சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அரசு பள்ளியில் படித்த 28 மாணவர்கள் ஐஐடியில் சேர்ந்துள்ளதாக அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி பெருமிதத்துடன் கூறினார்.
சென்னை கோட்டூர்புரம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலக அரங்கில் ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் இந்தியா நிறுவனம் சார்பில் புதிய கண்டுபிடிப்பாளர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையிலும், அறிவியல், பண்பாடு மற்றும் உலகளாவிய ஒத்துழைப்பை ஒருங்கிணைக்கும் வகையிலும் ''ஸ்பேஸ் திருவிழா 2025'' இரு நாட்கள் நடத்தப்பட்டது.
இதன் நிறைவு விழா இன்று நடைபெற்றது. இதில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி பங்கேற்று வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசுகளை வழங்கி பேசினார்.
அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி பேசும்போது, ''முயற்சி இல்லாமல் எதுவும் இல்லை. முயற்சி தான் சிறப்பான செயல்முறைக்கு காரணமாக அமையும். கனவு நிஜமான மேடை. பெரியார், அண்ணா, மறைந்த முதலமைச்சர் கருணாநிதி ஆகியோரின் கனவு நினைவான மேடை. இந்த இடத்தை கட்டியதும் திராவிட மாடல் தான். நிகழ்வில் பங்கேற்பதும் திராவிட மாடல் தான்.
மனிதனின் இலக்கே விண்வெளிக்கு செல்ல வேண்டும் என்பது தான். ட்ரோன் தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு வந்தது திராவிட மாடல்.
ஆங்கிலம், மற்றும் தாய்மொழி உள்ளிட்டவை போதுமானது. வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்த மாணவர்களுடன் பேசிய போது அவர்களும் ஆங்கிலத்தை நன்றாக பேசுகின்றனர். பதில் சொல்கிறார்கள் வேறு என்ன வேண்டும்.
அப்துல் கலாம், நாராயணன் போல் இந்தியாவில் எந்த இடத்தில் இருந்து வேண்டுமானாலும் அப்துல் கலாம், நாராயணன் போன்று வரட்டும். எல்லாரும் இந்தியர்கள் தானே. வெற்றி பெற்றே ஆக வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களுக்கு தோல்வி எல்லாம் ஒரு பொருட்டு அல்ல.
ஒரு நாட்டை அழிக்க கல்வியை அழித்தால் போதும். அதனால் அறிவை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்டு, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசில் அமைச்சராக உள்ளேன். ஆனால் நான் படித்த படிப்பான எம்சிஏ, முனைவர் பட்டம் ஆகியவை எப்போதும் என்னுடன் இருக்கும். எவ்வளவு முடியுமோ படியுங்கள். ஒரு இடத்தை அடைந்து விட்டால் போதும் என்று இல்லாமல் முடிந்தவரை படியுங்கள்.
ரைட் சகோதரருக்கு முன்பே பலர் விண்வெளிக்கு விமானத்தில் சென்றார்கள் என்று எல்லாம் சொல்வார்கள். அதை எல்லாம் நம்ப வேண்டாம். பிற்போக்குத்தனத்தை விட்டு விட்டு முற்போக்குத்தனமாக செயல்படுங்கள். மூடநம்பிக்கைக்குள் நம்மை கொண்டு போகாமல் தடுப்பது நம் கல்வி தான்" என்று அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பேசினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, ''ஸ்பேஸ் திருவிழா என்ற விதத்தில் ஒட்டு மொத்தமாக இந்தியாவில் இருந்து பல்வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்த மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மாணவர்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளது மிகப்பெரிய பெருமையாக உள்ளது. அறிவு சார்ந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டதில் நிம்மதியை தருகிறது.
அன்புமணிக்கு சொல்லிக் கொள்கிறேன். அனைவருக்குமான ஐஐடிஎம் இல் தான் பிள்ளைகள் சேர்ந்துள்ளார்கள் என்று சொல்லி உள்ளோம். இதுவரை 354 மாணவர்கள் ஐஐடியில் சேர்ந்துள்ளார்கள். இந்த ஆண்டு 28 பேர் சேர்ந்துள்ளார்கள். தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் ஐஐடி இணைந்து கல்வி முறை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆன்லைன் மூலம் இந்த படிப்பில் சேரலாம்.
சென்னை ஐஐடி இல் மூன்றாண்டு படிப்பை முடித்தால் அதை டிப்ளமோ அல்லது பட்டப்படிப்பு என்றும் நான்காண்டு படிப்பை முடித்தால் BTech படிப்பு என கருதப்படும். ஐஐடி படிப்புக்கு கொடுக்கப்படும் சான்றிதழ்கள் இவர்களுக்கும் கொடுக்கப்படுகிறது. ஐஐடியின் முன்னாள் மாணவர்கள் அடையாளம் கொடுக்கப்படுகிறது.
காமர்ஸ் படிப்பு முடித்த மாணவர்கள் இந்த படிப்பை படித்தால் அவர்கள் இன்ஜினியரிங் படித்தது போல் சான்றிதழ் கிடைக்கும். ஐஐடி சான்றிதழ் வைத்திருப்பவர்களுக்கு மதிப்பு அதிகம் ஆகும். குழந்தைகளுக்கான அதிகப்படியான எதிர்பார்ப்பாக ஐஐடியை அண்ணாந்து பார்த்திருப்பார்கள். இன்று அங்கு படிக்கிறார்கள். ஐஐடியில் மாணவர்கள் சேர்ந்துள்ளனர் என்று நாங்கள் சொல்லவில்லை. அனைவருக்கும் ஐஐடி திட்டத்தின் மூலம் மாணவர்கள் சேர்ந்துள்ளனர் என்று தான் சொல்லி இருக்கிறோம்.
புராணம் வைத்து சான்றுகளை சொல்கிறார்கள். நாங்கள் அறிவியலை வைத்து சான்றுகளை சொல்கிறோம். அது தான் நிரூபிக்கப்பட்டது. நாங்கள் அறிவியல் சார்ந்து சொல்லித் தருகிறோம். எங்கள் பின்னால் வாருங்கள் என்று சொல்கிறோம். புராணங்கள் நம்பிக்கை என்பது அவர்களுடைய நம்பிக்கை. அதில் நாங்கள் தலையிட விரும்பவில்லை'' என்று அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தெரிவித்தார்.