சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 1.78 லட்சம் அரசு மற்றும் அரசு சாரா ஆசிரியர்கள் டெட் தேர்வு எழுத வேண்டிய நிலை வரலாம் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி கூறினார்.
சென்னை, கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு (TET) தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பு குறித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தலைமையில் பல்வேறு ஆசிரியர் சங்க பிரதிநிதிகளுடன் கருத்து கேட்கும் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.
அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி கூறுகையில், '' உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு ஆசிரியர் பெருமக்களின் வாழ்க்கையில் கலக்கத்தையும், வாழ்வாதாரத்திற்கான கேள்வியையும் எழுப்பியுள்ளது. தீர்ப்பு வந்த பின்பு ஒவ்வொரு நாளும் வெளி நாட்டிலுள்ள முதல்வர் என்னிடமும், சட்ட வல்லுநர்களிடமும் பல ஆலோசனைகளை நடத்தியுள்ளார்.
'உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடுவோம்'
பல்வேறு சங்கங்களை சார்ந்த நிர்வாகிகளிடம் ஆலோசித்து கருத்துகள் கேட்கப்பட்டன. ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு கருத்தினை தெரிவித்துள்ளார்கள். அனைத்தையும் உள்வாங்கியுள்ளோம். சாதக, பாதகங்கள் குறித்து விரிவாக கலந்துரையாடினோம். சட்ட வல்லுநர்களிடம் ஆலோசித்து நமக்கு சாதகமான தீர்ப்பு வரும் வகையில் உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடுவோம். தீர்ப்புக்கு பின் அவர்களுக்கு (ஆசிரியர் சங்க நிர்வாகிகள்) ஊக்கமளிக்கும் வகையில் கூட்டம் நடைபெற்றது. ஆசிரியர்களுக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தினால் எப்படி வகுப்பிற்கு சென்று மாணவர்களுக்கு பாடம் எடுப்பார்கள்?. இது சமூகம் சார்ந்த பிரச்சினை, நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து குரல் கொடுப்போம்.'' என்றார்.
தொடந்து பேசிய அவர், '' பத்திரிக்கையாளர்கள் இதில் அரசியலை புகுத்த வேண்டாம். உங்களுக்கும் கருத்துக்கள் இருந்தால் தெரிவிக்கலாம், அதனையும் சட்ட வல்லுநர்களிடம் எடுத்து சொல்வோம். இது ஒட்டுமொத்த இந்திய ஆசிரியர்களுக்குமான பிரச்சினை, தேவைப்பட்டால் பிற மாநில கல்வித்துறை அமைச்சர்களுடன் பேசவும் தயாராகவுள்ளோம். மத்திய கல்வி அமைச்சரிடமும் பேச உள்ளோம்.
'ஒட்டுமொத்த ஆசியர்களையும் பாதுகாப்போம்'
இதன் மூலம் எந்த பாதிப்பும் வராமல் ஒட்டுமொத்த ஆசியர்களையும் பாதுகாப்போம் என்பதை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். இன்று பேசிய கருத்துகளையும் முதல்வரிடம் எடுத்துச் சொல்வோம். மறைந்த முதலமைச்சர் கருணாநிதி சொன்னது போல, ''வின்சன் அல்ல அவர் வெல்சன்''. மாநிலங்களைவை உறுப்பினர் மூத்த வழக்கறிஞர் வில்சனை நாடவுள்ளோம். தமிழ்நாட்டில் 1.78 லட்சம் அரசு, அரசு சாரா ஆசிரியர்கள் டெட் தேர்வு எழுத வேண்டிய நிலை வரலாம். எவ்வளவு சீக்கிரம் நடத்தினாலும் சந்திக்கிறோம் என அவர்கள் கூறுகிறார்கள். ஆசிரியர்களுக்கான நல்ல தீர்ப்பு பெற்று தருவது அரசின் பொறுப்பு'' என்றார்.