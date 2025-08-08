Essay Contest 2025

11 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரத்து: அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் அறிவிப்பு! - 11TH PUBLIC EXAM CANCEL

நடப்பு கல்வியாண்டு முதல் 11 ஆம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத்தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ்
அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2025 at 2:57 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு மாநிலப் பாடத் திட்டத்தில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு நடப்பு கல்வியாண்டு முதல் 11ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரத்து செய்யப்படுவதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் அறிவித்தார்.

தமிழ்நாட்டிற்கான மாநிலக் கல்விக் கொள்கையை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று (ஆகஸ்ட்8) வெளியிட்டார். இதில், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அன்பில் மகேஸ் கூறுகையில், “ மாநில கல்விக் கொள்கையில் ஏற்கனவே உள்ள நடைமுறைகள் தான் இருக்கின்றன. புதிதாக உள்ள தரவுகள், அரசாணை மூலம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும். தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து வகையான பள்ளிகளிலும் 10 ஆம் வகுப்பு வரை தமிழ் கட்டாயம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும்.

மாநில கல்விக் கொள்கையின் அடிப்படையில் 11 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு நடப்பாண்டில் இருந்து பொதுத்தேர்வு முறை ரத்துசெய்யப்படும். 10,11,12 ஆம் வகுப்பு என 3 ஆண்டுகள் பொதுத்தேர்வு எழுதும் நிலையில் மாணவர்களை வைத்திருக்க வேண்டாம் என்பதால் இந்த முறையை ரத்து செய்யப்படுகிறது” என தெரிவித்தார்.

மேலும் பேசிய அவர், “கல்வியாளர்கள் குழுவை கொண்டு மாநிலத்திற்கென்று தனி கல்விக் கொள்கையை உருவாக்கியுள்ளோம். இருமொழி கொள்கை தான் என அழுத்தமாக மாநில கல்விக் கொள்கையில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அனைவருக்குமான கல்வி எதிர்காலத்திற்கு தேவையான தொலைநோக்கு பார்வையுடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

கல்வி சார்ந்த தொழில்நுட்பங்களை கற்பது, மாணவர்கள் சிந்தித்து படிக்கும் வகையிலான கல்வியை கொடுக்கவுள்ளோம். வாழ்க்கை தரம் சார்ந்த கல்வி மற்றும் உடற்கல்விக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. எதிர்கால சூழலுக்கு ஏற்ற வகையில் பாடத்திட்டத்தை உருவாக்க, மாநில கல்விக் கொள்கையில் திட்டம் உள்ளது.

முக்கிய வகுப்புகளான 3, 6, 9 ஆம் வகுப்பில் இணைப்பு திட்டங்களையும், அதிக அளவிலான கற்றல் வாய்ப்புகளும் வழங்கப்படும். மனப்பாடம் செய்து தேர்வு எழுதும் முறையை ஒழித்து, சிந்தித்து தேர்வு எழுதும் முறையை உருவாக்கி வருகிறோம். 9 ஆம் வகுப்பிலிருந்து எதிர்கால திட்டமிடல், வேலைவாய்ப்பு என்கிற நோக்கில் கல்வி கொள்கை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆசிரியர்களுக்கு எந்த வகையில் பயிற்சி வழங்க வேண்டும் என்கிற நோக்கில் மாநில கல்விக் கொள்கை வடிவமைக்கபட்டுள்ளது. இலவச கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டிற்கு வர வேண்டிய பணம் நிலுவையில் உள்ளது. இதற்கு நீதிமன்றம் நல்ல தீர்ப்பு வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். கல்வி தரத்தில் சமரசம் இல்லாமல் 'டிஎன் ஸ்பார்க்' (TN spark) என்கிற அடிப்படையில் மாநில கல்வி கொள்கையில் அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன” என தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: இரு மொழி தான் நம்முடைய உறுதியான கொள்கை! மு.க.ஸ்டாலின் திட்டவட்டம்!

