தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம் - ஒரு நபர் ஆணையத்தின் விசாரணை நிறுத்திவைப்பு!
தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டத்தின் பிரதான வழக்கின் விசாரணையை அடுத்த வாரத்திற்கு தள்ளி வைத்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : September 9, 2025 at 3:15 PM IST
சென்னை: தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டத்தின் போது காவல் துறையால் வழக்கறிஞர்கள் கைது செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில், ஒரு நபர் ஆணையம் அமைத்து பிறப்பித்த உத்தரவை நிறுத்தி வைத்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மாநகராட்சியில் தூய்மைப் பணிகளை தனியாருக்கு வழங்கும் மாநகராட்சியின் தீர்மானத்துக்கு எதிராக ஊழியர்கள் கடந்த மாதம் 1-ம் தேதி முதல் 13-ம் தேதி வரை மாநகராட்சியின் ரிப்பன் மாளிகையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதையடுத்து தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்த வழக்கறிஞர்களை, சட்டக் கல்லூரி மாணவர்களை சட்ட விரோதமாக கைது செய்த காவல்துறையினர் அடித்து உதைத்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து, கைது செய்யப்பட்டவர்களை விடுவிக்கக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஆட்கொணர்வு மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் எம்.எஸ்.ரமேஷ், வி.லட்சுமி நாராயணன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வின் கீழ் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக செயல்பட்ட வழக்கறிஞர்களை காவல் துறையினர் கடுமையாக தாக்கியதாகவும், பெண் வழக்கறிஞர்களிடம் காவல் துறை அத்துமீறி தவறாக நடந்து கொண்டதாகவும் மனுதாரர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
|இதையும் படிங்க: வீட்டிற்குள் தூய்மை பணியாளர்கள் உண்ணாவிரதப் போராட்டம்; குண்டுக்கட்டாக அள்ளிச்சென்ற போலீஸ்!
இதையடுத்து, தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டத்தின் போது கைது செய்யப்பட்ட வழக்கறிஞர்களை காவல் துறை தாக்கியது தொடர்பாக விசாரணை நடத்த சென்னை உயர் நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி பார்த்திபன் தலைமையில் ஒரு நபர் ஆணையத்தை நியமித்து நீதிபதிகள் எம்.எஸ்.ரமேஷ், வி.லட்சுமி நாராயணன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில், ஒரு நபர் ஆணையம் அமைத்து நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை நீக்கக் கோரி, பெருநகர சென்னை காவல் துறை ஆணையர் மற்றும் பெரியமேடு காவல் ஆய்வாளர் தரப்பில் உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனு நீதிபதிகள் நிஷா பானு மற்றும் சௌந்தர் அடங்கி அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, ஒரு நபர் ஆணையம் அமைத்து பிறப்பித்த உத்தரவை நிறுத்தி வைத்து நீதிபதிகள் நிஷா பானு மற்றும் சௌந்தர் அமர்வு உத்தரவிட்டது. மேலும், பிரதான வழக்கின் விசாரணையை அடுத்த வாரத்திற்கு தள்ளி வைத்தும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.