சென்னை: பட்டாபிராம் அருகே பிசியோதெரபி படித்துவிட்டு ஆங்கிலம் மருத்துவம் பார்த்த மருத்துவரின் மருத்துவமனைக்கு மருத்துவக் கவுன்சில் அதிகாரிகள் சீல் வைத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தோள்பட்டை வலி காரணமாக வந்த நோயாளிக்கு, தவறான வலி நிவாரணி ஊசி செலுத்தியதன் அடிப்படையில் மருத்துவ கவுன்சில் இந்த அதிரடி நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது.
சென்னையை அடுத்த பட்டாபிராம் அணைக்கட்டு பகுதியில் ஞானம்மாள் என்பவர் தனது வீட்டிலேயே கிளினிக் நடத்தி வந்தார். இதனிடையே, நேற்று (ஆக.28) இவரது கிளினிக்குக்கு பட்டாபிராம் பகுதியை சேர்ந்த வெங்கடேஷ் என்பவர் தோள்பட்டை வலி காரணமாக மருத்துவம் பார்க்க வந்தார். அவருக்கு ஞானம்மாள் வலி நிவாரணி ஊசி (Painkiller injection) செலுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
இதனையடுத்து, அங்கிருந்து சென்ற வெங்கடேஷ்க்கு சிறிது நேரத்தில் உடல் முழுவதும் வேர்த்து கொட்டி, வயிற்று வலி ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் வழியிலேயே அவர் மயக்கமடைந்து விழுந்தார். இதனைப் பார்த்த அப்பகுதியினர் இவரை மீட்டு சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவரை பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள், இவருக்கு தவறான ஊசி செலுத்தப்பட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இதனைக்கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த அவரது குடும்பத்தினர், சம்பந்தப்பட்ட கிளினிக்கு சென்று இதுகுறித்து கேட்டனர். ஆனால், அதற்கு ஞானம்மாள் தரப்பு முறையாக பதிலளிக்காமல் அலட்சியமாக பேசியதாக தெரிகிறது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த உறவினர்கள், இதுகுறித்து காவல்துறைக்கு தகவல் அளித்தனர். தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பட்டாபிராம் போலீசார், கிளினிக் நடத்தி வந்த ஞானம்மாவிடம் புகார் குறித்து விசாரணை நடத்தினர்.
தொடர்ந்து, இந்த விவகாரம் குறித்து மருத்துவ கவுன்சிலுக்கு தகவல் அளித்தனர். இதன் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த மாவட்ட மருத்துவத்துறை இணை இயக்குநர் அம்பிகா, ஞானம்மாள் நடத்திய கிளினிக்கில் ஆய்வு மேற்கொண்டு விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில், ஞானம்மாள் பிசியோதெரபி (Physiotherapy) படித்துவிட்டு அலோபதி (ஆங்கில மருத்துவம்) சிகிச்சை அளித்து வந்தது தெரியவந்தது.
இதனால் போலியாக மருத்துவம் பார்த்த ஞானம்மாளின் கிளினிக்கை மூடி மருத்துவக் கவுன்சில் அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர். தொடர்ந்து, மேல் நடவடிக்கைக்காக பட்டாபிராம் போலீசாருக்கு பரிந்துரை செய்தனர். ஞானம்மாள் நீண்ட காலமாக இந்த பகுதியில் மருத்துவம் பார்த்து வந்த நிலையில், தற்போது இவரது கிளினிக் மூடி சீல் வைக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட வெங்கடேஷ் கூறுகையில், “திடீர் தோள்பட்டை வலி காரணமாக முதன் முறையாக இங்கு சிகிச்சைக்கு வந்தேன். அவர் என் பெயர், வயதைக்கூட கேட்காமல் எனக்கு ஊசி போட்டு மாத்திரை கொடுத்தார். அதற்கு ரூ.600 கட்டணம் செலுத்தினேன். ஆனால், சிறிது நேரத்தில் வயிற்று வலி ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதித்த நிலையில், மருத்துவர்கள் தவறான மருந்து கொடுத்துள்ளதாக தெரிவித்தனர். தற்போது வேறு மருத்துவமனைக்கு சென்று சிகிச்சைப் பெற பரிந்துரை செய்துள்ளனர்” என்றார்.