''மாநில அரசு நிதி ஒதுக்காததால் மாணவர்கள் சேர்க்கை பாதிப்பு'' - உயர் நீதிமன்றம் வேதனை!

மாணவர் சேர்க்கையை தொடங்க மாநில அரசு நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டால், அதற்கு எதிராக வழக்கு தொடர்ந்தது ஏன்? இதனால் மாணவர் சேர்க்கை தானே தாமதம் ஆகும்? என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 16, 2025 at 4:40 PM IST

சென்னை: கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டத்தின்கீழ் மாநில அரசு போதிய நிதியை ஒதுக்காததால் மாணவர்கள் சேர்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வேதனை தெரிவித்துள்ளது.

கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டத்தின் படி தனியார் பள்ளிகளில் ஏழை மாணவர்களுக்கான 25 சதவீத இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் 2025-26ம் ஆண்டுக்கான மாணவர்கள் சேர்க்கை இந்த ஆண்டு இது வரையிலும் துவங்கவில்லை என்று கூறி, கோவையை சேர்ந்த வே.ஈஸ்வரன் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசு உரிய நிதியை தமிழக அரசுக்கு ஒதுக்க வேண்டும் எனவும், மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்க தாமதமானால் அதை காரணமாக்கி நிதி ஒதுக்காமல் இருப்பதை விட தமிழக அரசே தனியார் பள்ளிகளுக்கு ஒதுக்க வேண்டிய தேவையான நிதியை ஒதுக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டது.

நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் போதுமான நிதியை தமிழக அரசு ஒதுக்காமல் மாணவர்களின் சேர்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலாளர், தனியார் பள்ளிகள் இயக்குனர் ஆகியோருக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் தனியார் பள்ளிகள் இயக்குநர் தாக்கல் செய்த பதில் மனுவில், ''தேசிய கல்விக் கொள்கையை அமல்படுத்த மறுத்ததால் மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்கவில்லை. மாநில அரசு தனது பங்களிப்பாக 40 சதவீத நிதியும், மத்திய அரசு 60 சதவீத நிதியும் ஒதுக்க வேண்டும்.

கடந்த 2024-25ம் கல்வி ஆண்டில் 3585.99 கோடி ரூபாய் ஒதுக்க வேண்டும். மத்திய அரசின் நிதி 2151.59 கோடி ஒதுக்க வேண்டும். தேசிய கல்வி கொள்கையில் இணையவில்லை என நிதியை மறுக்க கூடாது. மத்திய மாநில அரசின் பங்களிப்போடு நடத்தப்படும் இந்த திட்டத்தை மாநில அரசு மட்டும் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று கூற முடியாது. மத்திய அரசின் கூட்டு முயற்சியுடன் தான் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த முடியும்'' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் மற்றும் வி.லட்சுமிநாராயணன் முன் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது தமிழக அரசின் சார்பில் ஆஜரான கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் ஜெ. ரவீந்திரன், தமிழக அரசு நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவுக்கு எதிராக தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது. அதனால் எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்க கூடாது என்று தெரிவித்தார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், மாணவர்கள் சேர்க்கையை தொடங்கும் வகையில் மாநில அரசு நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டால், அதற்கு எதிராக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது ஏன்? இதனால் மாணவர் சேர்க்கை தானே தாமதம் ஆகும்?" என்று கேள்வி எழுப்பினர்.

அதற்கு தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில், மாணவர்களுக்கான கல்வியில் தமிழக அரசு கூடுதல் கவனத்துடன் உள்ளது. சேர்க்கை தொடங்குவதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வருகிறது. நிதி விவகாரத்தில் மாநில அரசு நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என்பதை எதிர்த்தே உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது என தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து நீதிபதிகள் வழக்கு விசாரணையை அக்டோபர் 10 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.

