சென்னை: அதிமுக பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்வு செய்யப்பட்டதற்கு எதிரான வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 11 ஆம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில், பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்வு செய்யப்பட்டார். பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிக்கப்பட்டதை எதிர்த்தும், பொதுக் குழு தீர்மானங்களை எதிர்த்தும் திண்டுக்கல்லைச் சேர்ந்த சூரிய மூர்த்தி என்பவர் சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
அந்த மனுவில், ‘பொதுச்செயலாளர் அடிப்படை உறுப்பினர்களால் மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும்’ எனக் கோரியிருந்தார். இதனிடையே, இந்த வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி எடப்பாடி பழனிசாமி சார்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால், அவரது மனுவை சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்து எடப்பாடி பழனிசாமி சார்பில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கானது, நீதிபதி பி.பி.பாலாஜி முன்பு அண்மையில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில், ‘கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டிலிருந்து சூரிய மூர்த்தி கட்சியின் உறுப்பினராக இல்லை. கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் எடப்பாடி தொகுதியில், அதிமுக பொதுச்செயலாளரை எதிர்த்து சூரிய மூர்த்தி போட்டியிட்டார். கட்சியில் உறுப்பினராக இல்லாத ஒருவர், கட்சி விவகாரம் குறித்து கேள்வி எழுப்ப முடியாது’ எனக் கூறியிருந்தார்.
இதையடுத்து, சூரியமூர்த்தி தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ‘கட்சி விதிப்படி சூரிய மூர்த்தி அதிமுக உறுப்பினராக தொடர்கிறார். அடிப்படை உறுப்பினர்களால் தான் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது கட்சியின் நிறுவனர் எம்.ஜி.ஆரின் விருப்பம். ஆனால், அதையும் மீறி கட்சி விதியில் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. பொதுச்செயலாளர் அடிப்படை உறுப்பினர்களால் தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற கட்சி விதியை மாற்றம் செய்ய முடியாது’ என வாதிடப்பட்டது.
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, எடப்பாடி பழனிசாமி தாக்கல் செய்த மனு மீதான தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் தள்ளி வைத்தார். இந்நிலையில், இந்த வழக்கு இன்று (செப்.4) நீதிபதி பாலாஜி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் முன்வைக்கப்பட்ட வாதங்களை ஏற்று, சூரிய மூர்த்தியின் வழக்கை நிராகரிக்க மறுத்த உரிமையியல் நீதிமன்ற உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார். அதே போல், சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் சூரியமூர்த்தி தாக்கல் செய்திருந்த வழக்கையும் நிராகரித்து உத்தரவிட்டார்.