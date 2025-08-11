ETV Bharat / state

முன்னாள் எம்எல்ஏவுக்கு காவல் துறை 1 லட்சம் நஷ்டஈடு தந்துதான் ஆக வேண்டும்; சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு - FORMER MLA DILLIBABU COMPENSATION

பசுமை வழிச்சாலை திட்டத்திற்கு எதிராக போராடியபோது தன்னை கைது செய்த காவல் துறையினர், அடித்து துன்புறுத்தியதாகவும் முன்னாள் எம்எல்ஏ டில்லிபாபு மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் புகார் அளித்திருந்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2025 at 5:37 PM IST

1 Min Read

சென்னை: சென்னை -சேலம் பசுமை வழிச்சாலை திட்டத்திற்கு எதிராக போராடிய முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் டில்லிபாபுவை கைது செய்த காவலர்களுக்கு மனித உரிமை ஆணையம் விதித்த 1 லட்சம் ரூபாய் அபராதத்தை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது.

கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு சென்னை -சேலம் இடையே சுமார் 200 கி.மீ., தூரத்திற்கு பசுமை வழிச்சாலை அமைக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்தது. இதற்கு தேவையான நிலங்களை கையகப்படுத்த மாநில அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது. ஆனால், நிலம் கையகப்படுத்துவதற்கு எதிராக பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டபோது கைது செய்யப்பட்டனர்.

விவசாயிகளும் தங்களது நிலங்களை மீட்க போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக செங்கத்தில் விவசாயிகள் நடத்திய போராட்டத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் டில்லிபாபு பங்கேற்றார்.

போராட்டத்திற்கு பின், அறிவிக்கப்படாத சாலை மறியலில் ஈடுபட போவதாக கிடைத்த தகவலின்படி புதுப்பாளையம் காவல்துறையினர் டில்லிபாபுவை கைது செய்து, பின்பு மாலை விடுவித்தனர். இதனையடுத்து, தன்னை காவலர்கள் அடித்து துன்புறுத்தியதாக டில்லி பாபு மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் புகார் அளித்தார்.

புகாரை விசாரித்த மனித உரிமைகள் ஆணையம், டில்லி பாபுவுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவிட்டது. அதில் செங்கம் சரக டி.எஸ்.பி சுந்தரமூர்த்தியிடம் இருந்து 25 ஆயிரமும், உதவி ஆய்வாளர்கள் முத்து குராமசாமி மற்றும் ராஜேஷிடம் இருந்து 75 ஆயிரம் வசூலிக்கவும் அரசுக்கு உத்தரவிட்டது. ஆணையத்தின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, தற்போது வேலூர் கூடுதல் டி.எஸ்.பியாக உள்ள சுந்தரமூர்த்தி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இதையும் படிங்க: தாம்பரம் காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தை காலி செய்ய கெடு! நீதிமன்றம் அதிரடி!

இந்த மனு நீதிபதிகள் எம்.சுந்தர் மற்றும் ஹேமந்த் சந்தன் கவுடர் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது சுந்தரமூர்த்தி தரப்பில், உண்மையை ஆராயாமல் ஆணையம் அபராதம் விதித்துள்ளது. சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சனையை தடுக்கவே டில்லி பாபு கைது செய்யப்பட்டார். கைது செய்யப்பட்டபோது தாக்குதலோ? தகாத வார்த்தைகளோ? உபயோகிக்கவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதனையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், மனித உரிமைகள் ஆணைய உத்தரவின்படி அபராதத்தை செலுத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்டு வழக்கை தள்ளுபடி செய்தனர்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

சென்னை: சென்னை -சேலம் பசுமை வழிச்சாலை திட்டத்திற்கு எதிராக போராடிய முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் டில்லிபாபுவை கைது செய்த காவலர்களுக்கு மனித உரிமை ஆணையம் விதித்த 1 லட்சம் ரூபாய் அபராதத்தை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது.

கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு சென்னை -சேலம் இடையே சுமார் 200 கி.மீ., தூரத்திற்கு பசுமை வழிச்சாலை அமைக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்தது. இதற்கு தேவையான நிலங்களை கையகப்படுத்த மாநில அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது. ஆனால், நிலம் கையகப்படுத்துவதற்கு எதிராக பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டபோது கைது செய்யப்பட்டனர்.

விவசாயிகளும் தங்களது நிலங்களை மீட்க போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக செங்கத்தில் விவசாயிகள் நடத்திய போராட்டத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் டில்லிபாபு பங்கேற்றார்.

போராட்டத்திற்கு பின், அறிவிக்கப்படாத சாலை மறியலில் ஈடுபட போவதாக கிடைத்த தகவலின்படி புதுப்பாளையம் காவல்துறையினர் டில்லிபாபுவை கைது செய்து, பின்பு மாலை விடுவித்தனர். இதனையடுத்து, தன்னை காவலர்கள் அடித்து துன்புறுத்தியதாக டில்லி பாபு மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் புகார் அளித்தார்.

புகாரை விசாரித்த மனித உரிமைகள் ஆணையம், டில்லி பாபுவுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவிட்டது. அதில் செங்கம் சரக டி.எஸ்.பி சுந்தரமூர்த்தியிடம் இருந்து 25 ஆயிரமும், உதவி ஆய்வாளர்கள் முத்து குராமசாமி மற்றும் ராஜேஷிடம் இருந்து 75 ஆயிரம் வசூலிக்கவும் அரசுக்கு உத்தரவிட்டது. ஆணையத்தின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, தற்போது வேலூர் கூடுதல் டி.எஸ்.பியாக உள்ள சுந்தரமூர்த்தி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இதையும் படிங்க: தாம்பரம் காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தை காலி செய்ய கெடு! நீதிமன்றம் அதிரடி!

இந்த மனு நீதிபதிகள் எம்.சுந்தர் மற்றும் ஹேமந்த் சந்தன் கவுடர் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது சுந்தரமூர்த்தி தரப்பில், உண்மையை ஆராயாமல் ஆணையம் அபராதம் விதித்துள்ளது. சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சனையை தடுக்கவே டில்லி பாபு கைது செய்யப்பட்டார். கைது செய்யப்பட்டபோது தாக்குதலோ? தகாத வார்த்தைகளோ? உபயோகிக்கவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதனையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், மனித உரிமைகள் ஆணைய உத்தரவின்படி அபராதத்தை செலுத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்டு வழக்கை தள்ளுபடி செய்தனர்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

FORMER MLA DILLIBABUMADRAS HIGH COURTமுன்னாள் எம்எல்ஏ டில்லிபாபுசென்னை சேலம் பசுமை வழிச்சாலைFORMER MLA DILLIBABU COMPENSATION

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.