ராட்வீலர் உள்ளிட்ட ஆக்ரோஷமான நாய்களால் அதிகரிக்கும் ஆபத்து - நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு! - ROTTWEILER DOGS BITE ISSUE

பொதுமக்களை நாய்கள் தாக்கும் சம்பவங்களைக் கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பான திட்டத்தை தாக்கல் செய்ய, கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என சென்னை மாநகராட்சி நீதிமன்றத்தில் கோரிக்கை வைத்துள்ளது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 9, 2025 at 9:03 PM IST

சென்னை: பொதுமக்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக உள்ள ராட்வீலர் உள்ளிட்ட ஆக்ரோஷமான நாய்களை முறைப்படுத்த கோரிய வழக்கில், சென்னை கால்நடைத் துறை தலைமை அதிகாரி நேரில் ஆஜராகி பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சமீப காலமாகவே தெருநாய்கள் தொல்லை அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, சாலையில் செல்வோரை நாய்கள் கடிக்கும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதாக குற்றச்சாட்டு உள்ளது. மேலும், சென்னையில், உரிய பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை பின்பற்றாமல் அழைத்துச் செல்லப்பட்ட ராட்வீலர் நாய்கள் திருமலை நகர், கொளத்தூர், வண்ணாரப்பேட்டை பகுதிகளில் சிறுவர்கள், சிறுமிகள், வயதானவர்கள் மற்றும் கர்ப்பிணிகள் உள்ளிட்டோரை கடித்துள்ளன. இந்த செய்திகள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

வீட்டில் வளர்க்கும் நாய்களை சிறுவர்கள் வாய் கவசம் அணியாமல் பொதுவெளியில் அழைத்து செல்வதால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். அதனால் அபாயகரமான ராட்வீலர் நாய்களை பொது வெளியில் கொண்டு செல்ல தடை செய்ய வேண்டும். கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க வேண்டும் என ஜூன் மாதம் கோரிக்கை அளிக்கப்பட்டது. ஆனால், அதன் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. அதனால் தனது கோரிக்கை மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும் என கோடம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ஆர்.எஸ்.தமிழ்வேந்தன் என்பவர் பொது நல வழக்கை தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த வழக்கு, தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி சுந்தர் மோகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வின் கீழ் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, பொதுமக்களை நாய்கள் தாக்கும் சம்பவங்களை கட்டுப்படுத்துவது குறித்த திட்டத்தை தாக்கல் செய்ய இருப்பதாகவும், அதற்கு அவகாசம் வழங்க வேண்டும் எனவும் சென்னை மாநகராட்சி தரப்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.

அதற்கு மனுதாரர் தரப்பில், “கடந்த ஒரு ஆண்டில் மட்டும் சுமார் 1 லட்சத்து 24 ஆயிரம் பேர் நாய்க்கடியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதில், 4 பேர் ரேபிஸ் நோயால் உயிரிழந்துள்ளனர். இனி மேலும், ஆக்ரோஷமான நாய்களை கட்டுப்படுத்த தவறினால், நடவடிக்கைகளை அதிகரிக்க வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து நீதிபதிகள், பொதுமக்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக உள்ள ராட்வீலர் உள்ளிட்ட ஆக்ரோஷமான நாய்களை கட்டுப்படுத்துவது குறித்த விளக்கங்களுடன், ஆகஸ்ட் 12 ஆம் தேதி நேரில் ஆஜராகுமாறு கால்நடைத் துறை தலைமை அதிகாரிக்கு உத்தரவிட்டு, விசாரணையை அன்றைய தினத்துக்கு ஒத்தி வைத்தனர்.

