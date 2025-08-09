திருச்சி: எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக இருந்த போது பொதுப்பணித்துறையையும், நெடுஞ்சாலைத்துறையையும் தன் வசம் வைத்துக் கொண்டு, டெண்டர் விடுவதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்திக் கொண்டிருந்தார் என அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் விமர்சித்துள்ளார்.
திருவெறும்பூர் அருகே உள்ள காட்டூர் பகுதியில் நடைபெற்ற 'நலம் காக்கும் ஸ்டாலின்' முகாமை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தொடங்கி வைத்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், ”மக்களுக்கான மிகப்பெரிய திட்டமாக நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் திட்டம் அமைந்துள்ளது. தமிழ்நாடு மாநில கல்வி கொள்கையை அலசி ஆராய்ந்து, மற்ற மாநிலங்களும் பின்பற்றினால் மாணவர்கள் உயர்நிலையை அடைவார்கள்.
பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்து விட்டு, உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் மாணவர்களை சேர்த்துள்ளோம். மாணவர்கள் கனவு மட்டும் கண்டால் போதும் அதை நாங்கள் நிறைவேற்றித் தருகிறோம் எனக் கூறுவது தான் மாநில கல்விக் கொள்கை. மாணவர்களுக்கு எந்தவித அழுத்தமும் இருக்கக் கூடாது என்பதற்காக தான் 11 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை ரத்து செய்துள்ளோம். தமிழ்நாடு இரு மொழிக் கொள்கை தான் பின்பற்றும் என முதலமைச்சர் உறுதியாக கூறியுள்ளார்.
மூன்றாவது ஒரு மொழி அல்ல 22வது அட்டவணையில் உள்ள அனைத்து மொழிகளையும் படிக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம், ஆனால் எதையும் கட்டாயப்படுத்த கூடாது. தமிழ் மொழி, தமிழ்நாடு கலாச்சாரம் உள்ளிட்டவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு நமக்காக தனித்துவமாக உருவாக்கப்பட்டது தான் மாநில கல்விக் கொள்கை. மேலும் அரசியல் காரணங்களுக்காக மாநில கல்விக் கொள்கையை யாரும் விமர்சனம் செய்ய வேண்டாம். அதனால் என்ன பயன் என்பதை ஆராய்ந்து விட்டு அதன்பின் பேச வேண்டும்” என்றார்.
எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு டெண்டர் விடுவது தான் வேலை
மேலும் பேசிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், “14 ஆண்டுகளுக்குப் பின்பு தற்போது தான் தமிழ்நாடு பொருளாதார வளர்ச்சியில் இரட்டை இலக்கத்தை அடைந்துள்ளதாக மத்திய அரசே கூறியுள்ளது.
எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக இருந்த போது பொதுப்பணித் துறையையும், நெடுஞ்சாலைத் துறையையும் தன் வசம் வைத்துக் கொண்டு டெண்டர் விடுவதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்திக் கொண்டிருந்தார். மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கவனம் செலுத்தவில்லை, ஆனால் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்துகிறார். விளிம்பு நிலை மக்களுக்காக உழைக்கிறார்” என்றார்.
