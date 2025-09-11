ETV Bharat / state

TET தேர்வு விவகாரம்: உச்ச நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யும் தமிழக அரசு

உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள பள்ளிகளில் ஆசிரியர் பற்றாக்குறையை ஏற்படுத்தும் எனவும், லட்சக்கணக்கான மாணவர்களின் கல்வியை பாதிக்கும் எனவும் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி
Published : September 11, 2025 at 6:15 PM IST

Updated : September 11, 2025 at 7:48 PM IST

சென்னை: ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு விவகாரத்தில் சட்டரீதியாக போராடுவோம் என்று அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியா முழுவதும் உள்ள பள்ளியில் ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு கல்வி கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் டெட் (TET) எனப்படும் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற வேண்டியது, அனைவருக்கும் இலவச கட்டாயக் கல்வி உரிமை சட்டத்தின்படி அவசியமாகும்.

அதேவேளையில், இடைநிலை மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர் பணிக்கும், பதவி உயர்வு பெறுவதற்கும் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருப்பது கட்டாயம் என்று உச்ச நீதிமன்றமும் சமீபத்தில் தீர்ப்பளித்திருந்தது.

ஆனால் பதவி உயர்வு பெறுவதற்கு ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு கட்டாயம் என்பதிலிருந்து விலக்கு பெறுவது குறித்து மேல்முறையீடு செய்வது தொடர்பாக ஆசிரியர் சங்கங்களும், தமிழ்நாடு அரசும் ஆலோசனை செய்து வந்தன.

இந்த நிலையில், டெட் தேர்வு விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும் என்று பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தமது எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில், "டெட் தேர்வு தொடர்பாக, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழிகாட்டுதலின்படி, தமிழ்நாடு அரசு சார்பாக சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும்,” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

மேலும், "இந்த தீர்ப்பு ஆசிரியர்களின் கட்டாய ஓய்வுக்கு வழிவகுக்கும். இதனால் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள பள்ளிகளில் ஆசிரியர் பற்றாக்குறை ஏற்படும். அறிவிக்கப்பட்ட குறுகிய காலத்தில் டெட் தகுதி பெற்ற ஆசிரியர்களை நியமிப்பது என்பது நடைமுறையில் சாத்தியமற்றது. இது லட்சக்கணக்கான மாணவர்களின் கல்வியை பாதிக்கும், வகுப்பறை கற்பித்தலை சீர்குலைக்கும், பள்ளி அமைப்பில் உறுதியற்ற தன்மையை ஏற்படுத்தும்,” எனவும் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் தமது பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதையும் படிங்க: நாட்டிலேயே முதன்முறை... அறிமுகமானது சென்னை ஐஐடியின் Innovation TN!

சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்வதற்கான காரணம்

  • அனைவருக்கும் இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டம் 2009 (RTE சட்டம்) பிரிவு 23-ல் புதிய நியமனங்களுக்கு மட்டுமே குறைந்தபட்ச தகுதிகளை தெரிவித்துள்ளது. ஏற்கெனவே பணியில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு கட்டாய ஓய்வு அளிக்க அங்கீகாரம் அளிக்கவில்லை.
  • ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு முதன்முதலில் 2010 ஆகஸ்ட் 23-ல் தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் அறிவிப்பில், அந்த தேதிக்கு முன்னர் நியமிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கு அதன் விதிகள் பொருந்தாது என்று தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே, அதற்கு முன்னர் நியமனம் செய்யப்பட்டவர்களுக்கு டெட் தேர்வு தேவை என கூறுவது சட்டப்பூர்வமாக நியமிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் உரிமைகளைப் பறிக்கிறது.
  • கல்வியின் தரம் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கான நீதி இரண்டையும் உறுதி செய்வதில் தமிழ்நாடு அரசு உறுதியாக உள்ளது. பணியில் உள்ள ஆசிரியர்களின் வாழ்வாதாரம் மற்றும் சேவை உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதன் மூலம் சமநிலையை ஏற்படுத்த இந்த மறுஆய்வு மனு செய்யப்படுகிறது. வரும் காலங்களில் நியமனங்களுக்கும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு கட்டாயம் பின்பற்றப்படும்.
  • உச்ச நீதிமன்றத்தின் இப்போதைய தீர்ப்பை மறுபரிசீலனை செய்வதற்கு மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. மேலும், ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு மீதான தீர்ப்பு சட்டம் மற்றும் அரசியலமைப்பு கொள்கைகளை மட்டுமல்ல. மாநிலம் முழுவதும் உள்ள மாணவர்களின் எதிர்காலத்தையும் உள்ளடக்கியது என்பதை அரசு வலுவாக முன்வைக்கும்.
  • ஆசிரியர் சமூகத்துடன் உறுதியாக நிற்பதாக தமிழ்நாடு அரசு உறுதியளிக்கிறது. ஆசிரியர்களின் நலன்கள் பாதுகாக்கப்படுவதற்கும், ஒவ்வொரு குழந்தையும் தரமான கல்வியை பெறுவதற்கான உரிமையும், பாதுகாப்பாக இருக்கும் வகையில் அரசு தீவிரமாக செயல்படும் என்று அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் தமது பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
