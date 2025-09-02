ETV Bharat / state

தற்போது பணியில் உள்ள ஆசிரியர்கள் 'ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு' (TET) எழுதி கட்டாயம் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

திருச்சி: பணி நியமனம் மற்றும் பதவி உயர்வுக்கு ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு கட்டாயம் என உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்த நிலையில், ஆசிரியர்களை ஒரு போதும் தமிழ்நாடு அரசு கைவிடாது என பள்ளி கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார்.

அரசுப் பள்ளி மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் ஆசிரியராக பணி புரியவும், பதவி உயர்வு பெறவும் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் (‘டெட்’) தேர்ச்சி பெறுவது கட்டாயம் என உயர் நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பை எதிர்த்து பல்வேறு ஆசிரியர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்புகள் சார்பில் சில மாதங்களுக்கு முன்பு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன.

இதனை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், ஆசிரியர்கள் பணி நியமனம் பெறுவதற்கும், பணியில் உள்ள ஆசிரியர்கள் பதவி உயர்வு பெறுவதற்கும் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் (TET) தேர்ச்சி பெறுவது கட்டாயம் என நேற்று தீர்ப்பளித்தது.

மேலும், ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் குறைவான பணிக் காலம் உள்ள ஆசிரியர்கள் பதவி உயர்வு பெறாவிட்டால், அவர்கள் TET தேர்வில் தகுதி பெற தேவையில்லை என்றும் தெரிவித்திருந்தது. உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு ஆசிரியர் சங்கங்கள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பால் தமிழ்நாட்டில் சுமார் 1.5 லட்சம் ஆசிரியர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என ஆசிரியர் சங்கங்கள் கூறியுள்ளன.

இந்த நிலையில் தமிழக பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், திருச்சியில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு தொடர்பான கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "தற்போது பணியில் உள்ள ஆசிரியர்கள் TET எனப்படும் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு எழுதி கட்டாயம் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பின் விவரம் முழுமையாக கிடைத்தவுடன் அது குறித்து சட்ட வல்லுநர்களுடன் கலந்து ஆலோசிக்கப்பட்டு, இது குறித்து மேல்முறையீடு செய்யப்படும்.

உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு தொடர்பாக ஆசிரியர் சங்கங்கள் மேல்முறையீடு செய்ய அதிகம் வாய்ப்புள்ளது. எந்த காரணத்தைக் கொண்டும் தமிழக அரசு ஆசிரியர்களை கைவிடாது" என உறுதியளித்தார்.

முன்னதாக, திருச்சி கே. கே. நகரில் செயல்பட்டு வரும் அரசு உயர் நிலைப் பள்ளி, மேல்நிலைப் பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்ட நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், பள்ளியில் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகளை வரவேற்று புத்தகங்களை வழங்கினார்.

