அனைவருக்கும் கல்வி உரிமை சட்டம்: ரூ.617 கோடி நிதியை மத்திய அரசு வழங்காதது ஏன்? அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் காட்டம்! - MINISTER ANBIL MAHESH ABOUT RTE

அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 8, 2025 at 2:06 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 4:01 PM IST 3 Min Read

சென்னை: அனைவருக்கும் கல்வி உரிமை சட்டம் தொடர்பான திட்டத்திற்காக மத்திய அரசு தர வேண்டிய 617 கோடி ரூபாய் நிதியை வழங்க வேண்டும் என கடிதம் எழுதியுள்ளதாக அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் தெரிவித்துள்ளார். பன்னிரண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத்தேர்வு முடிவுகளை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி இன்று வெளியிட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, ”பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வினை மார்ச் மூன்றாம் தேதி முதல் 25ஆம் தேதி வரை 7513 பள்ளிகளில் இருந்து 7 லட்சத்து 92 ஆயிரத்து 494 மாணவர்கள் எழுதினர். இவர்களில் 4,19,316 மாணவர்களும், 3 லட்சத்து 73 ஆயிரத்து 178 மாணவிகளும் அடங்குவர். இந்தத் பொதுத்தேர்வில் ஏழு லட்சத்து 53 ஆயிரத்து 142 மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். தேர்ச்சி சதவீதம் 95.03 ஆக உள்ள நிலையில், 4 லட்சத்து 5,472 மாணவிகளும், மூன்று லட்சத்து 47 ஆயிரத்து 670 மாணவிகளும் தேர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். மாணவர்களை விட மாணவிகள் 3.54 சதவீதம் அதிகம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். தேர்விற்கு விண்ணப்பித்து தேர்வை எழுத வருகை புரியாத 10, 049 தேர்வர்கள் உள்ளனர். கடந்த மார்ச் 2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற பொதுத்தேர்வினை 7,60,606 மாணவர்கள் எழுதினர். அவர்களின் 7,19,196 பேர் தேர்ச்சி பெற்று, 94.56 சதவீதமாக தேர்ச்சி இருந்தது. மார்ச் 2024ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற பொதுத்தேர்வு தேர்ச்சி விகிதத்தை விட நடப்பாண்டில் 0.47 சதவீதம் தேர்ச்சி சதவிதம் அதிகரித்துள்ளது. 2638 பள்ளிகளில் இருந்து தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் 100% தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். அதேபோல் 436 அரசு பள்ளிகளில் இருந்து தேர்ச்சி எழுதிய மாணவர்களும் 100 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். அரசு பள்ளிகளில் படித்த மாணவர்கள் 91.94 சதவீதமும், அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் படித்த மாணவர்கள் 95.71 சதவீதமும், தனியார் சுயநிதி பள்ளிகளில் படித்த மாணவர்கள் 98.88 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். அரசுப் பள்ளி சார்ந்த மாணவர்கள் கல்லூரிகளில் சேரும் சதவிகிதம் என்பது 74 சதவீதமாக உயர்ந்து இருக்கிறது. இந்த விழிப்புணர்வு இருப்பதால் நிச்சயமாக உயரும் . ஆங்கில மொழி கற்க Language Lab புதிதாக உருவாக்கி உள்ளோம். ஆங்கில மொழி தொடர்பாக ’திறன்’ என்ற திட்டத்தையும் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறோம். இந்தத் ’திறன்’ திட்டம் 6 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு, கல்வி பயில எங்கே தடை இருக்கிறது என்பதை கண்டறிந்து அதை சரி செய்யும் வகையில் பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகிறது. ஆங்கிலத்தில் 68 பேர் 100 மதிப்பெண் இருந்தாலும் அதை அதிகப்படுத்த வேண்டும். தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் இரண்டும் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறோம். அதற்கான பயிற்சிகளையும் வழங்க வேண்டியது எங்கள் கடமை. கிராமப்புற மாணவர்களின் கல்வியை மேம்படுத்த திறன் என்ற திட்டம் மிகப்பெரிய அளவில் செயல்படும். தேர்வு எழுதாத 10,049 பேர் பயப்படாமல் மறுத்தேர்வை தைரியமாக எழுதுங்கள். தேர்வுக்கான முயற்சியை எடுக்காமல் இருப்பது தவறாக போய் விடும். அதனால் அந்த மறுதேர்வு தேதியை தெரிந்து கொண்டு அதற்கு நீங்கள் விண்ணப்பித்து தேர்வு எழுத வேண்டும்.

