தூய்மைப் பணியாளர்கள் வழக்கில் சென்னை மாநகராட்சி பதிலளிக்க உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு! - SANITATION WORKERS PROTEST CASE

தூய்மைப் பணிகளை தனியாருக்கு வழங்குவதை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கில், பதில் மனு தாக்கல் செய்ய அரசு தரப்பில் அவகாசம் கேட்கப்பட்டுள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2025 at 1:25 PM IST

சென்னை: சென்னை மாநகராட்சியில் தூய்மைப் பணிகளை தனியாருக்கு வழங்குவதை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கில், மாநகராட்சி நிர்வாகம் பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை பெருநகர மாநகராட்சியில் மண்டலம் 5 (ராயபுரம்), மண்டலம் 6 (திரு.வி.க. நகர்) ஆகிய பகுதிகளின் தூய்மைப் பணிகள் ரூ.276 கோடிக்கு தனியாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதற்கான தீர்மானம் கடந்த ஜூன் 16 ஆம் தேதி மாநகராட்சியில் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தூய்மைப் பணியாளர்கள், மாநகராட்சி ரிப்பன் மாளிகைக்கு முன்பாக கடந்த 10 நாளாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இதற்கிடையில், தூய்மைப் பணிகளை தனியாருக்கு வழங்க வகை செய்யும் தீர்மானத்துக்கு தடை விதிக்கக்கோரி, உழைப்போர் உரிமை இயக்கம் சார்பில், அதன் தலைவர் கு.பாரதி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.

அந்த மனுவில், “தூய்மைப் பணிகளை தனியாரிடம் ஒப்படைத்தால் மண்டலம் 5, 6 ஆகிய இரு மண்டலங்களிலும் பணியாற்றும் 2,042 நிரந்தர பணியாளர்கள் வேறு மண்டலங்களுக்கு மாற்றப்படுவார்கள். 1,953 தற்காலிக பணியாளர்கள் ஒப்பந்த நிறுவன விதிகளின்படி பணியமர்த்தப்படுவார்கள் என்றாலும், அவர்கள் பணிநீக்கம் செய்யப்படவும் வாய்ப்புள்ளது.

இந்த பிரச்சனை தொடர்பாக, தொழிலாளர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது. இதற்கிடையில், தொழிலாளர் நீதிமன்றத்தின் அனுமதியின்றி தூய்மைப் பணிகள் தனியாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் மாநகராட்சியின் தீர்மானத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கு நீதிபதி சுரேந்தர் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது தமிழக அரசு தரப்பில் ஆஜரான தலைமை வழக்கறிஞர், "பதில் மனு தயாராக உள்ளது. ஆனால் அதனை தாக்கல் செய்வதற்கு அவகாசம் வழங்க வேண்டும்" என கேட்டுக்கொண்டார்.

இதனையடுத்து வாதாடிய மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர், ‘2000 தூய்மைப் பணியாளர்கள் தெருக்களில் போராடி வருகின்றனர். குப்பையை போன்று அவர்கள் வீசி எறியப்பட்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும்’ என்று வாதிடப்பட்டது.

இதனையடுத்து, "தொழிலாளர்கள் முழுமையான பாதுகாப்புடன் இருக்கின்றனர்" என்று தலைமை வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார்.

இதனையடுத்து, இந்த வழக்கின் விசாரணையை நீதிபதி நாளை மறுநாளைக்கு (ஆகஸ்ட் 13) ஒத்திவைத்தார்.

போக்குவரத்து பாதிப்பு

இதனிடையே, தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம் காரணமாக பொதுமக்கள் சிரமப்படுவதாகவும், போக்குவரத்து பாதிக்கப்படுவதாகவும் சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வில், வழக்கறிஞர் வினோத் அவசர முறையீடு செய்தார்.

அப்போது அரசு தரப்பில் சேப்பாக்கம், எழும்பூர் ராஜரத்தினம் மைதானம் ஆகிய இடங்களில் தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம் நடத்த காவல்துறை அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, இதுதொடர்பாக மனு தாக்கல் செய்தால் நாளை விசாரிக்கப்படும் என நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: கண்ணீர்தான் எங்கள் வாழ்க்கையா? வேலைநிறுத்த போராட்டத்தை அறிவித்த ராமேஸ்வர மீனவர்கள்!

