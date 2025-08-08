சென்னை: கனவு இல்லம் திட்டம் தொடர்பான வழக்கில் அரசின் மேல்முறையீட்டுக்கு பதில் அளிக்கும்படி ஓய்வு பெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி திலகவதி மற்றும் எழுத்தாளர் மறைமலை இலக்குவனார் பதில் அளிக்கும்படி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது
விருது பெற்ற எழுத்தாளர்களுக்கு அரசின் கனவு இல்லம் திட்டத்தின் கீழ், ஓய்வு பெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி திலகவதி, எழுத்தாளர் மறைமலை இலக்குவனார் ஆகியோருக்கு வீடுகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்தன. இந்நிலையில் தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்தில் ஏற்கனவே வீடு ஒதுக்கீடு பெற்றவர்களுக்கு, கனவு இல்லம் திட்டத்தின் கீழ் வீடு ஒதுக்கீடு பெற தகுதி இல்லை எனக் கூறி இவர்களுக்கான வீடு ஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து சென்னை உயர்நிதிமன்றத்தில் திலகவதி மற்றும் மறைமலை இலக்குவனார் வழக்கு தொடர்ந்தனர். இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ், வீடு ஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்து தமிழ்நாடு அரசு பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார். மேலும் ஓய்வு பெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி திலகவதி மற்றும் எழுத்தாளர் மறைமலை இலக்குவனார் ஆகியோருக்கு வீடு ஒதுக்கீடு செய்யும் படியும் தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தார்.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கு நீதிபதிகள் நிஷா பானு மற்றும் ஜோதிராமன் அடங்கிய அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது தனி நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் ஆஜரான கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் ரவீந்திரன் கோரிக்கை விடுத்தார்.
இதையும் படிங்க: 'கிங்டம்' திரைப்படத்திற்கு எதிரான சீமான் போராட்டத்திற்கு தடை இல்லை! சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு!
இதனை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதிகள், தனி நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு நான்கு வாரங்களுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டதுடன், அரசின் மேல்முறையீட்டுக்கு பதில் அளிக்கும்படி திலகவதி மற்றும் மறைமலை இலக்குவனார் தரப்புக்கு உத்தரவிட்டு, விசாரணையை தள்ளி வைத்தனர்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.