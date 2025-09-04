ETV Bharat / state

மனைவிக்கு அதிக வருமானம் இருந்தால் ஜீவனாம்சம் வழங்க தேவையில்லை - உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு! - MHC ORDER ON PAY ALIMONY

மனுதாரரின் மகனுக்கு ஜீவனாம்சம் வழங்க உத்தரவிட்ட குடும்ப நல நீதிமன்ற உத்தரவில் நாங்கள் தலையிடவில்லை என்று சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்)
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்) (tn.govt site)
Published : September 4, 2025 at 1:50 PM IST

சென்னை: மனைவிக்கு அதிக சொத்துக்களும், வருமானமும் இருக்கும் பட்சத்தில், அவரை விட்டு சட்ட ரீதியாக பிரியும் கணவர் ஜீவனாம்சம் வழங்கத் தேவையில்லை என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடியாக தீர்ப்பளித்துள்ளது.

சென்னையை சேர்ந்த டாக்டர் தம்பதிக்கு இடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக, குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்துக் கோரி இருவரும் வழக்கு தொடர்ந்தனர். இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை குடும்ப நல நீதிமன்றம், டாக்டர் அவரது மனைவி மற்றும் மகனுக்கு மாதம் 30 ஆயிரம் ரூபாய் ஜீவனாம்சம் வழங்குமாறு உத்தரவிட்டது.

குடும்ப நல நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார். இந்த மனு நீதிபதி பி.பி.பாலாஜி முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, "தமது மகன் நீட் தேர்வுக்காக படித்து கொண்டிருப்பதால் அவரது படிப்பு செலவுக்காக ரூ.2.77 லட்சத்தை ஜீவனாம்சமாக தருகிறேன்" என்று மனுதாரர் ஒப்பு கொண்டார்.

அதே நேரத்தில், மனைவிக்கு அதிக அளவில் அசையா சொத்துக்களும், வருமானமும் உள்ளது. அவர் ஒரு ஸ்கேன் சென்டரை சொந்தமாக வைத்து நடத்தி வருகிறார் என்று மனுதாரர் தரப்பில் வாதிட்டு, அது தொடர்பான ஆவணங்களும் சான்றுகளும் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.

அதனை பதிவு செய்து கொண்ட சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி பி.பி,பாலாஜி, "மனைவிக்கு அதிக சொத்துக்களும், வருமானமும் இருக்கும் பட்சத்தில் ஜீவனாம்சம் வழங்கத் தேவையில்லை" எனக் கூறி ஜீவனாம்சம் வழங்க உத்தரவிட்ட குடும்ப நல நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார்.

அதே நேரத்தில், "மனுதாரரின் மகனுக்கு ஜீவனாம்சம் வழங்க உத்தரவிட்ட குடும்ப நல நீதிமன்ற உத்தரவில், இந்த நீதிமன்றம் தலையிடவில்லை" என்று உத்தரவில் குறிப்பிட்டு, நீதிபதி பி.பி.பாலாஜி வழக்கை முடித்து வைத்தார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்ஜீவனாம்சம்விவகாரத்து வழக்குDIVOCE CASEMHC ORDER ON PAY ALIMONY

