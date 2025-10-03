ETV Bharat / state

விஜய்க்கு அரசியலில் போதுமான பக்குவம் இல்லை - அமைச்சர் துரைமுருகன் விமர்சனம்!

திமுக ஒருபோதும் அஞ்சியதில்லை. அஞ்ச வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. எங்கள் மீது எத்தனை குற்றச்சாட்டுகள் வந்தாலும், நாங்கள் நேர்மையாக எங்களின் சேவையை தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் துரைமுருகன்
செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் துரைமுருகன்
October 3, 2025

ராணிப்பேட்டை: விஜய்க்கு அரசியலில் போதுமான அளவுக்கு பக்குவம் இல்லை என்று தமிழ்நாடு நீர்வளத் துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் கடுமையான விமர்சனத்தை முன்வைத்துள்ளார்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், காட்பாடி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட வாலாஜா அருகே உள்ள லாலாப்பேட்டை அரசு மேல்நிலை பள்ளியில் "உங்களுடன் ஸ்டாலின்" திட்ட முகாம் நடைபெற்றது. இந்த முகாமுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் சந்திரகலா தலைமை தாங்கினார். இதில், சிறப்பு அழைப்பாளராக தமிழ்நாடு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் கலந்து கொண்டு "உங்களுடன் ஸ்டாலின்" திட்ட முகாமை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.

இந்த முகாமின் போது உடனடியாக தீர்வு காணப்பட்ட மனுக்கள் அடிப்படையில் பயனாளிகளுக்கு அரசின் நலத்திட்ட உதவிகளை அமைச்சர் துரைமுருகன் வழங்கினார்.

இதன் பிறகு நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் துரைமுருகன் பேசியதாவது:

மக்கள் ஒவ்வொரு துறை அலுவலகத்துக்கும் தனித்தனியாக சென்று தேவைகளை மனுக்களாக சமர்ப்பித்து வந்தனர். ஆனால் இன்று, முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் அரசு அலுவலர்கள் நேரடியாக மக்களை தேடி சென்று முகாம்கள் நடத்தி வருகின்றனர். இதன் மூலம் மக்கள் சீரான முறையில் அரசு திட்டங்களை பெற முடிகிறது. தமிழ்நாட்டில் மக்கள் அரசை தேடி செல்வதற்கு பதிலாக, அரசு மக்களை தேடி செல்லும் சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது. இவ்வாறு அமைச்சர் துரைமுருகன் பேசினார்.

இதன் பின்னர் அமைச்சர் துரைமுருகன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறும் போது, 'கரூர் சம்பவத்தில் நடிகர் விஜய்க்கு எதிராக வழக்கு பதிவு செய்யப்படாதது ஏன்? திமுக அவரை பார்த்து பயப்படுகிறதா?'' என்று கேட்கிறீர்கள். திமுக ஒரு போதும் யாரையும் பார்த்து அஞ்சியதில்லை. இனி அஞசப் போவதும் இல்லை. அஞ்ச வேண்டிய அவசியமும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு இல்லை. பாஜக உள்பட தேசிய கட்சிகளுக்கும் திமுக அஞ்சியதில்லை. எங்கள் மீது எத்தனை குற்றச்சாட்டுகள் வந்தாலும், நாங்கள் அதனை நேர்மையாக எதிர்கொள்வோம். அப்படிப்பட்ட சூழலிலும் மக்களுக்கான எங்களின் சேவையை தொடர்ந்து கொண்டு இருப்போம். கடந்த காலங்களிலும் இது தான் நடந்துள்ளது. இனியும் இது தான் நடக்கும்.

விஜய்க்கு அரசியலில் போதுமான பக்குவம் இல்லை. அவர் இன்னும் நிறைய கற்றுக் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது'' என அமைச்சர் துரைமுருகன் கடுமையாக விமர்சித்தார்.

