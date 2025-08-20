ETV Bharat / state

ஜெயலலிதாவின் ரூ.36 கோடி வருமான வரி பாக்கி! தீபாவுக்கு அனுப்பப்பட்ட நோட்டீஸுக்கு இடைக்கால தடை! - MADRAS HIGH COURT

ஜெயலலிதாவின் சட்டப்பூர்வ வாரிசான தீபாவுக்கு அனுப்பட்ட நோட்டீஸ் விவகாரத்தில், செப்டம்பர் 2ஆம் தேதிக்குள் வருமான வரித்துறை பதிலளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2025 at 7:27 PM IST

2 Min Read

சென்னை: மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுக்கு எதிரான வருமான வரி வழக்கில், 36.56 கோடி ரூபாய் செலுத்தக் கூறி, அவரது சட்டப்பூர்வ வாரிசான தீபாவுக்கு அனுப்பப்பட்ட நோட்டீஸூக்கு இடைக்கால தடை விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக இருந்த ஜெயலலிதா கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு காலமானார். அவர் ரூ. 36.56 கோடி வருமான வரி பாக்கி வைத்துள்ளதாகக் கூறிய வருமான வரித்துறை, அதனை செலுத்துமாறு ஜெயலலிதாவின் சட்டப்பூர்வ வாரிசாக அறிவிக்கப்பட்ட அவரது அண்ணன் மகள் ஜெ.தீபாவுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியது.

இந்த நோட்டீஸை எதிர்த்து, தீபா தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த மனு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, தீபா தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் எம்.சத்தியகுமார், நீதிமன்றத்தால் வாரிசாக அறிவிக்கப்பட்ட தீபா, கட்டாயமாக வரி செலுத்த வேண்டும் என சட்டப்படி கூற முடியாது. மறைந்த ஒருவரின் பெயரில் அவரது வாரிசு வருமான வரி செலுத்த வேண்டும் என சட்டரீதியாக கோர முடியாது.

கடந்த 2008 மற்றும் 2009-ம் ஆண்டு தொடரப்பட்ட வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருப்பதால் வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் அனுப்ப முடியாது. தீபா வரிமான வரி பாக்கி வைத்தவர் கிடையாது. அதனால் வரி கட்ட தவறியவர் என்ற அடிப்படையிலும் நோட்டீஸ் வழங்க முடியாது.

2007-ம் ஆண்டு வருமான வரி மதிப்பீட்டு பாக்கியை தீபாவிடம் இருந்து வசூலிக்க முடியாது. அதனால் தீபாவிடம் இருந்து 36.56 கோடி ரூபாய் செலுத்த வேண்டும் என கேட்க முடியாது. நோட்டீஸை ரத்து செய்ய வேண்டும். மனுவுக்கு இ டைக்கால தடை விதிக்க வேண்டும் என வாதிட்டார்.

அதனை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி, வருமான வரி நோட்டீஸின் அடிப்படையில் வசூல் நடவடிக்கை எடுக்கக் கூடாது என இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டார். மேலும், இந்த மனுவுக்கு செப்டம்பர் 2 ஆம் தேதிக்குள் பதிலளிக்கும்படி, வருமான வரித்துறைக்கு உத்தரவிட்டார்.

இதையும் படிங்க: பாலியல் தொல்லையை தடுத்ததால் பிளேடு வெட்டு - ஓடும் ஆட்டோவில் இருந்து குதித்து தப்பிய பள்ளி மாணவி; இளைஞருக்கு வலைவீச்சு!

முன்னதாக, ஜெயலலிதா மறைந்த பிறகு, அவர் வாழ்ந்த வேதா நிலையம் வீட்டை ‘ஜெயலலிதா நினைவு இல்லமாக’ மாற்ற 2017-ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசு முடிவு எடுத்தது. அதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்த ஜெயலலிதா அண்ணனின் வாரிசுகளான தீபாவும், தீபக்கும், தங்களை அவரது வாரிசுகள் என அறிவிக்கக் கோரி வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

அந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், மறைந்த ஜெயலலிதாவின் 188 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துகளை நிர்வகிக்கும் உரிமையை தீபா, தீபக் ஆகியோரிடம் ஒப்படைத்ததோடு, அவர்களை ஜெயலலிதாவின் சட்டப்பூர்வ வாரிசுகள் எனவும் அறிவித்தது.

சென்னை: மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுக்கு எதிரான வருமான வரி வழக்கில், 36.56 கோடி ரூபாய் செலுத்தக் கூறி, அவரது சட்டப்பூர்வ வாரிசான தீபாவுக்கு அனுப்பப்பட்ட நோட்டீஸூக்கு இடைக்கால தடை விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக இருந்த ஜெயலலிதா கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு காலமானார். அவர் ரூ. 36.56 கோடி வருமான வரி பாக்கி வைத்துள்ளதாகக் கூறிய வருமான வரித்துறை, அதனை செலுத்துமாறு ஜெயலலிதாவின் சட்டப்பூர்வ வாரிசாக அறிவிக்கப்பட்ட அவரது அண்ணன் மகள் ஜெ.தீபாவுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியது.

இந்த நோட்டீஸை எதிர்த்து, தீபா தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த மனு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, தீபா தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் எம்.சத்தியகுமார், நீதிமன்றத்தால் வாரிசாக அறிவிக்கப்பட்ட தீபா, கட்டாயமாக வரி செலுத்த வேண்டும் என சட்டப்படி கூற முடியாது. மறைந்த ஒருவரின் பெயரில் அவரது வாரிசு வருமான வரி செலுத்த வேண்டும் என சட்டரீதியாக கோர முடியாது.

கடந்த 2008 மற்றும் 2009-ம் ஆண்டு தொடரப்பட்ட வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருப்பதால் வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் அனுப்ப முடியாது. தீபா வரிமான வரி பாக்கி வைத்தவர் கிடையாது. அதனால் வரி கட்ட தவறியவர் என்ற அடிப்படையிலும் நோட்டீஸ் வழங்க முடியாது.

2007-ம் ஆண்டு வருமான வரி மதிப்பீட்டு பாக்கியை தீபாவிடம் இருந்து வசூலிக்க முடியாது. அதனால் தீபாவிடம் இருந்து 36.56 கோடி ரூபாய் செலுத்த வேண்டும் என கேட்க முடியாது. நோட்டீஸை ரத்து செய்ய வேண்டும். மனுவுக்கு இ டைக்கால தடை விதிக்க வேண்டும் என வாதிட்டார்.

அதனை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி, வருமான வரி நோட்டீஸின் அடிப்படையில் வசூல் நடவடிக்கை எடுக்கக் கூடாது என இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டார். மேலும், இந்த மனுவுக்கு செப்டம்பர் 2 ஆம் தேதிக்குள் பதிலளிக்கும்படி, வருமான வரித்துறைக்கு உத்தரவிட்டார்.

இதையும் படிங்க: பாலியல் தொல்லையை தடுத்ததால் பிளேடு வெட்டு - ஓடும் ஆட்டோவில் இருந்து குதித்து தப்பிய பள்ளி மாணவி; இளைஞருக்கு வலைவீச்சு!

முன்னதாக, ஜெயலலிதா மறைந்த பிறகு, அவர் வாழ்ந்த வேதா நிலையம் வீட்டை ‘ஜெயலலிதா நினைவு இல்லமாக’ மாற்ற 2017-ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசு முடிவு எடுத்தது. அதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்த ஜெயலலிதா அண்ணனின் வாரிசுகளான தீபாவும், தீபக்கும், தங்களை அவரது வாரிசுகள் என அறிவிக்கக் கோரி வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

அந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், மறைந்த ஜெயலலிதாவின் 188 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துகளை நிர்வகிக்கும் உரிமையை தீபா, தீபக் ஆகியோரிடம் ஒப்படைத்ததோடு, அவர்களை ஜெயலலிதாவின் சட்டப்பூர்வ வாரிசுகள் எனவும் அறிவித்தது.

For All Latest Updates

TAGGED:

JAYALALITHA WEALTH CASEசென்னை உயர் நீதிமன்றம்ஜெயலலிதா சொத்து குவிப்பு வழக்குதீபாMADRAS HIGH COURT

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? உங்களுக்காக காத்திருக்கும் பரிசு நீரிழிவு நோய் - வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.