"விஜய் ஸ்கிரீனுக்கு பின்னால் நின்று பேசுகிறார்... வெளியே வரட்டும் பார்க்கலாம்" - அமைச்சர் துரைமுருகன் 'நறுக்' பதில்

அதிமுகவின் தற்போதைய நிலை குறித்து நான் என்ன சொல்ல? அடுத்த கட்சி விவகாரத்தில் தலையிட நாம் (திமுக) தயாராக இல்லை என்று அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் துரைமுருகன்
அமைச்சர் துரைமுருகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2025 at 6:58 PM IST

1 Min Read
வேலூர்: விஜய் ஸ்கிரீனுக்கு பின்னால் நின்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். முதலில் அதனை விட்டு வெளியே வரட்டும் என்று அமைச்சர் துரைமுருகன் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அருகே அருப்புமேடு பகுதியில் ‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ திட்டம் முகாம் இன்று (செப்.10) நடைபெற்றது. இதனை நேரில் பார்வையிட்ட அமைச்சர் துரைமுருகன், மனு அளித்த பயனாளிகளுக்கு சான்றிதழ்களை வழங்கினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் துரைமுருகனிடம், தவெக தலைவர் விஜய் திமுக ஆட்சியை ‘எமர்ஜென்சி’ கால ஆட்சி என குறிப்பிட்டு, தமிழக மக்களின் குரல் கேட்கப்படவில்லை என விமர்சித்தது தொடர்பாக கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அப்போது, “தவெக தலைவர் விஜய் இன்னும் ஸ்கிரீனுக்கு பின்னால் நின்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். முதலில் அங்கிருந்து வெளியே வரட்டும், பிறகு பார்ப்போம். விஜய் சனிக்கிழமை பிரச்சாரம் வைத்தால் என்ன, வெள்ளிக்கிழமை பிரச்சாரம் வைத்தால் நமக்கு என்ன?” என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தற்போது தான் காவிரியில் எக்கச்சக்கமாகத் தண்ணீர் போய் கொண்டிருக்கிறதே... கர்நாடகா துணை முதலமைச்சர் சிவக்குமார் நீதிமன்ற தீர்ப்புப்படி தண்ணீர் திறக்கப்படும் எனக் கூறியதில் என்ன இருக்கிறது.

அமைச்சர் துரைமுருகன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஒரு தமிழரான சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் இந்தியாவின் குடியரசு துணை தலைவராக உயர்ந்துள்ளார். அவர் ஒரு தமிழர் மட்டுமல்ல, எனக்கு நீண்டகால நண்பர். தற்போது குடியரசு துணைத் தலைவராக வந்திருப்பதற்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும், அவரது செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் என்பது செயல்பட்டால் தான் தெரியும். எனவே, பார்க்கலாம் எப்படி உள்ளது என்று.

அது மட்டுமின்றி, அவரால் என்ன தமிழ்நாட்டுக்கு வரப்போகிறது? அவர் மேல் சபையின் தலைவர் அவ்வளவுதான். தமிழ்நாட்டுக்கு சாதகமான கேள்வி ஏதாவது இருந்தால் கேட்க சொல்வர். அவ்வளவு தான் அவரால் முடியும்.

இதையும் படிங்க: விஜய் 30 நிமிடம் மட்டுமே பேச வேண்டும்; திருச்சி பிரச்சாரத்திற்கு 23 கட்டுப்பாடுகளுடன் காவல்துறை அனுமதி!

அதிமுகவின் தற்போதைய நிலை குறித்து நான் என்ன சொல்ல? அது அவர்கள் கட்சி. அடுத்த கட்சி விவகாரத்தில் தலையிட நாம் தயாராக இல்லை. மேலும், அதிமுகவில் நிலவும் பிரச்சனைக்கு திமுக தான் காரணம் என்று எத்தனையோ பேர் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதையெல்லாம் புறந்தள்ளிவிட்டு போக வேண்டுமே தவிர, பதில் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை.

அதே போல, தாமிரபரணி ஆற்றை திமுக தலைமுழுகி விட்டதாக நயினார் நாகேந்திரன் கூறியுள்ளார். பாவம் நயினார். புது பதவிக்கு வந்த வேகத்தில் செயல்படுகிறார். அவர் சட்டப் பேரவையில் எப்படி செயல்படுகிறார் என்று திமுகவிற்கு தெரியும்” என்று விமர்சித்தார்.

