சென்னை: டிட்டோஜாக் (Tamil Nadu Elementary Teachers Organisations Joint Action Committee) முன்வைத்துள்ள கோரிக்கைகள் குறித்து உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் உறுதியளித்துள்ளதாக டிட்டோஜாக் ஒருங்கிணைப்பாளர் மயில் கூறியுள்ளார்.
தொடக்கக்கல்வித் துறையில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்களின் கோரிக்கையை உடனடியாக அதிகாரிகளுடன் பேசி பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறியுள்ளார் என டிட்டோஜாக் ஒருங்கிணைப்பாளர் மயில் கூறினார்.
பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தலைமையில் டிட்டோஜாக்-இன் (தமிழ்நாடு தொடக்கக்கல்வி ஆசிரியர் இயக்கங்களின் கூட்டு நடவடிக்கை குழுவின்) 10 அம்ச கோரிக்கைகள் குறித்து சென்னை தலைமை செயலகத்தில் இன்று பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. சுமார் ஒன்றரை மணி நேரம் நடைபெற்ற இந்த பேச்சுவார்த்தையில் பள்ளிக்கல்வித் துறை அரசு முதன்மைச் செயலாளர் சந்தரமோகன், தொடக்கக் கல்வித் துறை இயக்குநர் நரேஷ் மற்றும் டிட்டோஜாக் உயர்நிலை குழு நிர்வாகிகள் 12 பேர் கலந்துகொண்டனர்.
அமைச்சரிடம் கூறியுள்ளோம்
இந்த பேச்சுவார்த்தையை தொடர்ந்து டிட்டோஜாக் ஒருங்கிணைப்பாளர் மயில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் பேசியதாவது:
பேச்சுவார்த்தையில் எங்களது கோரிக்கைகளை விரிவாக எடுத்துரைத்துள்ளோம். எங்களது கோரிக்கையை அமைச்சர் கனிவாக கேட்டார். உயர் அலுவலர்களிடம் இன்றே இதுகுறித்து பேசி கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவது தொடர்பான முன்னெடுப்புகள் மேற்கொள்ளப்படும் என உறுதியளித்துள்ளார். எங்களது கோரிக்கைகளை அமைச்சர் நிறைவேற்றுவார் என்று நம்பிக்கை உள்ளது.
முன்னதாக, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் உள்ளிட்ட 10 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆகஸ்ட் 22 ஆம் தேதி திட்டமிட்டபடி கோட்டை முற்றுகை போராட்டம் நடத்துவதென முடிவு செய்தோம். இதுகுறித்து இன்று மாலை நடைபெறும் டிட்டோஜாக் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் பேச உள்ளோம்” என்றார்.
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் @mkstalin அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி, தமிழ்நாடு தொடக்கக்கல்வி ஆசிரியர் இயக்கங்களின் கூட்டு நடவடிக்கைக்குழு(டிட்டோஜாக்) நிர்வாகிகளுடன் இன்று பேசுவார்த்தை நடத்தினோம்.— Anbil Mahesh (@Anbil_Mahesh) August 18, 2025
10 அம்சக் கோரிக்கைகளை முன்னிறுத்தி இப்பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. கோரிக்கைகளை… pic.twitter.com/zwjrzmKw8I
10 அம்ச கோரிக்கைகள்
- பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்.
- ’சம வேலைக்கு சம ஊதியம்’ வழங்கிட வேண்டும். இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு மாறுபட்ட ஊதிய முரண்பாடு உள்ளது.
- அவர்களுக்கு மத்திய அரசுக்கு இணையான ஊதியம் வழங்க வேண்டும்.
- தொடக்கக் கல்வி ஆசிரியர்கள் பதவி உயர்வு பெறாத வகையில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அரசாணை 243 ரத்து செய்ய வேண்டும்.
- இதனால் 90 சதவீதம் பெண் ஆசிரியர்கள் பதவி உயர்வு பெற முடியாமல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
- 50 ஆண்டுகளாக இருந்து வந்த உயர் கல்விக்கான ஊக்க ஊதிய உயர்வை ஆசிரியர்களுக்கு உடனடியாக மீண்டும் வழங்கிட வேண்டும்.
- தொடக்கக் கல்வித் துறையில் 2,300 இடைநிலை ஆசிரியர் பணியிடங்கள் 12 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் நிரப்பப்பட்டுள்ளது.
காலியாக உள்ள 3,000 க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர் பணியிடங்களை தமிழ்நாட்டின் உடனடியாக நிரப்பப்பட வேண்டும்.
- தமிழகத்தில் அரசு பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள அனைத்து ஆசிரியர் பணியிடங்களையும் காலமுறை ஊதியத்தின் அடிப்படையில் பணியமர்த்த வேண்டும்.
- தலைமை ஆசிரியர், பட்டதாரி ஆசிரியர் ஆகிய பதவி உயர்வுகளைப் பெற்றதாக தவறான தணிக்கை தடைகளை விதித்து லட்சக்கணக்கில் பணத்தை திரும்ப செலுத்த உத்தரவு பெற்றுள்ளனர். இதனால் ஆயிரக்கணக்கான ஆசிரியர்கள் ஓய்வூதிய பண பலன்களைப் பெற இயலாமல் பெரும் துன்பத்தில் உள்ளனர். எனவே முற்றிலும் தவறான தணிக்கை தடையை நீக்கி உத்தரவு பிறப்பித்திட வேண்டும்.
- தொடக்க கல்வித் துறையில் பணியாற்றும் பகுதி நேர ஆசிரியர்கள், சிறப்பு ஆசிரியர்களுக்கு காலமுறை ஊதியம் வழங்கிட வேண்டும்.