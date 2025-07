ETV Bharat / state

இருட்டிலும் இக்கட்டிலும் மாட்டிக் கொண்டிருப்பது எடப்பாடி பழனிசாமிதான்! - அமைச்சர் துரைமுருகன் பேட்டி - MINISTER DURAI MURUGAN PRESS MEET

அமைச்சர் துரைமுருகன் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : July 8, 2025 at 8:03 AM IST | Updated : July 8, 2025 at 9:07 AM IST 2 Min Read

வேலூர்: இருளை அகற்றி தமிழகத்தை ஒளி வீசச் செய்வதே என்னுடைய தீராத ஆசை என்ற எடப்பாடி பழனிசாமியின் கருத்துக்கு அமைச்சர் துரைமுருகன் பதிலளித்துள்ளார். வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி தாராபடவேடு பகுதியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் திமுக பூத் முகவர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. அந்த கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளும் முன்பு காட்பாடி காந்தி நகர் பகுதியில் உள்ள தனது இல்லத்தில் தமிழக நீர்வளம் மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம், முல்லைப் பெரியாறு அணையில் தண்ணீர் திறந்து விட்டும் கால்வாய்கள் தூர்வாரப்படாததால் கடைமடை வரை தண்ணீர் செல்லவில்லை என்று எதிர்க்கட்சி தலைவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளாரே, என செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, "அவருக்கு என்ன தெரியும். எல்லாம் போயாச்சு. எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எங்களை பாராட்டிக் கொண்டா இருப்பார்? போய் அவரை பார்க்கச் சொல்லுங்கள்" என்றார். இருளை அகற்றி தமிழகத்தை ஒளி வீசச் செய்வதே என்னுடைய தீராத ஆசை என்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி தெரிவித்துள்ளாரே என கேட்டதற்கு, “இருட்டிலும் இக்கட்டிலும் மாட்டிக் கொண்டிருப்பது எடப்பாடி பழனிசாமிதான்” என தெரிவித்தார். அதன்பிறகு வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி தாராபடவேடு பகுதியில் ‘ஓரணியில் தமிழ்நாடு’ திட்டத்தை துவக்கி வைத்து அங்கு வீடு வீடாகச் சென்று திமுகவில் சேர்ந்த உறுப்பினர்களுக்கு அடையாள அட்டை வழங்கி, வீடுகளில் ஸ்டிக்கர்களை ஓட்டினார். பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்தப் பேட்டியில், “தமிழக முதல்வர் பல திட்டங்களை வகுத்துள்ளார். அதில் ஒன்றுதான் இத்திட்டம். ஒவ்வொரு வீடாகச் சென்று மக்களுடைய குறைகளை கேட்டு, அதை நிவர்த்தி செய்யவேண்டும். அப்படி நாம் செய்தபிறகு, அவர்களை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் சேருங்கள் என அன்பாக அழைப்பு விடுக்க வேண்டும். இப்படி உறுப்பினர்களை சேர்த்தால்தான் மிகப்பெரிய வெற்றியை ஈட்ட முடியும் என்று முடிவு செய்துள்ளார்.

