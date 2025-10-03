ETV Bharat / state

"நீங்கள் மதுரை அமர்வை அணுகலாம்" கரூர் சம்பவ வழக்கில் பாஜக கவுன்சிலருக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு!

கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பாஜக கவுன்சிலர் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்க மறுத்த உயர் நீதிமன்றம், இதுதொடர்பாக மதுரை அமர்வை அணுகுமாறு அறிவுறுத்தி உள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: கரூரில் விஜய் பிரச்சாரத்தின்போசு 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரத்தில், சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிடக் கோரி பாஜக தொடர்ந்த வழக்கை விசாரிக்க முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கரூரில் கடந்த 27ஆம் தேதி தவெக தலைவர் விஜய் மேற்கொண்ட பிரச்சாரத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள் உட்பட 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவம் தொடர்பாக கரூர் நகர போலீசார் மற்றும் ஒருநபர் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

இதற்கிடையே, இச்சம்பவம் குறித்து சிபிஐ விசாரணை கோரி சென்னை மாநகராட்சி பாஜக கவுன்சிலர் உமா ஆனந்த் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், ‘2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் வரவிருக்கும் நிலையில், இந்த சம்பவத்திற்கு பின்னால் ஏதேனும் சதித்திட்டம் இருக்கிறதா? காவல்துறையினரும், அரசு அதிகாரிகளும் தங்கள் கடமைகளையும், பொறுப்புகளையும் வேண்டுமென்றே செய்ய தவறியதன் மூலம் 41 அப்பாவி மக்கள் பலியானார்களா?

நேரம், இடம் மற்றும் நிகழ்விடம் ஆகியவை அரசியல் பேரணிகளை நடத்துவதற்கு சாதகமாக இல்லை என்பது தெரிந்தும், அரசியல் உள்நோக்கங்களுக்காக அனுமதி அளிக்கப்பட்டதா?' என்பன போன்ற கேள்விகள் எழுகின்றனர்.

அத்துடன், 'மாநில காவல் துறை இந்த வழக்கை விசாரித்தால் உண்மை வெளிவராது. உண்மை குற்றவாளிகள் தப்பிக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும்’ என குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு இறுதியாக பட்டியலிடப்பட்ட நிலையில், இந்த வழக்கை விரைவாக விசாரணைக்கு எடுக்க வேண்டும் என மனுதாரர் தரப்பில் முறையீடு செய்யப்பட்டது. முறையீட்டை கேட்ட உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் வேல்முருகன், அருள் முருகன் ஆகியோர் அடங்கி அமர்வு, இச்சம்பவம் தொடர்பாக உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வை அணுக மனுதாரருக்கு உத்தரவிட்டனர்.

இதையும் படிங்க: தவெக புஸ்ஸி ஆனந்துக்கு முன்ஜாமீன் கிடைக்குமா? உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை

முன்னதாக, இந்த சம்பவம் குறித்து சிபிஐ விசாரணை கோரி மதுரையை சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர்கள் கே.கே.ரமேஷ், கதிரேசன், தங்கம் உள்ளிட்டோர் 7 பொதுநல வழக்குகளை தாக்கல் செய்துள்ளனர். இந்த பொதுநல வழக்குகள், உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நீதிபதிகள் தண்டபாணி, ஜோதிராமன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று (அக்.3) விசாரணைக்கு வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

