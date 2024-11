ETV Bharat / state

குழந்தைகள் எதற்கெல்லாம் பயப்படுகிறார்களோ அதுவும் சீண்டல்கள்தான்; அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

மாணவர் மனசு பெட்டி

பெண் குழந்தைகளுக்கு மட்டுமல்லாது ஆண் குழந்தைகளுக்கும் பெண்களுக்கு நிகரான பாலியல் சீண்டல்கள் நடைபெறுவது ஆய்வுகளில் தெரிகிறது. செய்திகளை விழிப்புணர்வுக்காக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். மாணவர்களுக்கு Good Touch, Bad Touch சொல்லி தர வேண்டும். தேன் சிட்டு, புது ஊஞ்சல் போன்ற இதழ்களை வழங்கி வருகிறோம். பள்ளி அளவில் ''மாணவர் மனசு'' என்ற புகார் பெட்டி வைக்கப்பட்டு உள்ளது.

குழந்தைகளின் கோரிக்கைகள் மற்றும் பிரச்சனைகளை மாணவர் மனசு பெட்டியில் செலுத்துகின்றனர். அவர்கள் அவர்களின் மொழியில் எழுதி இருப்பார்கள். சில மாணவர்கள் பெயர் எழுதாமல் விட்டிருந்தாலும் அதனை எடுத்து காலை வணக்க கூட்டத்தின் பாேது நாங்கள் இருக்கிறோம் என கூற வேண்டும். மாணவர்கள் சுதந்திரமாக கருத்துக்களையும் தெரிவிக்கலாம் என்ற எண்ணத்தை ஆசிரியர்கள் வளர்க்க வேண்டும்.

கார்ட்டூன் வடிவில் குறும்படம்

பள்ளிகளில் சிறார் திரைப்படம் திரையிடும் போது கார்ட்டூன் வடிவிலும், திரைப்படம் வடிவிலும் குறும்படங்கள் தயாரித்து அதன் மூலமாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திடும் வகையில், குழந்தைகள் திரைப்படம் தயாரிப்பதற்கான அறிவிப்பு விரைவில் அறிவிக்கப்படும். குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யும் வகையில் நமது செயல்பாடும் அமைய வேண்டும்'' என அமைச்சர் கூறினார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலாளர் மதுமதி, போக்சோ மட்டுமல்லாது POSH சட்டத்தையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். (Prevention of sexual harassment for women at work place) .பெண் குழந்தைகளுக்கு மட்டுமல்லாது ஆண் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் சீண்டல்களும் போக்சோ சட்டத்தில் கீழ்தான் வரும். பெண்களுக்கு பெண்களாலும், ஆண்களுக்கு ஆண்களாலும் கூட இந்த பாலியல் சீண்டல்கள் நடைபெறும்'' என பேசினார்.

