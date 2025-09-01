ETV Bharat / state

’அவசர குடுக்கை’ போல் பேசுகிறார் அண்ணாமலை! அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் விமர்சனம்! - ANBIL MAHESH ACCUSED ANNAMALAI

அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமாெழி
அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமாெழி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 1, 2025 at 4:59 PM IST

சென்னை: அண்ணாமலை எப்போதும் அவசரப்பட்டு கருத்து தெரிவிக்கிறார் என அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

கிண்டி அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் கல்லூரி களப்பயணம் என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி கலந்து கொண்டு களப்பயணம் நிகழ்ச்சியை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்து சிறப்புரையாற்றினார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, "பள்ளிகளில் படிக்கும் போதே கல்லூரி எப்படி இருக்கும் என்ற உணர்வை ஏற்படுத்த களப்பயணம் உதவுகிறது. இதன் மூலமாக மாணவர்கள் எப்படியாவது கல்லூரிகளில் சேர வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏற்படும். இந்த ஆண்டு 722 அரசு பள்ளிகளை சேர்ந்த 1 லட்சத்து 40 ஆயிரம் மாணவர்கள் கல்லூரிக் களப்பயணம் மேற்கொள்கின்றனர். இதுவரை 15 லட்சம் மாணவர்கள் இதன் மூலமாக விழிப்புணர்வு பெற்றுள்ளனர். " என்றார்.

அரசு பள்ளியில் குறைவான மாணவர்களை படிக்கின்றார்கள் என்ற அண்ணாமலையின் குற்றச்சாட்டு குறித்த கேள்விக்கு,
”அவர் எப்போதும் அவசர அவசரமாக கருத்து தெரிவிக்கிறார். நாங்கள் இன்னும் பள்ளி கல்வித் துறையின் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யவில்லை. அதன் பின்பாகத் தான் மாநிலம் முழுவதுமாக எவ்வளவு பேர் சேர்ந்து இருக்கின்றார்கள் என்று தெரிய வரும். ஏற்கனவே பள்ளிக் கல்வித் துறை சார்பாக 4 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பள்ளியில் சேர்ந்துள்ளனர்.

அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமாெழி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இணையதளத்தில் அப்டேட் செய்தால் மட்டுமே ஒரு பள்ளியில் உள்ள மாணவர்கள் எத்தனை பேர் என்பது தெரியும். எங்களை பொறுத்தவரை 4,5 பிள்ளைகள் இருந்தாலும் அரசு பள்ளி நடக்கும். லாப நோக்கம் பார்ப்பது அரசின் வேலை அல்ல, சேவையாக வழங்க வேண்டியது தான் அரசின் வேலை, அதனை தான் செய்கிறோம். தனியார் பள்ளிகள் லாப நோக்கத்தில் மட்டுமே செயல்படுகின்றன. அனைத்து தரப்பு குழந்தைகளுக்கும் நாங்கள் பள்ளிகள் நடத்துகிறோம்” என்றார்.

சமக்ரா சிக்ஷா திட்டத்திற்கான மத்திய அரசின் நிதி நிலுவை குறித்து பேசுகையில், “ஒன்றிய அரசை பொறுத்தவரை இதில் தயவு செய்து அரசியல் செய்யக் கூடாது என்பதை தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தி வருகிறோம். இரண்டு முறை டெல்லியில் நேரடியாக சென்று பேசும் போது கூட ஆர்.டி.இ நிதியை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டுமென கேட்டுள்ளோம். தமிழ்நாட்டிற்கு சுமார் ரூ. 600 கோடி அளவுக்கு நிதி வர வேண்டியது உள்ளது.

இதையும் படிங்க: ''அரசு பள்ளியில் படித்த 28 மாணவர்கள் ஐஐடியில் சேர்ந்துள்ளனர்'' - அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ்!

நாங்களும் உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளோம். ஒரு நல்ல தீர்ப்பு வரும் போது அவர்கள் தருவார்கள் என்று நம்பிக்கை உள்ளது. கண்டிப்பாக நல்ல தீர்ப்பு வரும். சசிகாந்த் செந்தில் போன்றோர் தங்கள் உடலை வருத்திக் கொண்டு கேட்கிறார்கள், அனைவரும் கேட்பதும் உரிமை தான். புதிதாக பணத்தைக் கேட்கவில்லை, இப்போதாவது மனம் இறங்கி மத்திய அரசு அந்த பணத்தை வழங்க வேண்டும்” என்றார்.

