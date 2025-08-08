Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

கனவு இல்லம் திட்டம் தொடர்பான வழக்கு! ஓய்வு பெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி திலகவதிக்கு வீடு ஒதுக்க இடைக்கால தடை! - KALAIGNAR KANAVU ILLAM SCHEME CASE

ஓய்வு பெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி திலகவதிக்கு கனவு இல்லம் திட்டத்தின்கீழ் வீடு ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்று தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2025 at 2:05 PM IST

1 Min Read

சென்னை: கனவு இல்லம் திட்டம் தொடர்பான வழக்கில் அரசின் மேல்முறையீட்டுக்கு பதில் அளிக்கும்படி ஓய்வு பெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி திலகவதி மற்றும் எழுத்தாளர் மறைமலை இலக்குவனார் பதில் அளிக்கும்படி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது

விருது பெற்ற எழுத்தாளர்களுக்கு அரசின் கனவு இல்லம் திட்டத்தின் கீழ், ஓய்வு பெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி திலகவதி, எழுத்தாளர் மறைமலை இலக்குவனார் ஆகியோருக்கு வீடுகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்தன. இந்நிலையில் தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்தில் ஏற்கனவே வீடு ஒதுக்கீடு பெற்றவர்களுக்கு, கனவு இல்லம் திட்டத்தின் கீழ் வீடு ஒதுக்கீடு பெற தகுதி இல்லை எனக் கூறி இவர்களுக்கான வீடு ஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்த உத்தரவை எதிர்த்து சென்னை உயர்நிதிமன்றத்தில் திலகவதி மற்றும் மறைமலை இலக்குவனார் வழக்கு தொடர்ந்தனர். இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ், வீடு ஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்து தமிழ்நாடு அரசு பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார். மேலும் ஓய்வு பெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி திலகவதி மற்றும் எழுத்தாளர் மறைமலை இலக்குவனார் ஆகியோருக்கு வீடு ஒதுக்கீடு செய்யும் படியும் தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தார்.

இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கு நீதிபதிகள் நிஷா பானு மற்றும் ஜோதிராமன் அடங்கிய அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது தனி நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் ஆஜரான கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் ரவீந்திரன் கோரிக்கை விடுத்தார்.

இதையும் படிங்க: 'கிங்டம்' திரைப்படத்திற்கு எதிரான சீமான் போராட்டத்திற்கு தடை இல்லை! சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு!

இதனை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதிகள், தனி நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு நான்கு வாரங்களுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டதுடன், அரசின் மேல்முறையீட்டுக்கு பதில் அளிக்கும்படி திலகவதி மற்றும் மறைமலை இலக்குவனார் தரப்புக்கு உத்தரவிட்டு, விசாரணையை தள்ளி வைத்தனர்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

சென்னை: கனவு இல்லம் திட்டம் தொடர்பான வழக்கில் அரசின் மேல்முறையீட்டுக்கு பதில் அளிக்கும்படி ஓய்வு பெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி திலகவதி மற்றும் எழுத்தாளர் மறைமலை இலக்குவனார் பதில் அளிக்கும்படி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது

விருது பெற்ற எழுத்தாளர்களுக்கு அரசின் கனவு இல்லம் திட்டத்தின் கீழ், ஓய்வு பெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி திலகவதி, எழுத்தாளர் மறைமலை இலக்குவனார் ஆகியோருக்கு வீடுகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்தன. இந்நிலையில் தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்தில் ஏற்கனவே வீடு ஒதுக்கீடு பெற்றவர்களுக்கு, கனவு இல்லம் திட்டத்தின் கீழ் வீடு ஒதுக்கீடு பெற தகுதி இல்லை எனக் கூறி இவர்களுக்கான வீடு ஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்த உத்தரவை எதிர்த்து சென்னை உயர்நிதிமன்றத்தில் திலகவதி மற்றும் மறைமலை இலக்குவனார் வழக்கு தொடர்ந்தனர். இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ், வீடு ஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்து தமிழ்நாடு அரசு பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார். மேலும் ஓய்வு பெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி திலகவதி மற்றும் எழுத்தாளர் மறைமலை இலக்குவனார் ஆகியோருக்கு வீடு ஒதுக்கீடு செய்யும் படியும் தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தார்.

இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கு நீதிபதிகள் நிஷா பானு மற்றும் ஜோதிராமன் அடங்கிய அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது தனி நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் ஆஜரான கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் ரவீந்திரன் கோரிக்கை விடுத்தார்.

இதையும் படிங்க: 'கிங்டம்' திரைப்படத்திற்கு எதிரான சீமான் போராட்டத்திற்கு தடை இல்லை! சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு!

இதனை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதிகள், தனி நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு நான்கு வாரங்களுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டதுடன், அரசின் மேல்முறையீட்டுக்கு பதில் அளிக்கும்படி திலகவதி மற்றும் மறைமலை இலக்குவனார் தரப்புக்கு உத்தரவிட்டு, விசாரணையை தள்ளி வைத்தனர்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

KALAIGNAR KANAVU ILLAMகலைஞர் கனவு இல்லம் திட்ட வழக்குசென்னை உயர்நீதிமன்றம்MADRAS HIGH COURTKALAIGNAR KANAVU ILLAM SCHEME CASE

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

EXCLUSIVE: என் நடிப்பு எந்த விதத்தில் குறைந்து விட்டது? நடிகை ஊர்வசி ஆதங்கம்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.