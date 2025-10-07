''விஜய்க்கு வெளியே வர பயம்...'' - அமைச்சர் துரைமுருகன் காட்டம்!
Published : October 7, 2025 at 4:55 PM IST
வேலூர்: விஜய்க்கு வெளியில் வர பயம் என்றும், குற்றம் செய்யவில்லை என்றால் நேரில் ஆறுதல் சொல்லி இருக்கலாம் என்றும் அமைச்சர் துரைமுருகன் காட்டமாக விமர்சித்துள்ளார்.
வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அருகே தமிழ்நாடு–ஆந்திர எல்லையில் மோர்தானா அணை அமைந்துள்ளது. இது 11.5 மீட்டர் உயரம் மற்றும் 263 மில்லியன் கன அடி கொள்ளளவு கொண்ட மிகப் பெரிய அணையாகும். கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு முழு கொள்ளளவை எட்டியிருந்த இந்த அணை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் முழுமையாக நிரம்பியுள்ளது.
தற்போது மோர்தானா அணையில் இருந்து 460 கன அடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது. மோர்தானா அணையின் தற்போதைய நிலையை தமிழ்நாடு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் இன்று நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் துரைமுருகன், ''இந்த ஆண்டு மோர்தானா அணையை சுற்றுலா தலமாக மாற்றும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். அணைப் பகுதி சுற்றுலா தலமாக மாற்றம் செய்யப்பட்டால் கூடுதல் போக்குவரத்து வசதிகள் மற்றும் காவல் நிலையம் அமைக்கும் பணிகளும் நடைபெறும். இது சுற்றுலா பயணிகளுக்கும், உள்ளூர் மக்களுக்கும் பலன் அளிக்கும்.
மோர்தானா அணை நிரம்பியதால் குடியாத்தம், கே.வி.குப்பம், பேரணாம்பட்டு, காட்பாடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள பொது மக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். ஆந்திர வனப் பகுதிகளில் பெய்த கனமழையே அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்ததற்கான காரணம் ஆகும். கவுண்டன்யா மகாநதியில் ஏற்பட்ட வெள்ளப் பெருக்கை முன்னிட்டு, பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களை நடிகர் விஜய் வீடியோ கால் மூலம் தொடர்பு கொண்டு ஆறுதல் தெரிவித்ததாக சொல்கிறீர்கள். தன்நெஞ்சே தன்னை சுடுகிற காரணத்தால் வெளியே வர பயம். குற்றம் புரியவில்லை என்றால் நேரில் சென்று வீடுகளுக்கு ஆறுதல் சொல்லியிருக்கலாம்.
கச்சத்தீவு விவகாரம் குறித்து பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்த கருத்து குறித்து கேட்கிறீர்கள். அவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது. யாரோ எழுதிக் கொடுத்து இவர் பேசி வருகிறார்'' என்று தமிழ்நாடு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் கூறினார்.