சென்னை: விதிமிறல் கட்டடங்கள் தொடர்பாக நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகளை பின்பற்றுவதில் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் எச்சரிக்கையாகவும், கவனமாகவும் இருக்க வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை மாநகராட்சியின் கோடம்பாக்கம் மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட விருகம்பாக்கம் பகுதியில் கட்டப்பட்ட விதி மீறல் கட்டடத்தின் மீது நடவடிக்கை எடுக்க அரசுக்கு உத்தரவிடக் கோரி, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த தாமஸ் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த வழக்கில், கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் பல்வேறு உத்தரவுகளை நீதிமன்றம் பிறப்பித்தும், வெவ்வேறு காரணங்களை கூறி அரசு அவற்றை நிறைவேற்ற தவறியுள்ளது. இதனால், இந்த வழக்கை நீதிமன்றம் அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுத்து, சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் மற்றும் கோடம்பாக்கம் மண்டலத்திற்குட்பட்ட அதிகாரிகள் ஆஜராக உத்தரவிட்டிருந்தது.
உத்தரவின் பேரில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான அதிகாரிகள், மனுதாரரால் புகார் அளிக்கப்பட்ட சூசன் ஜான் என்பவருக்கு சொந்தமான கட்டடத்தை கடந்த ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி பூட்டி சீல் வைத்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். மேலும், தாமதமாக நடவடிக்கை எடுத்ததற்காக நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பும் கோருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இதனையடுத்து, இந்த வழக்கில் உத்தரவிட்ட தலைமை நீதிபதி எம்.எம் ஸ்ரீவத்ஸவா, நீதிபதி சுந்தர் மோகன் அடங்கிய அமர்வு, ஆக்கிரமிப்பாளருக்கு அனைத்து வாய்ப்புகளையும் வழங்கும் வகையில் மாநகராட்சி அதிகாரிகள், அலட்சியமாக செயலாற்றி விதிமீறல் கட்டடங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருந்துள்ளனர் என்பது தெரிகிறது. இருப்பினும், தற்போது நடவடிக்கை எடுத்து விட்டனர். எனவே அதிகாரிகள் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்டதால் அபராதமோ அல்லது சிறை தண்டனையோ விதிக்கப்படவில்லை.
தங்கள் தவறுக்காக நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கோரியதை ஏற்றுக் கொள்வதாக தெரிவித்த நீதிபதிகள், தாமதமானாலும் விதி மீறல் கட்டடத்தை பூட்டி சீல் வைத்து நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர். இதனால், இந்த வழக்கில் மேற்கொண்டு எந்த உத்தரவையும் பிறப்பிக்க தேவையில்லை. இருப்பினும், விதிமீறல் கட்டடங்கள் தொடர்பாக நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகளை பின் பற்றுவதில் எதிர் காலங்களில் எச்சரிக்கையாகவும், கவனமாகவும் இருக்க வேண்டும் என சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்து வழக்கை நீதிபதிகள் முடித்து வைத்தனர்.