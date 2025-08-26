ETV Bharat / state

RTE மாணவர் சேர்க்கை: ''கவுரவம் பார்க்காமல் இணையதள பக்கத்தை திறக்க வேண்டும்'' - தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு! - RTE ACT CASE UPDATE

கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் ஏழை மாணவர்கள் விண்ணப்பிப்பதற்கான இணையதள பக்கத்தை திறக்காமல் இருப்பது ஏன்? மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையிலான பிரச்சனையில் மாணவர்கள் ஏன் பாதிக்கப்பட வேண்டும்?'' என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 26, 2025 at 11:03 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் மாணவர் சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பிப்பதற்காக இணைய தளப் பக்கத்தை கவுரவம் பார்க்காமல் திறக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டத்தின்படி தனியார் பள்ளிகளில் ஏழை மாணவர்களுக்கு 25 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கை இந்த ஆண்டு இதுவரை தொடங்கவில்லை என கூறி கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த மறுமலர்ச்சி இயக்கம் என்கிற அமைப்பின் நிர்வாகி வே.ஈஸ்வரன் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம் கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின்படி மத்திய அரசு உரிய நிதியை தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என்றும், மத்திய அரசிடம் இருந்து நிதி கிடைக்கவில்லை என கூறாமல் தனியார் பள்ளிகளுக்கு உரிய நிதியை ஒதுக்க வேண்டும் எனவும் கடந்த ஜூன் மாதம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்த உத்தரவை அமல்படுத்தவில்லை என தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலாளர் சந்திரமோகன், தனியார் பள்ளிகள் இயக்குனர் குப்புசாமி ஆகியோருக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் மற்றும் லட்சுமிநாராயணன் முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது.

இந்த வழக்கில் தனியார் பள்ளிகள் இயக்குனர் தாக்கல் செய்த பதில் மனுவில், ''தேசிய கல்விக் கொள்கையை அமல்படுத்த மறுத்ததால் மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்கவில்லை. மாநில அரசு தனது பங்களிப்பாக 40 சதவீத நிதியை ஒதுக்க தயாராக உள்ளபோதும் மத்திய அரசு 60 சதவீத நிதியை ஒதுக்காததால் கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டத்தை அமல்படுத்த இயலவில்லை. மேலும் உயர் நீதிமன்ற உத்தரவை வேண்டுமென்றே அவமதிக்க வில்லை'' என்று பதில் மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்த விசாரணையின்போது தமிழக அரசின் கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் ஜெ.ரவீந்திரன், ''இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசுக்கும் சம பொறுப்பு உள்ள போதிலும் மாநில அரசுக்கு எதிராக மட்டுமே நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இவ்வழக்கு செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது'' என தெரிவித்தார்.

அப்போது நீதிபதிகள், ''கல்வியாண்டு துவங்கி இரண்டு மாதங்கள் கடந்த நிலையில், கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் ஏழை மாணவர்கள் விண்ணப்பிப்பதற்கான இணையதள பக்கத்தை இன்னும் திறக்காமல் இருப்பது ஏன்? மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு இடையில் நிதி ஒதுக்கீடு தொடர்பான பிரச்சனை காரணமாக மாணவர்கள் ஏன் பாதிக்கப்பட வேண்டும்?'' என்று கேள்வி எழுப்பி, ''மாணவர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு, கவுரவம் பார்க்காமல் இணையதள பக்கத்தை திறக்க வேண்டும்'' என்று தமிழக அரசை கேட்டுக்கொண்டனர்.

இதற்கு பதிலளித்த தமிழக அரசு கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர், ''தமிழக அரசு மாணவர்கள் நலனில் அக்கறை கொண்டுள்ளது. இதில், அரசுக்கு எந்த கௌரவ பிரச்சனையும் இல்லை'' என்று விளக்கம் அளித்தார். இதனையடுத்து இந்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கின் விசாரணையை நீதிபதிகள் செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தனர்.

