ETV Bharat / state

மூத்த குடிமக்களிடம் திருட்டு - நகைகளை மீட்காவிட்டால் இழப்பீடு! நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு! - SENIOR CITIZENS COMPENSATION

பாதிக்கப்பட்ட மூதாட்டிக்கு இழப்பீட்டு தொகையை பெற்று தருவதை திருவள்ளூர் மாவட்ட சட்டப் பணிகள் ஆணைக்குழுவை உறுதி செய்ய வேண்டும் என நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 4, 2025 at 3:54 PM IST

2 Min Read

சென்னை: மூத்த குடிமக்களிடம் திருட்டுப் போன நகைகளை காவல் துறை மீட்டுதர தவறினால், அவர்களுக்கு அரசு இழப்பீடு உரிய வழங்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் மா.பொ.சி. நகரை சேர்ந்த 68 வயதான மூதாட்டி பி.கிருஷ்ணவேணி என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவில், ‘கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு மருத்துவ பரிசோதனைக்காக சென்று விட்டு திரும்பிய போது, சாலையை கடக்க உதவி செய்த நபர் ஒருவர் வழிப்பறி அதிகமாக நடைபெறுவதாக கூறி தான் அணிந்திருந்த நகைகளை பாதுகாப்பாக வைக்க அறிவுறுத்தினார்.

அதன்படி, அணிந்திருந்த தாலி சங்கிலி, வளையல் மற்றும் மோதிரம் ஆகிய 15.5 சவரன் நகைகளை பையில் கழட்டி வைத்த போது, உதவி செய்வதாக கூறிய நபரே எங்களிடமிருந்த நகைகளை பறித்துச் சென்றார். இதையடுத்து, வழிப்பறி செய்யப்பட்ட நகையை மீட்டுத் தரக்கோரி காவல் துறையிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது. ஆனால், இதுவரை காவல்துறை நகைகளை கண்டுபிடித்து தரவில்லை. எனவே, இது குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தி நகைகளை மீட்டுத் தர வேண்டும்’ இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி பரத சக்கரவர்த்தி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் பிரதாப், ‘நகைகள் திருடப்பட்டு ஏழு ஆண்டுகள் கடந்து விட்டது. தற்போது வரை நகைகளை திருடியவர்கள் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்பதால் வழக்கு முடித்து வைக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, இதில் ஏதாவது துப்பு கிடைத்தால் வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்க தயாராக இருப்பதாக’ தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: திமுகவின் 80 சதவீத வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி விட்டோம் - அடித்து சொன்ன கனிமொழி

தொடர்ந்து நீதிபதி பரத சக்கரவர்த்தி, “அண்மை காலங்களில் மூத்த குடிமக்களை குறி வைத்து திருட்டு சம்பவம் நடைபெறுகின்றன. உதவியற்ற ஆன்மாக்களை ஏமாற்றுவதால் அவர்கள் கடுமையான வேதனை அனுபவிக்கின்றனர். புதிய குற்றவியல் சட்டமான பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹிதா (BNSS) முக்கிய நோக்கமே, மூத்த குடிமக்களை பாதுகாப்பது.

எனவே, புதிய குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டத்தின் படி, காவல் துறை குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்க தவறினால் குற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அரசு இழப்பீடு வழங்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டு தமிழகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான இழப்பீடு சட்டம், வெறும் ஒரு லட்சம் மட்டுமே உள்ளது. அந்த தொகை உயர்த்த வேண்டும்.

ஒரு சவரன் நகை ரூ.75 ஆயிரம் என கணக்கில் எடுத்துக் கொண்டால், பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ரூ.4 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். இந்த இழப்பீட்டு தொகையை பெற்று தருவதை திருவள்ளூர் மாவட்ட சட்டப் பணிகள் ஆணைக்குழுவை உறுதி செய்ய வேண்டும். ஒருவேளை காவல் துறை திருட்டை கண்டுபிடித்து விட்டால் அந்த பணத்தை அரசிடமே திருப்பி ஒப்படைக்க வேண்டும்’ என்று உத்தரவிட்டுள்ளார்.

சென்னை: மூத்த குடிமக்களிடம் திருட்டுப் போன நகைகளை காவல் துறை மீட்டுதர தவறினால், அவர்களுக்கு அரசு இழப்பீடு உரிய வழங்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் மா.பொ.சி. நகரை சேர்ந்த 68 வயதான மூதாட்டி பி.கிருஷ்ணவேணி என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவில், ‘கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு மருத்துவ பரிசோதனைக்காக சென்று விட்டு திரும்பிய போது, சாலையை கடக்க உதவி செய்த நபர் ஒருவர் வழிப்பறி அதிகமாக நடைபெறுவதாக கூறி தான் அணிந்திருந்த நகைகளை பாதுகாப்பாக வைக்க அறிவுறுத்தினார்.

அதன்படி, அணிந்திருந்த தாலி சங்கிலி, வளையல் மற்றும் மோதிரம் ஆகிய 15.5 சவரன் நகைகளை பையில் கழட்டி வைத்த போது, உதவி செய்வதாக கூறிய நபரே எங்களிடமிருந்த நகைகளை பறித்துச் சென்றார். இதையடுத்து, வழிப்பறி செய்யப்பட்ட நகையை மீட்டுத் தரக்கோரி காவல் துறையிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது. ஆனால், இதுவரை காவல்துறை நகைகளை கண்டுபிடித்து தரவில்லை. எனவே, இது குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தி நகைகளை மீட்டுத் தர வேண்டும்’ இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி பரத சக்கரவர்த்தி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் பிரதாப், ‘நகைகள் திருடப்பட்டு ஏழு ஆண்டுகள் கடந்து விட்டது. தற்போது வரை நகைகளை திருடியவர்கள் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்பதால் வழக்கு முடித்து வைக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, இதில் ஏதாவது துப்பு கிடைத்தால் வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்க தயாராக இருப்பதாக’ தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: திமுகவின் 80 சதவீத வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி விட்டோம் - அடித்து சொன்ன கனிமொழி

தொடர்ந்து நீதிபதி பரத சக்கரவர்த்தி, “அண்மை காலங்களில் மூத்த குடிமக்களை குறி வைத்து திருட்டு சம்பவம் நடைபெறுகின்றன. உதவியற்ற ஆன்மாக்களை ஏமாற்றுவதால் அவர்கள் கடுமையான வேதனை அனுபவிக்கின்றனர். புதிய குற்றவியல் சட்டமான பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹிதா (BNSS) முக்கிய நோக்கமே, மூத்த குடிமக்களை பாதுகாப்பது.

எனவே, புதிய குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டத்தின் படி, காவல் துறை குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்க தவறினால் குற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அரசு இழப்பீடு வழங்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டு தமிழகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான இழப்பீடு சட்டம், வெறும் ஒரு லட்சம் மட்டுமே உள்ளது. அந்த தொகை உயர்த்த வேண்டும்.

ஒரு சவரன் நகை ரூ.75 ஆயிரம் என கணக்கில் எடுத்துக் கொண்டால், பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ரூ.4 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். இந்த இழப்பீட்டு தொகையை பெற்று தருவதை திருவள்ளூர் மாவட்ட சட்டப் பணிகள் ஆணைக்குழுவை உறுதி செய்ய வேண்டும். ஒருவேளை காவல் துறை திருட்டை கண்டுபிடித்து விட்டால் அந்த பணத்தை அரசிடமே திருப்பி ஒப்படைக்க வேண்டும்’ என்று உத்தரவிட்டுள்ளார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

STOLEN JEWELRY COMPENSATIONமூத்த குடிமக்களிடம் திருட்டுமூத்த குடிமக்களுக்கு இழப்பீடுSENIOR CITIZENS JEWELRY THEFT CASESENIOR CITIZENS COMPENSATION

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.