலாஷ் மேம்பால பணிகளை தினமும் இரவு 10 மணி முதல் காலை 5 மணி வரை அனுமதி உள்ளது. இதனால் பணிகளில் தாமதம் ஏற்படுகிறது. அடுத்த மாதத்திற்குள் பணிகள் நிறைவடையும்.
மழை காலங்களில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாக இருக்கும் இடங்களில் உயர்நிலை மேம்பாலம் அமைக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். அதன்படி, 3.2 கி.மீ தூரத்திற்கு அண்ணா சாலையில் தேனாம்பேட்டை - சைதாப்பேட்டை வரையும், கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் 14 கி.மீ தூரத்திற்கு புதிய உயர்நிலை மேம்பாலம் அமைக்கப்பட உள்ளது.
போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த மற்றொரு இடமான திருவான்மியூரில் இருந்து 14 கி.மீ தூரத்திற்கு மேம்பாலம் கட்டும் பணிகள் விரைந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. தேனாம்பேட்டை - சைதாப்பேட்டை இடையேயான மேம்பாலத்திற்கான ஒப்பந்தம் 2026 நவம்பர் வரை உள்ளது. ஆனால், பொங்கல் பண்டிகைக்குள் அந்த பணியை முடிக்க ஆயத்தப்படுத்தி வருகிறோம்” என்று அமைச்சர் எ.வ. வேலு தெரிவித்தார்.
இந்த ஆய்வின்போது மாநகராட்சி மேயர் பிரியா உள்ளிட்ட அரசு அதிகாரிகள் பலர் உடனிருந்தனர்.