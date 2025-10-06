ETV Bharat / state

நில உரிமையாளருக்கு பதிலாக நடிகை ஶ்ரீதேவியின் குடும்பத்துக்கு இழப்பீடு? தமிழக அரசுக்கு பறந்த உத்தரவு!

ஶ்ரீதேவி குடும்பத்திற்கு வழங்கப்பட்ட இழப்பீடு தொகையை திரும்ப வசூலிக்க வேண்டும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பெண் ஒருவர் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 6, 2025 at 7:38 PM IST

சென்னை: நெடுஞ்சாலை விரிவாக்கத்திற்காக கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்திற்கான இழப்பீட்டு தொகை மறைந்த நடிகை ஶ்ரீதேவியின் குடும்பத்துக்கு வழங்கப்பட்டதா? என தமிழக அரசு விசாரணை நடத்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடும் போக்குவரத்தை சமாளிக்கும் விதமாக சென்னையில் உள்ள முக்கிய சாலைகளை விரிவாக்கம் செய்யும் பணிகள் கடந்த சில ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக சென்னை திருவான்மியூர் முதல் அக்கரை வரை கிழக்கு கடற்கரை சாலையை 3 வழிச் சாலையாக விரிவுபடுத்த மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறை முடிவு செய்தது. இதற்காக நிலங்களையும் கையகப்படுத்தியது.

அதில், தங்கள் குடும்பத்துக்கு சொந்தமான 1,420 சதுர அடி நிலத்துக்கான இழப்பீடாக 1 கோடியே 87 ஆயிரத்து 183 ரூபாய் மறைந்த நடிகை ஶ்ரீதேவியின் கணவர் போனி கபூர் மற்றும் மகள்கள் ஜான்வி கபூர் மற்றும் குஷி கபூர் ஆகியோருக்கு வழங்கப்பட்டதாகவும், இது குறித்து விசாரணை நடத்தக் கோரியும் சென்னை புழுதிவாக்கத்தை சேர்ந்த சிவகாமி என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், ‘குறிப்பிட்ட அந்த நிலம் தனது தாத்தாவிற்கு சொந்தமானது. அந்த நிலத்திற்கு எந்த வகையிலும் தொடர்பு இல்லாத ஶ்ரீதேவி குடும்பத்திற்கு இழப்பீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது சம்பந்தமாக முறையாக விசாரணை நடத்த உத்தர விட வேண்டும். அதனடிப்படையில், ஶ்ரீதேவி குடும்பத்திடம் வழங்கப்பட்ட இழப்பீடு தொகையான ரூ.1,00,87,183-ஐ யை திரும்ப வசூலிக்க வேண்டும். இது குறித்து 2024 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 26 ஆம் தேதி அளித்த மனுவை பரிசீலிக்குமாறு தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்’ எனவும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

சென்னை புழுதிவாக்கத்தைச் சேர்ந்த சிவகாமி தாக்கல் செய்த இந்த மனு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி, நிலத்தின் உரிமையாளருக்கு பதிலாக நடிகை ஶ்ரீதேவியின் குடும்பத்துக்கு இழப்பீடு வழங்கப்பட்டதா? என்று விசாரிக்க உத்தரவிட்டார். மேலும் மனுதாரரின் கோரிக்கையைய 4 வாரங்களில் பரீசிலிக்கும்படி தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவிட்டார்.

