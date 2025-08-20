சென்னை: மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுக்கு எதிரான வருமான வரி வழக்கில், 36.56 கோடி ரூபாய் செலுத்தக் கூறி, அவரது சட்டப்பூர்வ வாரிசான தீபாவுக்கு அனுப்பப்பட்ட நோட்டீஸூக்கு இடைக்கால தடை விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக இருந்த ஜெயலலிதா கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு காலமானார். அவர் ரூ. 36.56 கோடி வருமான வரி பாக்கி வைத்துள்ளதாகக் கூறிய வருமான வரித்துறை, அதனை செலுத்துமாறு ஜெயலலிதாவின் சட்டப்பூர்வ வாரிசாக அறிவிக்கப்பட்ட அவரது அண்ணன் மகள் ஜெ.தீபாவுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியது.
இந்த நோட்டீஸை எதிர்த்து, தீபா தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த மனு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, தீபா தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் எம்.சத்தியகுமார், நீதிமன்றத்தால் வாரிசாக அறிவிக்கப்பட்ட தீபா, கட்டாயமாக வரி செலுத்த வேண்டும் என சட்டப்படி கூற முடியாது. மறைந்த ஒருவரின் பெயரில் அவரது வாரிசு வருமான வரி செலுத்த வேண்டும் என சட்டரீதியாக கோர முடியாது.
கடந்த 2008 மற்றும் 2009-ம் ஆண்டு தொடரப்பட்ட வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருப்பதால் வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் அனுப்ப முடியாது. தீபா வரிமான வரி பாக்கி வைத்தவர் கிடையாது. அதனால் வரி கட்ட தவறியவர் என்ற அடிப்படையிலும் நோட்டீஸ் வழங்க முடியாது.
2007-ம் ஆண்டு வருமான வரி மதிப்பீட்டு பாக்கியை தீபாவிடம் இருந்து வசூலிக்க முடியாது. அதனால் தீபாவிடம் இருந்து 36.56 கோடி ரூபாய் செலுத்த வேண்டும் என கேட்க முடியாது. நோட்டீஸை ரத்து செய்ய வேண்டும். மனுவுக்கு இ டைக்கால தடை விதிக்க வேண்டும் என வாதிட்டார்.
அதனை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி, வருமான வரி நோட்டீஸின் அடிப்படையில் வசூல் நடவடிக்கை எடுக்கக் கூடாது என இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டார். மேலும், இந்த மனுவுக்கு செப்டம்பர் 2 ஆம் தேதிக்குள் பதிலளிக்கும்படி, வருமான வரித்துறைக்கு உத்தரவிட்டார்.
முன்னதாக, ஜெயலலிதா மறைந்த பிறகு, அவர் வாழ்ந்த வேதா நிலையம் வீட்டை ‘ஜெயலலிதா நினைவு இல்லமாக’ மாற்ற 2017-ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசு முடிவு எடுத்தது. அதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்த ஜெயலலிதா அண்ணனின் வாரிசுகளான தீபாவும், தீபக்கும், தங்களை அவரது வாரிசுகள் என அறிவிக்கக் கோரி வழக்கு தொடர்ந்தனர்.
அந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், மறைந்த ஜெயலலிதாவின் 188 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துகளை நிர்வகிக்கும் உரிமையை தீபா, தீபக் ஆகியோரிடம் ஒப்படைத்ததோடு, அவர்களை ஜெயலலிதாவின் சட்டப்பூர்வ வாரிசுகள் எனவும் அறிவித்தது.