ETV Bharat / state

ஊதிய உயர்வு வழங்க சாம்சங் ஒப்புதல்: "தொழிலாளர்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?" - அமைச்சர் சிவி கணேசன் தகவல்! - SAMSUNG WORKERS WAGE HIKE ISSUE

அமைச்சர் சி.வி.கணேசன் உள்பட பலர் உள்ளனர் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 19, 2025 at 7:48 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 7:57 PM IST 2 Min Read

சென்னை: சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் சி.வி. கணேசன் தலைமையில் சாம்சங் நிறுவனம் மற்றும் தொழிற்சங்கம் தரப்பில் முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. இதில் தொழிலாளர்களின் ஊதிய உயர்வு உள்பட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து பேசப்பட்டது. இதைத்தொடர்ந்து அமைச்சர் சி.வி.கணேசன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறும்போது, "ஊதிய உயர்வு, பணி பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட கோரிக்கை வலியுறுத்தி சாம்சங் தொழிற்சங்கத்தினர், சாம்சங் நிறுவனம் தரப்பில் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. இதில் சமூகமான தீர்வு எட்டப்பட்டுள்ளது. ஊதியம் உயர்வானது 2025 -26 ஆம் ஆண்டுக்கு ஒரு தொழிலாளிக்கு 9 ஆயிரம் ரூபாயும், 2026-2027 ஆண்டுக்கு 4500 ரூபாயும், 2027-28 ஆண்டிற்கு 4,500 ரூபாயும் வழங்கப்படும் என இருதரப்பினரும் ஒப்புக்கொண்டதன் அடிப்படையில் பேச்சுவார்த்தையில் சுமூக தீர்வு எட்டியிருக்கிறது. இந்த நிறுவனம் 25 தொழிலாளர்களை பணியிடை நீக்கம் செய்துள்ளது. அவர்களை மீண்டும் பணியில் அமர்த்துவது குறித்து தொழிலாளர் நலத் துறை முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது. ஏற்கெனவே வேலை நிறுத்தம் நடைபெற்றபோது இவர்களின் கோரிக்கை தொடர்பாக தொழில் துறை அமைச்சர், தொழிலாளர் நலத்துறை அதிகாரிகள் தலைமையில் இருதரப்பிலும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு, போராட்டம் முடித்து வைக்கப்பட்டது. ஊழியர்கள் பணியிடை நீக்கம் தொடர்பாக நிச்சயம் நல்ல தீர்வு வரும்." என்று அமைச்சர் சி.வி.கணேசன் கூறினார். ''பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட தொழிலாளர்களை மீண்டும் சேர்ப்பது தொழிற்சங்கத்தின் பொறுப்பு'' - சௌந்தரராஜன்! சிஐடியு மாநிலத் தலைவர் சௌந்தரராஜன் கூறும்போது, ''சாம்சங் நிறுவனம் அமைச்சருடனான முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை மூலம் எங்களுடைய சங்கத்தை ஏற்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. வேறு ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி எங்களை பலவீனப்படுத்தப் பார்த்தார்கள். அது முடியாது. ஊதிய உயர்வு பிரச்சனை இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் முடிவுக்கு வந்துவிட்டது.

Last Updated : May 19, 2025 at 7:57 PM IST