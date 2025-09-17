ETV Bharat / state

படித்தது எம்பிஏ - பார்ப்பது மலர் விவசாயம்! மாதத்திற்கு லட்சக்கணக்கில் வருமானம் பார்க்கும் இளைஞர்!

பல வகை ரோஜாக்கள் மற்றும் ஜெர்பரா மலர்களை வளர்த்து வருகிறேன். திருமண சீசனில் அவற்றுக்கு அதிக தேவை உள்ளது என்று சேகர் சௌகான் கூறுகிறார்.

சேகர் சௌகான்
சேகர் சௌகான் (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2025 at 12:58 PM IST

3 Min Read
மீரட் (உத்தரப்பிரதேசம்): படித்து முடித்து விட்டு வேலைவாய்ப்புக்காக காத்திருந்த கோடிக்கான இளைஞர்கள் கூட்டத்தில் ஒருவராக தான் இருந்தார் சேகர் சௌகான். உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மீரட் அருகே உள்ள மதர்புரா என்ற கிராமத்தைச் சேர்ந்த இந்த இளைஞர் மலர் விவசாயத்தில் ஈடுபட்டு, அதன் மூலம் தற்போது பலருக்கும் வேலைவாய்ப்பை வழங்கி வருகிறார்.

சேகர் சௌகான், பிசிஏ மற்றும் எம்பிஏ பட்டங்களைப் பெற்றவர். மாதம் ரூ.30,000 சம்பளம் தந்த காசாளர் வேலைக்காக சொந்த ஊரை விட்டு வெளியேறினார். ஆனால் அவர் பார்த்த வேலை ஏனோ திருப்தி தரவில்லை. விவசாய குடும்பத்தை பின்னணியாக கொண்ட அவருக்கு சொந்த ஊரில் நிலம் இருந்தது. அதில் ஒரு பகுதியில் மலர் விவசாயத்தில் ஈடுபட முடிவு செய்தார்.

இதற்காக தான் பார்த்து வந்த காசாளர் வேலையை விட்டு விட்டு, 2017 ஆம் ஆண்டு சொந்த ஊர் திரும்பி மலர் விவசாயியாக புதிய அவதாரம் எடுத்தார். 2000 சதுர மீட்டர் பரப்பில் தோட்டம் அமைத்து முதலில் ரோஜாக்களை பயிரிடத் தொடங்கினார். பின்னர், மலர் கொத்துகள், திருமண அலங்காரங்கள் மற்றும் வீட்டு அலங்காரங்களில் பயன்படுத்தப்படும் ஜெர்பரா பூக்களையும் பயிரிடத் தொடங்கினார். இதற்காக தனியாக தோட்டத்தையும் ஏற்பாடு செய்து கொண்டார்.

சேகர் சௌகான் தோட்டத்தில் பூத்துக் குலுங்கும் மலர்கள்
சேகர் சௌகான் தோட்டத்தில் பூத்துக் குலுங்கும் ஜெர்பரா மலர்கள் (ETV Bharat)

கடந்த 8 ஆண்டுகளில், அவர் இரண்டு மலர் தோட்டங்களை அமைத்துள்ளார். அதே நேரத்தில் மலர் விவசாயத்தில் தனக்கு உதவி செய்வதற்காக ஆறு பேரை வேலைக்கு அமர்த்தியுள்ளார். இவர்கள் பூக்களை பறித்தல், நீர் தெளித்தால் மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் சேகர் சௌகானுக்கு உதவியாக இருந்து வருகின்றனர். இது மட்டுமல்லாமல், சேகர் சௌகானின் குடும்ப உறுப்பினர்களும் உதவுகின்றனர்.

இது தொடர்பாக ஈடிவி பாரத் சார்பில் சேகர் சௌகானை தொடர்பு கொண்ட போது, "முந்தைய வேலையை விட இந்த வேலை எனக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கிறது. இந்த வேலை என்னை வேறொரு உலகிற்கு அழைத்துச் சென்றது" என்று தெரிவித்தார். இப்போது அவர் வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்து நல்ல வருமானம் ஈட்டுகிறார். அனைத்து செலவுகளும் போக பார்த்தால், மாதத்திற்கு ரூ.1 லட்சத்திற்கு மேல் சம்பாதிக்கிறார்.

மேலும் அவர் ஈடிவி பாரத்திடம் கூறுகையில், "பல வகையான ரோஜாக்கள் மற்றும் ஜெர்பரா மலர்களை வளர்த்து வருகிறேன். திருமண சீசனில் அவற்றுக்கு அதிக தேவை உள்ளது" என்றார்.

விற்பனைக்கு தயாராக உள்ள மலர்கள்
விற்பனைக்கு தயாராக உள்ள ஜெர்பரா மலர்கள் (ETV Bharat)

மற்ற அனைத்து வேலைகளையும் போலவே, மலர் விவசாயத்திற்கும் கடின உழைப்பு தேவை. செடியை நன்கு பராமரிக்க வேண்டும். பூக்கள் வளர்ந்த பின் அவற்றை பறிக்கும் போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். கடின உழைப்பு எப்போதும் பலனளிக்கும். இதற்கு சேகர் சௌகான் ஓர் உதாரணம்.

"நடவு செய்யப்பட்ட அனைத்து வகையான மலர்களையும் புனேவிலிருந்து ஒரு நிறுவனம் பெற்றுக் கொள்கிறது. உடனடியாக பணமும் எனது வங்கிக் கணக்கிற்கு வந்து விடுகிறது. நடவு செய்தவுடன் முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் வரை எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லாமல் பூக்கள் பூக்கும். பராமரிப்பில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். செடியை நோய் தாக்காமல் இருக்க தேவையான மருந்துகளை தெளிக்க வேண்டும்" என்று அவர் மேலும் கூறினார்.

சேகர் சௌகான் தோட்டத்தில் பூத்துக் குலுங்கும் மலர்கள்
சேகர் சௌகான் தோட்டத்தில் பூத்துக் குலுங்கும் ஜெர்பரா மலர்கள் (ETV Bharat)

அதிக தேவை மற்றும் மகசூல் இருக்கும் அக்டோபர் முதல் மார்ச் வரையிலான காலகட்டத்தில் இவருக்கு கூடுதலாக கணிசமான வருமானம் கிடைக்கிறது. காதலர் தின வாரத்தைத் தவிர, திருமண சீசன் இருக்கும் பிப்ரவரி மாதத்தில் ஜெர்பரா மலர்கள் அதிகமாக விற்பனையாகும்.

மேலும் சேகர் சௌகான் கூறுகையில், "இளைஞர்கள் வேலைகளைத் தேடி அலையக் கூடாது. அவர்கள் புதுமைகளைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். சொந்தமாக ஏதாவது செய்ய வேண்டும். அவர்கள் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்களாக இருந்தால், விவசாயம் தொடர்பான தொழிலில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்" என்றார்.

சேகர் சௌகான் தோட்டத்தில் பூத்துக் குலுங்கும் மலர்கள்
சேகர் சௌகான் தோட்டத்தில் பூத்துக் குலுங்கும் மலர்கள் (ETV Bharat)

சேகர் சௌகானின் தந்தை சத்யவீர் சௌகான் இது தொடர்பாக பேசுகையில், "முதன் முறையாக எனது மகன் அவனது யோசனையை கூறிய போது சற்று பயமாக தான் இருந்தது. இருந்தாலும் நாங்கள் ஒப்புக் கொண்டோம். ஆரம்பத்தில், தோல்வி பயத்துடன் என் மனதில் பல கேள்விகள் இருந்தன. ஆனால், இப்போது மலர் விவசாயத்தில் அவன் சாதித்து விட்டான். தற்போது நிறைய பேர் அவனிடம் வந்து மலர் விவசாயம் பற்றி ஆலோசனை கேட்பதை பார்க்கும் போது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது" என்று கூறினார்.

சேகர் சௌகானில் மலர் தோட்டத்தில் வேலை செய்யும் ஊழியர்களில் ஒருவரான விகாஸ், "இங்கு வேலை கிடைக்கும் வரை எனக்கு எந்த வேலையும் இல்லை. இந்த வேலை எனது குடும்பத்திற்கு பொருளாதாரரீதியாக பெரிதும் உதவுகிறது" என்று கூறினார். கிராமத்தில் உள்ள பெண்கள் சிலரும் சேகர் சௌகானில் தோட்டங்களில் வேலை பார்த்து வருகின்றனர்.

