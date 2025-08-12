ETV Bharat / state

குழந்தைகளை கொன்ற அபிராமியின் ஆயுள் தண்டனையை ரத்து செய்யலாமா? காவல்துறை பதிலளிக்க உத்தரவு! - ABHIRAMI LIFE SENTENCE CASE

இரண்டு குழந்தைகளைக் கொலை செய்த வழக்கில், அபிராமிக்கு சாகும் வரை ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருந்தது. அதனை எதிர்த்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளார்.

நீதிமன்றத்துக்கு அழைத்து வரப்பட்ட அபிராமி மற்றும் சுந்தரம்
நீதிமன்றத்துக்கு அழைத்து வரப்பட்ட அபிராமி மற்றும் சுந்தரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2025 at 3:03 PM IST

சென்னை: திருமணத்தை மீறிய உறவுக்கு இடையூறாக இருந்த குழந்தைகளை கொலை செய்த அபிராமியின் ஆயுள் தண்டனையை ரத்து செய்யலாமா? என்பது குறித்து காவல் துறை பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், குன்றத்தூர் அங்கனீஸ்வரர் கோயில் தெருவை சேர்ந்த விஜய் என்பவருக்கு, அபிராமி என்பவருக்கு திருமணமாகி, 6 வயதில் (அஜய்) ஒரு மகனும், 4 வயதில் (கார்னிகா) ஒரு மகளும் இருந்தனர். இந்நிலையில், சமூகவலைத்தளத்தில் (டிக்டாக்) வீடியோ பதிவிட்டு பிரபலமான அபிராமிக்கும், அதே பகுதியில் உள்ள பிரியாணி கடையில் பணியாற்றி வந்த மீனாட்சி சுந்தரம் என்பவருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டது.

அந்த பழக்கம் நாளடைவில் திருமணத்தை மீறிய உறவாக மாறியுள்ளது. இது குறித்து குடும்பத்தினருக்கு தெரிய வந்த நிலையில், "உனக்கு திருமணமாகி, குழந்தைகளும் உள்ளனர்," என கண்டித்துள்ளனர். இதனால், கணவர் மனைவிக்கு இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால், ஆத்திரமடைந்த அபிராமி, தனது உறவுக்கு இடையூறாக இருந்த குழந்தைகள் மற்றும் கணவரை கொலை செய்து விட்டு, சுந்தரத்துடன் சேர்ந்து வாழ முடிவெடுத்துள்ளார்.

அதற்காக, கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு குழந்தை மற்றும் கணவருக்கு பாலில் தூக்க மாத்திரைகளை கலந்து கொடுத்துள்ளார். அதில், இரண்டு குழந்தைகளும் உயிரிழந்த நிலையில், விஜய் மட்டும் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பியுள்ளார். இதுகுறித்து, விஜய் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், கேரளா தப்பிச் செல்ல முயன்ற அபிராமியை, கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் போலீசார் கைது செய்தனர். இச்சம்பவம் வெளியாகி தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இந்த கொலை சம்பவம் தொடர்பாக விஜய் அளித்த புகாரின் பேரில், அபிராமி மற்றும் அவரது ஆண் நண்பர் மீனாட்சி சுந்தரத்தின் மீது, 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்த குன்றத்தூர் போலீசார், தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். இவ்வழக்கின் விசாரணை முதலில் செங்கல்பட்டு மகளிர் நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது. பின்னர், காஞ்சிபுரம் முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றப்பட்டது. இதில், அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் முடிவடைந்த நிலையில், ஜூலை 24 ஆம் தேதி நீதிபதி செம்மல் தீர்ப்பளித்தார்.

அப்போது, அபிராமி மற்றும் மீனாட்சி சுந்தரம் இருவரும் குற்றவாளி என அறிவித்த நீதிபதி, அபிராமி மற்றும் மீனாட்சி சுந்தரம் செய்த குற்றம் மிகவும் கொடூரமானது. அதற்கு ஆயுள் தண்டனை மட்டும் போதாது. ஆகையால், இருவரும் சாகும் வரை ஆயுள் தண்டனையை அனுபவிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டார். அப்போது, ஏற்கனவே 7 வருடம் சிறையில் இருந்து விட்டேன். தனது தாய் தந்தை வயதானவர்கள். எனவே, குறைந்தபட்ச தண்டனையை வழங்க வேண்டும் என கண்ணீர் மல்கக் கோரிக்கை வைத்தார். ஆனால், நீதிபதி இரக்கம் காட்டவில்லை.

இந்நிலையில், அபிராமி தனக்கு விதிக்கப்பட்ட ஆயுள் தண்டனை உத்தரவை எதிர்த்து, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், ‘ஆயுள் தண்டனையை ரத்து செய்ய வேண்டும்’ எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த வழக்கு இன்று (ஆக.12) நீதிபதிகள் எம்.எஸ் ரமேஷ் மற்றும் லட்சுமி நாராயணன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வின் கீழ் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், அபிராமி மனு குறித்து காவல்துறை பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு, விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.

