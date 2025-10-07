போலி பாஸ்போர்ட் புகார்! ஐபிஎஸ் அதிகாரி டேவிட்சன் மீதான வழக்கு முடித்து வைப்பு!
போலி பாஸ்போர்ட் மோசடி தொடர்பாக குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதால், இந்த மனு மீது எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்கத் தேவையில்லை என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 7, 2025 at 4:24 PM IST
சென்னை: போலி பாஸ்போர்ட் வழங்கியதாக ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதம் மீது தொடரப்பட்ட வழக்கு முடிந்து விட்டதால் மீண்டும் விசாரணை நடத்த உத்தரவிட முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
‘ஏடிஜிபி டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதம் மதுரை மாநகர காவல் ஆணையராகப் பதவி வகித்த காலத்தில், 200-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு போலி ஆவணங்களின் அடிப்படையில் பாஸ்போர்ட் வழங்கப்பட்டதாகவும், இது சம்பந்தமாக ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதத்துக்கு எதிராக அளிக்கப்பட்ட புகார் குறித்து ஆரம்பக்கட்ட விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும்’ என சென்னையைச் சேர்ந்த வாராஹி என்பவர் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு பொது நல வழக்கு ஒன்றை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, இந்த விவகாரத்தில் ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி டேவிட்சனுக்கு தொடர்பில்லை எனக் கூறி, நற்சான்று அளித்து உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும், மனுதாரரின் கோரிக்கை மனு மீது ஆரம்பக்கட்ட விசாரணை நடத்தப்பட்டு, புகாரில் முகாந்திரம் இல்லை என முடிவுக்கு வந்ததாகவும், அந்த விவரம் மனுதாரருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டு விட்டதாகவும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
மேலும், உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வின் உத்தரவின் அடிப்படையில், ஐந்து காவல் துறையினர் உள்பட 59 பேருக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், அந்த வழக்கு குற்றச்சாட்டுக்கள் பதிவுக்காக தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனைப் பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள், உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை, இரு நீதிபதிகள் அமர்வும் உறுதி செய்துள்ளது. இந்த நிலையில், போலி பாஸ்போர்ட் மோசடி வழக்கு தொடர்பாக குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதால், இந்த மனு மீது எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்கத் தேவையில்லை எனக் கூறி, மனுதாரர் தாக்கல் செய்த பொது நல வழக்கை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டனர்.
முன்னதாக, மதுரை மாநகர காவல் ஆணையராக இருந்த டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதம், அவரது மனைவி நடத்தும் டிராவல் ஏஜென்சி மூலம் போலி ஆவணங்கள் அடிப்படையில் 200-க்கும் மேற்பட்ட நபர்களுக்கு பாஸ்போர்ட் வழங்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. மேலும், குற்றச்சாட்டுக்களுக்கு எந்த அடிப்படை ஆதாரமும் இல்லை என தமிழக டி.ஜி.பி அரசுக்கு அறிக்கை அனுப்பியதும் குறிப்பிடத்தக்கது.