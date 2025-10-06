ETV Bharat / state

ஜாய் கிரிசில்டா குற்றச்சாட்டை ரங்கராஜ் ஆதாரங்களுடன் மறுக்க முடியுமா? - உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி!

ஜாய் கிரிசில்டா பதிவிட்ட வீடியோ மற்றும் கருத்துகளை நீக்கக் கோரி மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தாக்கல் செய்த வழக்கில், ஜாய் கிரிசில்டா தரப்பு பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 6, 2025 at 1:43 PM IST

சென்னை: ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிசில்டா குற்றச்சாட்டுகளை மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் ஆதாரங்களுடன் மறுக்க முடியுமா? என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

சமையல் கலை நிபுணர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தன்னை திருமணம் செய்து கொள்வதாக ஆசை வார்த்தை கூறி ஏமாற்றிவிட்டதாக ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிசில்டா காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருந்தார். இது தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ பதிவிட்ட ஜாய் கிரிசில்டா, மாதம்பட்டி பாகசாலா நிறுவனத்தை குறிப்பிட்டிருந்தார்.

யூடியூப் மற்றும் சமூக வளைதளங்களில் ஜாய் கிரிசில்டா பதிவிட்ட வீடியோ மற்றும் கருத்துகளை நீக்கக்கோரி சமையல் கலை நிபுணர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். அதில், ‘ஆடை வடிவமைப்பாளர் கிரிசில்டா, தனக்கும் அவருக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக யூடியூப் மற்றும் சமூக வளைதளங்களில் பதிவிட்டுள்ளார். இதனால், தமது நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால் அவரது கருத்துக்களை யூடியூப்களில் இருந்து நீக்க உத்தரவிட வேண்டும்’ என குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி என்.செந்தில்குமார் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், ‘கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டு சமையல் கலை நிபுணர் ரங்கராஜ் ஸ்ருதி என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு இரு மகன்கள் உள்ளனர். அவர் தொழிலில் வளர்ச்சியடைந்த நிலையில், ஆடை வடிவமைப்பாளரான கிரிசில்டாவுடன் தொழில்ரீதியாக பழக்கம் ஏற்பட்டது.

ஆனால், இருவருக்கும் தொழிலில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை காரணமாக, ரங்கராஜ் தன்னை ஏமாற்றிவிட்டதாகவும், மோசம் செய்துவிட்டதாகவும் கிரிசில்டா பேட்டி மற்றும் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். இதனால், சமூகத்தில் ரங்கராஜ்க்கு இருந்த நற்பெயருக்கு கலங்கம் ஏற்பட்டது. தொழிலில் ஏற்பட்ட இழப்பு தொடர்பாக தனியாக தொடரப்பட்ட வழக்கு நீதிமன்ற விசாரணையில் நிலுவையில் உள்ளது’ என தெரிவித்தார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி செந்தில்குமார், "ஒரு வழக்கில் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படுவதற்காக நீதிபதிகள் சமூக வலைதளங்களில் விமர்சிக்கப்படுகின்றனர். அவர்களின் செயல்பாடுகளுக்கு வண்ண சாயம் பூசப்படுகிறது. குடும்பத்தினரின் பின்புலங்கள் விமர்சிக்கப்படுகின்றன. சமூக வலைதளங்களில் தேவையில்லாதவைகளையும் எழுதுவார்கள். அதை நாம் கவனத்தில் கொள்ளாமல் புறக்கணிக்க வேண்டும். சமூகத்தில் உயர்ந்த நிலைக்கு வருபவர்கள் மீது குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்படுவது இயல்பானது.

ஜாய் கிரிசில்டாவின் குற்றச்சாட்டுகளை மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் ஆதாரங்களுடன் மறுக்க முடியுமா? அனைத்துக்கும் ஆதாரங்கள் உள்ளதா? தொடர்புக்கான காரணங்களை மறுக்க முடியுமா?" என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதி கிரிசல்டா தரப்பில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு, வழக்கு விசாரணையை அக்டோபர் 22 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.

