சென்னை: சென்னையில் குடும்பத் தகராறு குறித்து புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காததால் தன்னுடைய குழந்தை கொல்லப்பட்டதாக கூறி இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என தாய் தாக்கல் செய்த மனுவுக்கு காவல் துறை பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
சென்னை, ஓட்டேரியைச் சேர்ந்தவர் சதீஷ். இவரது மனைவி ரெபேக்கா. தம்பதி இருவரும் குடும்பத் தகராறு காரணமாக, கடந்த 2024ம் ஆண்டு முதல் பிரிந்து வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் சென்னை பரங்கிமலையில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் கடந்த மாதம் சதீஷ் தன்னுடைய 7 வயது பெண் குழந்தையின் கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்து விட்டு, தானும் தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டார். குழந்தை உயிரிழந்த நிலையில் உயிர் தப்பிய சதீஷை காவல் துறையினர் கைது செய்து, சிறையில் அடைத்தனர்.
இந்த நிலையில் கொலை செய்யப்பட்ட சிறுமியின் தாய் ரெபேக்கா சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளார். அதில், ''தனது கணவர் சதீஷ் குடித்து விட்டு பலமுறை வீட்டில் பிரச்சனை செய்து வந்தார். கேள்வி எழுப்பினால் கத்தியுடன் கொலை செய்துவிடுவதாக மிரட்டல் விடுத்தார்.
இது குறித்து ஓட்டேரி காவல் நிலையத்தில் பலமுறை புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. எனவே, ஓட்டேரி காவல் நிலைய ஆய்வாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். காவலர்கள் கடமையை செய்ய தவறியதற்காக அரசிடம் ரூ.50 லட்சம் இழப்பீடு பெற்று வழங்க வேண்டும்" என சிறுமியின் தாய் ரெபேக்கா தனது மனுவில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி என்.சதீஷ்குமார், வழக்கு தொடர்பாக காவல் துறை பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை செப்டம்பர் 11ம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தார்.