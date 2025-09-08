ETV Bharat / state

ரிதன்யா தற்கொலை வழக்கு விசாரணையை சிபிஐக்கு மாற்ற நீதிமன்றம் மறுப்பு!

ரிதன்யாவின் வழக்கு விசாரணையை திருப்பூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் தொடர்ந்து மேற்பார்வையிட வேண்டும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

உயிரிழந்த ரிதன்யா (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 8, 2025 at 6:20 PM IST

சென்னை: வரதட்சணை கொடுமையால் ரிதன்யா என்ற இளம்பெண் தற்கொலை செய்துகொண்டதாக கூறப்படும் வழக்கை, சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.

திருப்பூர் மாவட்டம், அவிநாசி பகுதியை சேர்ந்த ரிதன்யா மற்றும் கவின்குமாருக்கு கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் திருமணம் நடைபெற்றது. அப்போது 300 சவரன் நகை வழங்குவதாக பேசப்பட்ட நிலையில் முதலில் 100 சவரன் நகையும், ரூ.62 லட்சம் மதிப்புள்ள சொகுசு காரும் வரதட்சணையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், மீதமுள்ள 200 சவரன் நகையை கொடுக்க வேண்டும் என, ரிதன்யாவின் கணவர் மற்றும் கணவர் வீட்டார் உடல்ரீதியாகவும், மனரீதியாகவும் கொடுமைப்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. அதனால் மனமுடைந்த ரிதன்யா கடந்த ஜூன் மாதம் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

இதுதொடர்பாக காவல்நிலையத்தில் அளிக்கப்பட்ட புகாரின்பேரில், வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார் கவின்குமார், மாமனார் ஈஸ்வர மூர்த்தி, மாமியார் சித்ரா தேவி ஆகிய மூன்று பேரையும் கைது செய்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து, கவின்குமார் மற்றும் அவரது பெற்றோருக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கி, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

இந்நிலையில் காவல்துறை விசாரணை சரியாக நடைபெறவில்லை. கவின் குடும்பத்தாரின் அரசியல் செல்வாக்கால் விசாரணையை தாமதப்படுத்துகின்றனர். ஆவணங்கள் மற்றும் ஆடியோ உள்ளிட்ட ஆதாரங்கள் காவல்துறையிடம் இருந்தும் விசாரணைக்கு காலதாமதம் ஆகிறது. அதனால் விசாரணையை சிபிஐக்கு மாற்றி உத்தரவிட வேண்டும் என, ரிதன்யாவின் தந்தை அண்ணாதுரை ராமசாமி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தார்.

இந்த மனு நீதிபதி என்.சதீஷ்குமார் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், “ஆடியோ கைப்பற்றப்பட்டும் விசாரணை நிலுவையில் உள்ளது. இரண்டு மாதமாக விசாரணையில் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை,” என்று தெரிவித்தார். அப்போது ''இந்த வழக்கின் விசாரணை எந்த நிலையில் உள்ளது'' என நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.

இதையும் படிங்க: கேன் வாட்டரில் இதெல்லாம் கண்டிப்பா இருக்கணும்.. இல்லைன்னா? - பறந்த உத்தரவு!

அதற்கு காவல்துறை தரப்பில், ''ஆவணங்கள் அனைத்தும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது. ஆடியோ தடயவியல் ஆய்வுக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது. காவல்துறை தரப்பிலிருந்து ரிதன்யாவின் ஆவணங்கள் எதுவும் வெளியாகவில்லை. தடயவியல் ஆய்வுக்கு பிறகு விசாரணை தொடர்ந்து நடத்தப்படும்'' என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இரு தரப்பின் வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, “காவல்துறை விசாரணைக்கு பிறகு தான் என்ன நடந்தது என்று தெரிய வரும். அதற்கு முன்பே விசாரணை சரியாக நடைபெறவில்லை என எப்படி கூற முடியும்? மேலும், காவல்துறை விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில் சிபிஐ அல்லது வேறு அமைப்பிற்கு வழக்கை மாற்றுவதில் எந்த பலனும் இல்லை. எனவே ரிதன்யாவின் வழக்கு விசாரணையை திருப்பூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் தொடர்ந்து மேற்பார்வையிட வேண்டும்” என்று உத்தரவிட்டார்.

