தமிழகம் ஒன்றும் பீகார் அல்ல- வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் குறித்து அமைச்சர் துரைமுருகன் காட்டம்

அரசியலில் சர்வீஸ் இல்லாத கட்சி தமிழக வெற்றிக் கழகம் என அமைச்சர் துரைமுருகன் விமர்சித்துள்ளார்.

அமைச்சர் துரைமுருகன்
அமைச்சர் துரைமுருகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 11, 2025 at 8:36 PM IST

வேலூர்: தமிழ்நாட்டில் நடப்பது பீகாரில் நடைபெறும் ஆட்சி போல அல்ல எனவும், மக்கள் விழிப்புணர்வு பெற்ற மாநிலமாக தமிழகம் திகழ்கிறது என்றும் அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

வேலூர் மாவட்டம் சேண்பாக்கம் பகுதியில் ‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ திட்ட முகாம் (செப்.11) இன்று நடைபெற்றது. இதனை நேரில் பார்வையிட்ட அமைச்சர் துரைமுருகன், மக்களின் குறைகளை கேட்டறிந்து, தீர்வு காண்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்தார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "கால்வாய் திட்டங்கள் விவசாயத்திற்கு ஓர் உயிரணு போல. இதனை உணர்ந்த திமுக அரசு, திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள நந்தன் கால்வாய் திட்டத்திற்கு நிதி ஒதுக்கி, விரைவில் பணிகளை துவக்கவுள்ளதாகவும், இது அப்பகுதி விவசாயிகளின் நீண்டநாள் எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றும் வகையில் இருக்கும்" எனவும் தெரிவித்தார்.

மேலும் பேசிய அமைச்சர் துரைமுருகன், "சில மாநிலங்களில் சமீபத்தில் வாக்காளர் பட்டியலில் அதிகமான நீக்கங்கள் நடந்ததாக செய்திகள் வெளியாகி வரும் நிலையில், அத்தகைய நிலை தமிழகத்திலும் ஏற்படுமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. ஆனால் தமிழ்நாடு ஒன்றும் பீகார் போல் அல்ல. விழிப்புணர்வு பெற்ற மாநிலம் தமிழ்நாடு. இங்கு நடக்கும் ஆட்சி, பீகாரில் நடைபெறும் ஆட்சி அல்ல. இங்கு மு.க.ஸ்டாலின் ஆட்சி செய்கிறார். அவர்களது ஜம்பம் இங்கே செல்லாது.

அமைச்சர் துரைமுருகன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

'சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குள் திமுக கூட்டணி சிதைந்துவிடும் என்றும், அதிமுக ஒற்றுமையாகவே உள்ளது. வரவிருக்கும் தேர்தலில் திமுகவுக்கு மக்கள் பாடம் புகட்டுவார்கள்' என்று எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார். எடப்பாடி மிகவும் பாவம். ஏதாவது பேச வேண்டும் என்பதற்காக பேசுகிறார். அதுமட்டுமின்றி, அவர் எதிர்க்கட்சியை சேர்ந்தவர். பிறகு திமுக பக்கமா பேசுவார்?

இதையும் படிங்க: TET தேர்வு விவகாரம்: உச்ச நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும் என அமைச்சர் தகவல்

'திமுக பழிவாங்கும் நோக்கத்துடன் செயல்படுகிறது' என்று தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் குற்றம் சுமத்தியுள்ளார். தவெகவிற்கு அரசியலில் சர்வீஸ் இல்லை. அதனால் அவர் சுமத்தும் குற்றத்திற்கெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியாது. தமிழக அரசியலில் நிரந்தர எதிரி திமுக என்கிறார்கள். அதிலிருந்தே அவர்களின் அனுபவம் எவ்வளவு என்பது தெரிய வருகிறது.

பேரழிவால் பாதிக்கப்பட்ட பிற மாநிலங்களுக்கு பிரதமர் நிதி ஒதுக்கியிருப்பது போல, தமிழ்நாட்டிற்கு ஒதுக்கப்படுவதில்லை. அந்த வகையில், தமிழகத்திற்கு கெட்ட பெயர் வரவேண்டும் என பிரதமர் நினைத்தால் அது நல்லதல்ல. ஆனால், பிரதமர் அப்படிதான் நினைப்பார் போல.

அன்புமணி ராமதாஸ் பாமகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ள விவகாரம் என்பது அவர்களது வீட்டுக்குள் நடக்கும் விஷயம். அது நமக்கு தேவையில்லை" என்று துரைமுருகன் தெரிவித்தார்.

