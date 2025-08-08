சென்னை: திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக்குமார் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக அமெரிக்கா செல்ல அனுமதி வழங்கி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சட்டவிரோத பண மோசடி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு பின் பிணையில் உள்ள முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக்குமார், இதய சிகிச்சை மேற்கொள்ள அமெரிக்கா செல்ல அனுமதி வழங்கக் கோரி, சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதையடுத்து, அசோக்குமார் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது.
இந்த மனு கடந்த முறை விசாரணைக்கு வந்தபோது, அசோக்குமார் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், அமெரிக்காவில் சிகிச்சை பெற உள்ள தேதி, சிகிச்சை விவரங்கள், மருத்துவமனை உள்ளிட்ட விவரங்களை தாக்கல் செய்தார்.
அமலாக்கத் துறை சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ஒருவேளை அசோக்குமார் வெளிநாடு செல்ல அனுமதியளித்தால் அவரது மனைவியின் பாஸ்போர்ட்டை ஒப்படைப்பது உள்ளிட்ட நிபந்தனைகளை நீதிமன்றம் விதிக்க வேண்டுமென கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
அசோக்குமாருடன் அவரது மனைவியும் அமெரிக்கா செல்ல இருப்பதால் அவரது பாஸ்போர்ட்டை ஒப்படைக்க இயலாது எனவும், மகளின் பாஸ்போர்ட்டை ஒப்படைக்க தயாராக இருப்பதாகவும் அசோக்குமார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனையடுத்து, அசோக்குமாரை அமெரிக்கா செல்ல அனுமதிக்க என்னென்ன நிபந்தனைகளை விதிக்கலாம் என்பது குறித்து அமலாக்கத் துறை பதிலளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கை மீண்டும் விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எம்.எஸ்.ரமேஷ், வி.லட்சுமி நாராயணன் அமர்வு, ஆகஸ்ட் 30 முதல் செப்டம்பர் 22 வரை சிகிச்சைக்காக அமெரிக்கா செல்ல அசோக்குமாருக்கு அனுமதி வழங்கி உத்தரவு பிறப்பித்தனர்.
மேலும், அவரது மகளின் பாஸ்போர்டை நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும் எனவும், 5 லட்சம் ரூபாயை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் வழங்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் தமது உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
