Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வராக இருந்த போது டெண்டர் விடுவது தான் வேலை! அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் விமர்சனம்! - ANBIL MAHESH CRITICIZES EPS

14 ஆண்டுகளுக்குப் பின்பு தற்போது தான் தமிழ்நாடு பொருளாதார வளர்ச்சியில் இரட்டை இலக்கத்தை அடைந்துள்ளதாக மத்திய அரசே கூறியுள்ளது என அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் கூறியுள்ளார்.

அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ்
அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2025 at 4:19 PM IST

2 Min Read

திருச்சி: எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக இருந்த போது பொதுப்பணித்துறையையும், நெடுஞ்சாலைத்துறையையும் தன் வசம் வைத்துக் கொண்டு, டெண்டர் விடுவதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்திக் கொண்டிருந்தார் என அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் விமர்சித்துள்ளார்.

திருவெறும்பூர் அருகே உள்ள காட்டூர் பகுதியில் நடைபெற்ற 'நலம் காக்கும் ஸ்டாலின்' முகாமை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தொடங்கி வைத்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், ”மக்களுக்கான மிகப்பெரிய திட்டமாக நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் திட்டம் அமைந்துள்ளது. தமிழ்நாடு மாநில கல்வி கொள்கையை அலசி ஆராய்ந்து, மற்ற மாநிலங்களும் பின்பற்றினால் மாணவர்கள் உயர்நிலையை அடைவார்கள்.

அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்து விட்டு, உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் மாணவர்களை சேர்த்துள்ளோம். மாணவர்கள் கனவு மட்டும் கண்டால் போதும் அதை நாங்கள் நிறைவேற்றித் தருகிறோம் எனக் கூறுவது தான் மாநில கல்விக் கொள்கை. மாணவர்களுக்கு எந்தவித அழுத்தமும் இருக்கக் கூடாது என்பதற்காக தான் 11 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை ரத்து செய்துள்ளோம். தமிழ்நாடு இரு மொழிக் கொள்கை தான் பின்பற்றும் என முதலமைச்சர் உறுதியாக கூறியுள்ளார்.

மூன்றாவது ஒரு மொழி அல்ல 22வது அட்டவணையில் உள்ள அனைத்து மொழிகளையும் படிக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம், ஆனால் எதையும் கட்டாயப்படுத்த கூடாது. தமிழ் மொழி, தமிழ்நாடு கலாச்சாரம் உள்ளிட்டவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு நமக்காக தனித்துவமாக உருவாக்கப்பட்டது தான் மாநில கல்விக் கொள்கை. மேலும் அரசியல் காரணங்களுக்காக மாநில கல்விக் கொள்கையை யாரும் விமர்சனம் செய்ய வேண்டாம். அதனால் என்ன பயன் என்பதை ஆராய்ந்து விட்டு அதன்பின் பேச வேண்டும்” என்றார்.

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு டெண்டர் விடுவது தான் வேலை

மேலும் பேசிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், “14 ஆண்டுகளுக்குப் பின்பு தற்போது தான் தமிழ்நாடு பொருளாதார வளர்ச்சியில் இரட்டை இலக்கத்தை அடைந்துள்ளதாக மத்திய அரசே கூறியுள்ளது.

இதையும் படிங்க: திமுக ஆட்சியில் எண்ணற்ற ஆணவக் கொலைகள்... சட்டம் - ஒழுங்கு எங்கே? பூவை ஜெகன் மூர்த்தி ஆவேசம்!

எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக இருந்த போது பொதுப்பணித் துறையையும், நெடுஞ்சாலைத் துறையையும் தன் வசம் வைத்துக் கொண்டு டெண்டர் விடுவதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்திக் கொண்டிருந்தார். மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கவனம் செலுத்தவில்லை, ஆனால் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்துகிறார். விளிம்பு நிலை மக்களுக்காக உழைக்கிறார்” என்றார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

திருச்சி: எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக இருந்த போது பொதுப்பணித்துறையையும், நெடுஞ்சாலைத்துறையையும் தன் வசம் வைத்துக் கொண்டு, டெண்டர் விடுவதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்திக் கொண்டிருந்தார் என அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் விமர்சித்துள்ளார்.

திருவெறும்பூர் அருகே உள்ள காட்டூர் பகுதியில் நடைபெற்ற 'நலம் காக்கும் ஸ்டாலின்' முகாமை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தொடங்கி வைத்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், ”மக்களுக்கான மிகப்பெரிய திட்டமாக நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் திட்டம் அமைந்துள்ளது. தமிழ்நாடு மாநில கல்வி கொள்கையை அலசி ஆராய்ந்து, மற்ற மாநிலங்களும் பின்பற்றினால் மாணவர்கள் உயர்நிலையை அடைவார்கள்.

அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்து விட்டு, உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் மாணவர்களை சேர்த்துள்ளோம். மாணவர்கள் கனவு மட்டும் கண்டால் போதும் அதை நாங்கள் நிறைவேற்றித் தருகிறோம் எனக் கூறுவது தான் மாநில கல்விக் கொள்கை. மாணவர்களுக்கு எந்தவித அழுத்தமும் இருக்கக் கூடாது என்பதற்காக தான் 11 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை ரத்து செய்துள்ளோம். தமிழ்நாடு இரு மொழிக் கொள்கை தான் பின்பற்றும் என முதலமைச்சர் உறுதியாக கூறியுள்ளார்.

மூன்றாவது ஒரு மொழி அல்ல 22வது அட்டவணையில் உள்ள அனைத்து மொழிகளையும் படிக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம், ஆனால் எதையும் கட்டாயப்படுத்த கூடாது. தமிழ் மொழி, தமிழ்நாடு கலாச்சாரம் உள்ளிட்டவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு நமக்காக தனித்துவமாக உருவாக்கப்பட்டது தான் மாநில கல்விக் கொள்கை. மேலும் அரசியல் காரணங்களுக்காக மாநில கல்விக் கொள்கையை யாரும் விமர்சனம் செய்ய வேண்டாம். அதனால் என்ன பயன் என்பதை ஆராய்ந்து விட்டு அதன்பின் பேச வேண்டும்” என்றார்.

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு டெண்டர் விடுவது தான் வேலை

மேலும் பேசிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், “14 ஆண்டுகளுக்குப் பின்பு தற்போது தான் தமிழ்நாடு பொருளாதார வளர்ச்சியில் இரட்டை இலக்கத்தை அடைந்துள்ளதாக மத்திய அரசே கூறியுள்ளது.

இதையும் படிங்க: திமுக ஆட்சியில் எண்ணற்ற ஆணவக் கொலைகள்... சட்டம் - ஒழுங்கு எங்கே? பூவை ஜெகன் மூர்த்தி ஆவேசம்!

எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக இருந்த போது பொதுப்பணித் துறையையும், நெடுஞ்சாலைத் துறையையும் தன் வசம் வைத்துக் கொண்டு டெண்டர் விடுவதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்திக் கொண்டிருந்தார். மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கவனம் செலுத்தவில்லை, ஆனால் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்துகிறார். விளிம்பு நிலை மக்களுக்காக உழைக்கிறார்” என்றார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

அன்பில் மகேஸ்தமிழ்நாடு பொருளாதார வளர்ச்சிTN ECONOMICAL GROWTHMINISTER ANBIL MAHESHANBIL MAHESH CRITICIZES EPS

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.