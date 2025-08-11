ETV Bharat / state

'கூலி' திரைப்படத்தை சட்டவிரோதமாக இணையதளங்களில் வெளியிட தடை! - MHC BANNED COOLIE ONLINE RELEASE

'கூலி' திரைப்படம் சட்டவிரோதமாக இணையதளங்களில் வெளியாவதை தடுக்கும் வகையில், 36 இணையதள சேவை நிறுவனங்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

கூலி படத்தில் ரஜினிகாந்த்
கூலி படத்தில் ரஜினிகாந்த் (X / @sunpictures)
Published : August 11, 2025 at 8:46 PM IST

சென்னை: ரஜினிகாந்த் நடித்து திரைக்கு வரவுள்ள ‘கூலி’ (Coolie) திரைப்படத்தை, சட்டவிரோதமாக இணையதளங்களில் வெளியிட தடை விதித்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில், லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள திரைப்படம் 'கூலி'. ரஜினிகாந்தின் 171-வது படமான, கூலிக்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். மேலும், இந்த திரைப்படத்தில் ஹிந்தி சூப்பர்ஸ்டார் அமீர் கான், சத்யராஜ், தெலுங்கு நடிகர் நாகர்ஜுனா, சவுபின் ஷாஹிர், ஸ்ருதிஹாசன், ரெபா மோனிகா ஜான் மற்றும் உபேந்திரா உள்ளிட்ட பல நட்சத்திரங்கள் நடித்துள்ளனர்.

முழுக்க முழுக்க சண்டை காட்சிகளை மையமாக வைத்து, கமர்ஸியல் கதைக்களமாக உருவாகியுள்ள கூலி திரைப்படம் உலகளவில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியுள்ளது. மேலும், இப்படத்தின் பாடல்களும், ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி வெளியான டிரெய்லரும் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளன.

மிகப் பெரிய பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டுள்ள இப்படம் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது. இந்நிலையில், கூலி படத்திற்கான டிக்கெட் முன்பதிவு மட்டும், இதுவரை 50 கோடி ரூபாய் வரை வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

தற்போது, கூலி திரைப்படம் வெளியாக இன்னும் ஒரு சில நாட்களே உள்ள நிலையில், படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான சன் பிக்சர்ஸ் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், "சுமார் ரூ.400 கோடி செலவில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த திரைப்படத்தை சட்டவிரோதமாக இணையதளங்களில் வெளியிடப்படுவதற்கு தடை விதிக்க வேண்டும். அப்படி, திரைப்படம் சட்டவிரோதமாக இணையதளங்களில் வெளியானால், மிகப்பெரிய அளவில் பொருளாதார இழப்பு ஏற்படும்," என கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கு நீதிபதி செந்தில் குமார் ராமமூர்த்தி முன்பு இன்று (ஆக.11) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "36 இணையதள சேவை நிறுவனங்களுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும்," என வாதிட்டார்.

அதனைத் தொடர்ந்து நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி, கூலி படத்தை சட்டவிரோதமாக இணையதளங்களில் வெளியிடப்படுவதை தடுக்க, 36 இணையதள சேவை நிறுவனங்களுக்கு தடை விதித்து உத்தரவிட்டார்.

