சென்னை: வேடிக்கை பார்ப்பவருக்கும், வீண் விமர்சனம் செய்பவர்களுக்கும் வரலாற்றில் இடம் கிடையாது, என அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தெரிவித்தார்.
இந்திய ஹாக்கி கூட்டமைப்பு மற்றும் தமிழ்நாடு ஹாக்கி கூட்டமைப்பு இணைந்து நடத்திய ஆடவருக்கான, 15ஆவது தேசிய சப் ஜூனியர் ஹாக்கி போட்டிகள் சென்னை எழும்பூரில் உள்ள மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் மைதானத்தில் நடைபெற்று வந்தது. ஜூலை 28ஆம் தேதி தொடங்கி இந்த தொடரின் இறுதிப் போட்டி, இன்று (ஆக.8) விறுவிறுப்பாக நடந்தது.
அதில், 4-3 என்ற கோல் கணக்கில் ஜார்க்கண்ட் அணியை வீழ்த்திய பஞ்சாப் அணி சாம்பியன் பட்டத்தை தட்டிச் சென்றது. அந்த வகையில், முதலிடத்தை பஞ்சாப் அணியும், இரண்டாம் இடத்தை ஜார்கண்ட் அணியும், மூன்றாம் இடத்தை உத்தரப்பிரதேச அணியும் பிடித்து அசத்தின. வெற்றி பெற்ற அணிக்கு, பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பதக்கங்களையும், கோப்பையையும் வழங்கினார். தொடர்ந்து, மற்ற அணிகளுடன் குழு புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார்.
அதனைத் தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், “மிகப் பெரிய ஹாக்கி போட்டி நம்முடைய தமிழ்நாட்டில், குறிப்பாக சென்னையில் நடந்துள்ளது. இதற்கு காரணம் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினும், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினும் தான். இங்கு விளையாட்டு உட்கட்டமைப்புகள் சிறப்பாக உள்ளதால் தான், மற்ற மாநில வீரர்கள் தமிழ்நாட்டில் விளையாட வேண்டுமென்று ஆசைப்படுகிறார்கள்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள கோவில்பட்டியை ‘ஹாக்கிப்பட்டி’ என்று சொல்வார்கள். அந்த அளவிற்கு ஹாக்கி வீரர்களை உருவாக்கிக் கொடுக்கின்ற ஊர். இங்கு வந்து விளையாடிச் சென்றுள்ள பஞ்சாப், ஜார்கண்ட், உத்தரப் பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய வீரர்கள், இங்கிருந்து நல்ல நினைவுகளை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன்.
வெற்றி பெற்றவர்களுக்கும், தோல்வியடைந்தவர்களுக்கும் மட்டுமே வரலாற்றில் இடம் உண்டே தவிர, வேடிக்கை பார்ப்பவனுக்கும்.. வீண் விமர்சனம் செய்பவர்களுக்கும் ஒரு வரி கூட கிடையாது.
தமிழ்நாட்டை ‘ஸ்போர்ட்ஸ் கேப்பிட்டல் ஆப் இந்தியா’ என்று மாற்றக் கூடிய அளவிற்கு, தமிழக முதலமைச்சர் செயல்பட்டு வருகிறார். அரசுப் பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்களை அதிகளவில் ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் கூறுவதை கேட்கவே அவ்வளவு ஆசையாக இருக்கும்.
எத்தனை பேர் வெற்றி பெற்றார்கள்? தோல்வி அடைந்தார்கள்? என்றெல்லாம் கேட்க மாட்டேன். எத்தனை பேர் பங்கேற்றார்கள்? என்று தான் கேட்பேன். எங்களை பொறுத்தவரை பங்கேற்றாலே போதும், அதுவே எங்களுக்கு வெற்றி தான்” எனக் கூறினார்.
