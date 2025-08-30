ETV Bharat / state

நீதிமன்ற நேரத்தை வீணடிப்பீர்களா? பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்தவருக்கு ஒரு லட்சம் அபராதம் விதித்த உயர் நீதிமன்றம்! - FINE FOR FILING A PUBLIC INTEREST

அடிப்படை ஆதாரங்கள் இல்லாமல் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்தவருக்கு அபராதம் விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 30, 2025 at 8:49 PM IST

1 Min Read

சென்னை: விதிகளை மீறி பெட்ரோல் பங்க் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்தவருக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம் விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ரகுபதி என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், ‘திருவள்ளூர் மாவட்டம், கோலப்பன்சேரியில் உயர் அழுத்த மின் கம்பிகளுக்கு கீழே பெட்ரோல் பங்க் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. விதிகளை மீறி அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த பெட்ரோல் பங்க் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி சுந்தர்மோகன் அமர்வில் இன்று (ஆக.30) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அரசு நடத்திய ஆய்வுகளில் மனுதாரர் கூறிய குற்றச்சாட்டுக்கள் உண்மையில்லை. அவை முற்றிலும் தவறானவை என அரசுத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதனைப்பதிவு செய்துகொண்ட நீதிபதிகள், “மனுதாரர் கூறும் குற்றச்சாட்டுக்களுக்கு சில புகைப்படங்கள் தவிர்த்து எந்த அடிப்படை ஆதாரங்களும் இல்லை. புகைப்படங்களை ஆதாரங்களாக கருத முடியாது” எனக்கூறி வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.

இதையும் படிங்க: 'என்னது, மிஸ்டர் மோடியா?'... எங்க அப்பாவ பார்த்து சொடக்கு போடுற? விஜய்யை விமர்சித்த நடிகர் ரஞ்சித்!

மேலும், முறையான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளாமல் பொதுநல வழக்குகளை தாக்கல் செய்யக்கூடாது என அவ்வப்போது நீதிமன்றம் எச்சரிக்கைகள் விடுத்தும், எந்த அடிப்படை ஆதாரமும் இல்லாமல் எதிர் மனுதாரர்களை துன்புறுத்தும் நோக்கிலும், நீதிமன்ற நேரத்தை வீணடிக்கும் வகையிலும் இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஆதாரம் இல்லாமல் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்த மனுதாரருக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம் விதித்தும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

இந்த அபராதத்தொகையை புதுச்சேரி சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவுக்கு ஒரு மாதத்தில் செலுத்த வேண்டும் எனவும் மனுதாரருக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

சென்னை: விதிகளை மீறி பெட்ரோல் பங்க் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்தவருக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம் விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ரகுபதி என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், ‘திருவள்ளூர் மாவட்டம், கோலப்பன்சேரியில் உயர் அழுத்த மின் கம்பிகளுக்கு கீழே பெட்ரோல் பங்க் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. விதிகளை மீறி அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த பெட்ரோல் பங்க் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி சுந்தர்மோகன் அமர்வில் இன்று (ஆக.30) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அரசு நடத்திய ஆய்வுகளில் மனுதாரர் கூறிய குற்றச்சாட்டுக்கள் உண்மையில்லை. அவை முற்றிலும் தவறானவை என அரசுத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதனைப்பதிவு செய்துகொண்ட நீதிபதிகள், “மனுதாரர் கூறும் குற்றச்சாட்டுக்களுக்கு சில புகைப்படங்கள் தவிர்த்து எந்த அடிப்படை ஆதாரங்களும் இல்லை. புகைப்படங்களை ஆதாரங்களாக கருத முடியாது” எனக்கூறி வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.

இதையும் படிங்க: 'என்னது, மிஸ்டர் மோடியா?'... எங்க அப்பாவ பார்த்து சொடக்கு போடுற? விஜய்யை விமர்சித்த நடிகர் ரஞ்சித்!

மேலும், முறையான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளாமல் பொதுநல வழக்குகளை தாக்கல் செய்யக்கூடாது என அவ்வப்போது நீதிமன்றம் எச்சரிக்கைகள் விடுத்தும், எந்த அடிப்படை ஆதாரமும் இல்லாமல் எதிர் மனுதாரர்களை துன்புறுத்தும் நோக்கிலும், நீதிமன்ற நேரத்தை வீணடிக்கும் வகையிலும் இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஆதாரம் இல்லாமல் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்த மனுதாரருக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம் விதித்தும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

இந்த அபராதத்தொகையை புதுச்சேரி சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவுக்கு ஒரு மாதத்தில் செலுத்த வேண்டும் எனவும் மனுதாரருக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

PUBLIC INTEREST LITIGATIOபொதுநல வழக்குசென்னை உயர் நீதிமன்றம்பெட்ரோல் பங்க் வழக்குFINE FOR FILING A PUBLIC INTEREST

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.