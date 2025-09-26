ETV Bharat / state

திருவண்ணாமலை கோயிலில் எந்த கட்டுமானங்களும் மேற்கொள்ளக்கூடாது - நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயிலில் கட்டுமானங்களை தற்போது மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் என்ன? என அறநிலையத் துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2025 at 8:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயிலின் உள்ளேயும், வெளியேயும் எந்த கட்டுமானங்களும் மேற்கொள்ளக்கூடாது என, இந்து சமய அறநிலையத் துறைக்கு இடைக்கால தடை விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

புகழ்பெற்ற திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் கோபுரம் முன்பாக கட்டப்படும் வணிக வளாக திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இது தொடர்பான வழக்கை நீதிபதிகள் ஆர்.சுரேஷ்குமார் மற்றும் எஸ்.சவுந்தர் அடங்கிய சிறப்பு அமர்வு விசாரித்து வருகிறது.

கடந்தமுறை இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது, ‘வணிக வளாகம் கட்டுவதற்கு பதிலாக பக்தர்கள் வசதிக்காக கியூ காம்ப்ளக்ஸ் கட்ட உள்ளது' என்று இந்து சமய அறநிலையத் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனை பதிவு செய்த நீதிமன்றம், கியூ காம்ப்ளக்ஸ் குறித்த தொழில்நுட்ப அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய அறநிலையத்துறைக்கு உத்தரவிட்டது.

இந்த வழக்கு நேற்று (செப் 25) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தொழில்நுட்ப அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய அறநிலையத் துறை தரப்பில் அவகாசம் கோரப்பட்டது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில், 'கோயிலில் கட்டுமானங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடாது என உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், நான்காம் பிரகாரத்தில் கியூ காம்ப்ளக்ஸ் மற்றும் பக்தர்கள் காத்திருப்பு கூடம் கட்டப்பட்டு வருகிறது' எனக் கூறி, அதற்கான புகைப்பட ஆதாரங்களை தாக்கல் செய்தனர்.

இதையும் படிங்க: வேலைக்கு சேரும் பெண்களுக்கு இலவச கல்வி! 43,000 பெண்களின் வாழ்க்கையில் விளக்கேற்றிய கேபிஆர் நிறுவனம்!

இவற்றைப் பார்வையிட்ட நீதிபதிகள், உயர் நீதிமன்றம் வழக்கை விசாரித்து வரும் நிலையில், நீதிமன்றத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டுவராமல், கட்டுமான பணிகளை மேற்கொள்ளும் அறநிலையத் துறையின் செயல் குறித்து கடும் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.

தொடர்ந்து, தொல்லியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கோயிலின் நான்காம் பிரகாரத்தில், சுற்றுச்சுவருக்கு மிக அருகில் கியூ காம்ப்ளக்ஸ் கட்டுவதற்கு அதிருப்தி தெரிவித்த நீதிபதிகள், இந்த கட்டுமானங்களை தற்போது மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் என்ன? இந்த கட்டுமானங்கள் சுற்றுச்சுவருக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாதா? என அறநிலையத் துறையிடம் கேள்வி எழுப்பினர்.

இதையடுத்து, இந்த கட்டுமானங்கள் அமைக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன? என்பதை விளக்கும் வகையில் ஆவண ஆதாரங்களுடன் விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய அறநிலையத் துறைக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், வழக்கின் விசாரணையை அக்டோபர் 16 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.

அதுவரை நான்காம் பிரகாரத்தில் கியூ காம்ப்ளக்ஸ் மற்றும் பக்தர்கள் காத்திருப்பு கூடம் மட்டுமல்லாமல், கோயிலின் உள்ளேயும், வெளியேயும் எந்த கட்டுமானங்களையும் மேற்கொள்ளக்கூடாது என நீதிபதிகள் இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டனர். மேலும் அக்டோபர் 5 ஆம் தேதி கோயிலில் ஆய்வு செய்ய உள்ளதாகவும் தெரிவித்து வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்திருவண்ணாமலை கோயில் வழக்குஇந்து சமய அறநிலையத்துறைTIRUVANNAMALAI TEMPLETIRUVANNAMALAI TEMPLE CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.