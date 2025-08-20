ETV Bharat / state

நடப்பாண்டில் ஐந்தாவது முறையாக மேட்டூர் அணை நிரம்பியது: விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி! - METTUR DAM FILLED 5 TIME

அணை முழுவதுமாக நிரம்ப 1.5 டிஎம்சி தண்ணீர் மட்டுமே தேவைப்பட்ட நிலையில் , இன்று காலை 6 மணிக்கு அணை முழுமையாக நிரம்பியதாக நீர்வளத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

மேட்டூர் அணை
மேட்டூர் அணை (ETV Bharat Tamil Nadu)
சேலம்: காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்துவரும் கனமழை காரணமாக நடப்பாண்டில் ஐந்தாவது முறையாக மேட்டூர் அணை நிரம்பியது. இதனால் காவிரி டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

கர்நாடகாவில் காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து தென்மேற்குப் பருவமழை தீவிரமாக பெய்து வருகிறது. இதனால் அங்குள்ள அணைகளில் இருந்து நேற்று முன்தினம் வினாடிக்கு ஒரு லட்சத்து 25 ஆயிரம் கன அடி நீர் உபரியாக காவிரி ஆற்றில் திறந்துவிடப்பட்டது. இந்த நீர் நேற்று மாலை முதல் மேட்டூர் அணைக்கு வந்து சேர்ந்து கொண்டிருந்தது. அதற்கேற்ப மேட்டூர் அணையின் நீர் இருப்பும் படிப்படியாக உயர்ந்தது. நேற்று முன்தினம் காலை 8 மணிக்கு வினாடிக்கு 7,382 கன அடியாக இருந்த மேட்டூர் அணை நீர்வரத்து , இரவு 8 மணிக்கு 20, 338 கன அடியாக அதிகரித்தது.

அதனைத் தொடர்ந்து, நேற்று காலை 8 மணிக்கு 36,742 கனஅடியாக இருந்த நீர்வரத்து, இரவு 8 மணிக்கு ஒரு லட்சத்து 8 ஆயிரம் கனஅடியாக அதிகரித்தது. கடந்த இரு நாட்களாக அணையில் இருந்து 16 கண் மதகுகள் மற்றும் மின் நிலையங்கள் வழியே மொத்தம் 70 ஆயிரம் கன அடி நீர் காவிரி ஆற்றில் திறந்து விடப்பட்டது.

இந்த நிலையில், நீர் திறப்பைவிட நீர்வரத்து கூடுதலாக இருப்பதால் நேற்று முன்தினம் இரவு 8 மணிக்கு 117.46 அடியாக இருந்த அணை நீர்மட்டம் நேற்றிரவு 8 மணிக்கு 119.02 அடியாக உயர்ந்தது. மேலும் நேற்று முன்தினம் இரவு 89.47 டிஎம்சி ஆக இருந்த மேட்டூர் அணையின் நீர் இருப்பு நேற்றிரவு 91.91 டிஎம் சியாக உயர்ந்தது. அணை முழுவதுமாக நிரம்ப 1.5 டிஎம்சி தண்ணீர் மட்டுமே தேவைப்பட்ட நிலையில் , இன்று காலை 6 மணிக்கு அணை முழுமையாக நிரம்பியதாக நீர்வளத் துறை அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்தனர்.

இது நடப்பாண்டில் மேட்டூர் அணை முழு கொள்ளளவை எட்டுவது ஐந்தாவது முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஏற்கெனவே கடந்து ஜூன் மாதம் 29 ஆம் தேதியும் ஜூலையில் 5 தேதி, 20ஆம் தேதி மற்றும் 25ஆம் தேதி ஆகிய நாட்களில் மேட்டூர் அணை முழுமையாக நிரம்பி இருந்தது. தற்போது இன்று காலை 8 மணி நிலவரப்படி மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 120.13 அடி ஆகவும், நீர் இருப்பு 93.67 டிஎம்சி ஆகவும் இருந்தது. அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு 1,16,683 கன அடியிலிருந்து 1,14,098 கன அடியாக குறைந்துள்ளது.

அணை மின் நிலையம் மற்றும் நீர் மின் நிலையம் வழியாக வினாடிக்கு 21,300 கன அடியும், 16 கண் மதகு வழியாக 68,700 கன அடியும் என மொத்தம் காவிரியில் வினாடிக்கு 90,000 கன அடி நீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது. கால்வாய் பாசனத்திற்கு வினாடிக்கு 500 கன அடி நீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.

