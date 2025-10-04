விஜய் கைது செய்யப்படுவாரா? அமைச்சர் துரைமுருகன் பரபரப்பு விளக்கம்!
Published : October 4, 2025 at 3:18 PM IST
வேலூர்: விஜய் கைது செய்யப்படுவாரா? என்று செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு தமிழ்நாடு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் பரபரப்பு பதில் ஒன்றை அளித்துள்ளார்.
வேலூர் மாவட்டம், காட்பாடி அருகே சேர்க்காடு பகுதியில் 'நலம் காக்கும் ஸ்டாலின்' மருத்துவ முகாம் இன்று (அக்டோபர் 4) நடந்தது. இந்த மருத்துவ முகாமில் தமிழ்நாடு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் கலந்து கொண்டார். இதன் பின்னர் அமைச்சர் துரைமுருகன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், ''தமிழக அரசு வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள முழுமையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுத்துள்ளது.
பருவமழையை எதிர் கொள்ள 2 நிலைகளில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் பருவ மழைக்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் ரூ.30 கோடி மதிப்பீட்டில் முன்னேற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. அதில், நீர் நிலைகள் மற்றும் கால்வாய்கள் தூர்வாருதல், கரை பலப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பணிகள் உள்ளடங்கும்.
மேலும் நீர்வள பாதைகளை சீரமைத்தல், புதிய கால்வாய் அமைத்தல் உள்ளிட்ட பணிகள் ரூ.160 கோடி மதிப்பில் நடந்து வருகிறது. எவ்வளவு மழை வந்தாலும் தாங்கக்கூடிய வகையில் முழுமையான ஆயத்தத்தில் அரசு உள்ளது.
கரூர் விவகாரத்தில் நீதிபதிகள் சொல்வது தான் மெயின். அவர்கள் உண்மையைச் சொன்னதாகவே பார்க்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் 210 தொகுதிகளில் அதிமுக வெற்றி பெறும் என, எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியதை பற்றி கேட்கிறீர்கள். தேர்தல் நேரத்தில் யாரையும் கேட்டாலும் அவர்களே வெல்லப் போவதாகத் தான் கூறுவார்கள். சீமானை கேட்டாலும் அவரும் அப்படித் தான் சொல்லுவார்.
முதல்வர் கள்ளக்குறிச்சி சம்பவத்திற்கு போகவில்லை. ஆனால் கரூர் சம்பவத்திற்கு உடனடியாக சென்றது ஏன்? என அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பியதாக சொல்கிறீர்கள். அன்றைய சூழ்நிலை வேறு. இன்றைய சூழ்நிலை வேறு. 41 பேர் உயிரிழந்தது பெரும் பேரழிவாகும் இது. உலகம் கவனித்து பார்க்கும் இந்த சம்பவம் குறித்து, முதல்வர் உடனடியாக சென்றது மிகவும் இயல்பானது'' என்று அமைச்சர் துரைமுருகன் கூறினார்.
உடனே செய்தியாளர்கள், தவெக தலைவர் விஜய் கைது செய்யப்படுவாரா? என்று கேட்டனர். அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் துரைமுருகன், “விஜயை கைது செய்யும் நிலை வந்தால் கைது பண்ணுவோம். தேவையில்லாத சூழ்நிலையில் அப்படி செய்யமாட்டோம். தேவையில்லாமல் யாரையும் கைது செய்ய மாட்டோம்” என்று அமைச்சர் துரைமுருகன் கூறினார்.