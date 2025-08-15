ETV Bharat / state

''ஆளுநர் விஷத்தை வைப்பது போல பேசுவது சரியல்ல" - அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி! - ANBIL MAHESH POYYAMOZHI

ஒரு துறை மட்டுமல்லாமல் அனைத்து துறைகளின் வளர்ச்சிக்காக தமிழ்நாடு இருக்கிறது. யாரோ சொல்லும் ரிப்போர்ட்டை வைத்துக்கொண்டு பேசுவதை ஆளுநர் ரவி வழக்கமாக வைத்துள்ளதாக அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் குற்றம்சாட்டினார்.

சாரணர் இயக்க அலுவலகத்தில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்
சாரணர் இயக்க அலுவலகத்தில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 15, 2025 at 4:26 PM IST

சென்னை: சுதந்திர தினத்தையொட்டி, சென்னை மெரினா கடற்கரை காமராஜர் சாலையில் உள்ள சாரணர் இயக்க அலுவலகத்தில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்து சாரண சாரணியரின் அணிவகுப்பு மரியாதை ஏற்றுக்கொண்டார். இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தயாநிதி மாறன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.

இந்த விழாவில் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி பேசும்போது, '' துணை முதலமைச்சர் இந்த நிகழ்வில் கலந்துகொண்டு மூவர்ண கொடியை ஏற்றி வைத்துள்ளார். ரூ.9 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய சாரணர், சாரணியர் கட்டடம் கட்டுவதற்கான ஆணை வெளியிடப்பட்டு இன்று துணை முதலமைச்சர் திறந்து வைத்துள்ளார்.

சட்டமன்றத்தில் சாரணர் சாரணியர் இயக்கம் பற்றி பேசி அதற்காக நிதி ஒதுக்கப்பட்டது நம்ம தான் என்பதில் பெருமையாக உள்ளது" என்று அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி பேசினார்.

இதையடுத்து அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறும்போது, " 'அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்கள் கற்றல், தேசிய சராசரியைவிட மிகவும் குறைவாக உள்ளது. 50 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான உயர்நிலை பள்ளி மாணவர்களால் இரண்டு இலக்க கூட்டல் மற்றும் கழித்தல்களை கூட செய்ய இயலவில்லை' எனற தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசை ஒன்றிய அரசு எப்படி பாராட்டுகிறது என்று அனைவருக்கும் தெரியும். ஒரு துறை மட்டுமல்லாமல் ஒருங்கிணைந்த அனைத்து துறைகளின் வளர்ச்சிக்காக தமிழ்நாடு இருக்கிறது. யாரோ சொல்லும் ரிப்போர்ட்டை கையில் வைத்துக் கொண்டு பேசுவதை ஒரு வழக்கமாக வைத்துள்ளார் ஆளுநர்.

முதல்முறையாக மாநில கல்வி துறை சார்பில் 9,80,340 குழந்தைகளை ஒரு பள்ளிக்கூடம் விடாமல், ஒரு வகுப்பறையிலும் விடாமல் அனைத்து மாணவர்களையும் மதிப்பீடு செய்துள்ளோம். உயரிய இடத்தில் இருக்கக் கூடிய நீங்கள் (ஆளுநர்) விஷத்தை வைப்பது போல இப்படி பேசுவது சரியல்ல" என்று அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தெரிவித்தார்.

சென்னை மாநகராட்சியில் சுதந்திர தின விழா

சுதந்திர தினத்தையொட்டி பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ரிப்பன் கட்டட வளாகத்தில் மேயர் பிரியா தேசியக் கொடி ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்தினார். இதனைத் தொடர்ந்து, மூவர்ண பலூன்களை விண்ணில் பறக்கவிட்டார்.

பின்னர், தேசிய மாணவர் படையினர், சாரண, சாரணியர் மற்றும் பேண்டு, வாத்தியக் குழுவின் அணிவகுப்பு மரியாதையை மேயர் பிரியா ஏற்றுக்கொண்டார்.

பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் புழல்- சென்னை நடுநிலைப்பள்ளி, சஞ்சீவிராயன் தெரு - சென்னை நடுநிலைப்பள்ளி, கோயம்பேடு- சென்னை மேல்நிலைப்பள்ளிகளை சார்ந்த மாணவ, மாணவியர்களின் கண்கவரும் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது.

பின்னர், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்கு மிக அதிகமாக சொத்துவரி செலுத்திய 3 நிறுவனங்கள் உரிமையாளர்களுக்கும், வட்டாரங்கள் அளவில் உரிய காலங்களில் முறையாக தாமதமில்லாமல் சொத்துவரி செலுத்திய 3 சொத்து உரிமையாளர்களுக்கும் பாராட்டுக் கடிதங்களை மேயர் பிரியா வழங்கி பாராட்டினார்.

தொடர்ந்து பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் சிறப்பாக பணியாற்றிய 171 அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு சான்றிதழ்கள் மற்றும் பதக்கங்களை வழங்கிப் பாராட்டினார்.

மேலும் தேசிய மாணவர் படை, சாரண சாரணியர்கள் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்ற அனைத்து மாணவ மாணவியருக்கும் பாராட்டு சான்றிதழ்கள் மற்றும் பரிசுகளை வழங்கினார்.

