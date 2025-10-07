ETV Bharat / state

10 ஆண்டுக்கு பின் குடும்பத்துடன் இணைந்த வடமாநில நபர் - பெரம்பலூரில் நெகிழ்ச்சி சம்பவம்!

மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட வடமாநில நபரை 10 வருடங்களாக வேலா கருணை இல்லத்தினர் பாதுகாத்து அவரை அவரது குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர்.

கருணை இல்லத்தில் சிகிச்சைப் பெற்ற நபரை குடும்பத்தினருடன் ஒப்படைத்த பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியர்
கருணை இல்லத்தில் சிகிச்சைப் பெற்ற நபரை குடும்பத்தினருடன் ஒப்படைத்த பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
October 7, 2025

பெரம்பலூர்: மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு பெரம்பலூரில் சுற்றித் திரிந்த வடமாநில நபரை, 10 வருடங்களுக்குப் பிறகு அவரது குடும்பத்தினருடன் மாவட்ட ஆட்சியர் சேர்த்து வைத்துள்ள சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பெரம்பலூர் மாவட்டம், தீரன் நகர் பகுதியில் வேலா கருணை இல்லம் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு ஆதரவற்றோர் மற்றும் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான மறுவாழ்வு அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், பெரம்பலூரில் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் சுற்றித்திரிவதாக கருணை இல்லத்திற்கு தகவல் கிடைத்தது. தகவலின் பேரில், கருணை இல்லத்தினர் கடந்த மார்ச் 23, 2015 ஆம் ஆண்டு பாதிக்கப்பட்ட நபரை மீட்டு அழைத்து வந்தனர். அந்த இல்லத்தில் அவருக்கு மனநல மருத்துவர்கள் மூலம் தொடர் மருத்துவ சிகிச்சை வழங்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து காப்பகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அவரை பாதுகாப்பாக பரமாரித்து வந்தனர். கடந்த 10 வருடங்களாக சிகிச்சைப் பெற்று வந்த அவர், ஒரு வார காலத்திற்கு முன்பாக பூரண குணமடைந்தார். இதன் பின்னர், அவரது பெயர், சொந்த ஊர், முகவரி உள்ளிட்ட விவரங்கள் குறித்து கேட்டறியப்பட்டது. இதில், அவரது பெயர் மதன்ஷா துர்வே (55) என்பதும், அவர் மத்தியப் பிரதேச மாநிலம், உமரேத் மாவட்டத்தில் உள்ள குர்பானி சிந்த்வாரா கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதும் தெரியவந்தது.

இதையும் படிங்க: ''பணிக்கு திரும்பாவிட்டால் வேறு ஆட்கள் நியமனம் என்பது மிரட்டுவது போல் உள்ளது'' - தூய்மை பணியாளர்கள் உயர் நீதிமன்றத்தில் முறையீடு!

இந்த தகவலின் பேரில், காவல்துறையினரின் உதவியுடன் அவரது உறவினர்களை தொடர்பு கொண்டு அவர்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன் பேரில், அவரது மகன் மற்றும் மருமகள் மத்தியப் பிரதேசத்தில் இருந்து பெரம்பலூர் வந்தனர். அப்போது, மதன்ஷா துர்வே, தனது மகன் மற்றும் மருமகளை கண்டதும் கண்ணீர் மல்க ஆரத்தழுவிக் கொண்டார். இது அங்கிருந்த அனைவரையும் கண்கலங்க வைத்தது.

இதனையடுத்து, நேற்று (அக்.6) திங்கட்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில், மாவட்ட ஆட்சியர் ந.மிருணாளினி முன்னிலையில், மதன்ஷா துர்வேவை அவரது உறவினர்களிடம் வேலா கருணை இல்லத்தினர் ஒப்படைத்தனர். 10 வருடம் கழித்து வடமாநில நபரை பாதுகாப்பாக ஒப்படைத்ததற்காக, அவரது குடும்பத்தினர் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு நன்றி தெரிவித்து கொண்டனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

