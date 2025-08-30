சென்னை: விதிகளை மீறி பெட்ரோல் பங்க் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்தவருக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம் விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ரகுபதி என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், ‘திருவள்ளூர் மாவட்டம், கோலப்பன்சேரியில் உயர் அழுத்த மின் கம்பிகளுக்கு கீழே பெட்ரோல் பங்க் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. விதிகளை மீறி அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த பெட்ரோல் பங்க் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி சுந்தர்மோகன் அமர்வில் இன்று (ஆக.30) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அரசு நடத்திய ஆய்வுகளில் மனுதாரர் கூறிய குற்றச்சாட்டுக்கள் உண்மையில்லை. அவை முற்றிலும் தவறானவை என அரசுத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனைப்பதிவு செய்துகொண்ட நீதிபதிகள், “மனுதாரர் கூறும் குற்றச்சாட்டுக்களுக்கு சில புகைப்படங்கள் தவிர்த்து எந்த அடிப்படை ஆதாரங்களும் இல்லை. புகைப்படங்களை ஆதாரங்களாக கருத முடியாது” எனக்கூறி வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.
மேலும், முறையான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளாமல் பொதுநல வழக்குகளை தாக்கல் செய்யக்கூடாது என அவ்வப்போது நீதிமன்றம் எச்சரிக்கைகள் விடுத்தும், எந்த அடிப்படை ஆதாரமும் இல்லாமல் எதிர் மனுதாரர்களை துன்புறுத்தும் நோக்கிலும், நீதிமன்ற நேரத்தை வீணடிக்கும் வகையிலும் இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஆதாரம் இல்லாமல் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்த மனுதாரருக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம் விதித்தும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
இந்த அபராதத்தொகையை புதுச்சேரி சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவுக்கு ஒரு மாதத்தில் செலுத்த வேண்டும் எனவும் மனுதாரருக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.