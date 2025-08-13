ETV Bharat / state

மதுரை மாநகராட்சி வரிமுறைகேட்டில் அடுத்தடுத்து சிக்கும் முக்கிய பிரமுகர்கள் - அதிரடி கிளப்பும் விசாரணைக் குழு - MDU MAYOR HUSBAND ADMITTED HOSPITAL

இந்த முறைகேடு வழக்கில் ஏற்கனவே ராஜினாமா செய்த மண்டல தலைவர்கள், குழு தலைவர்கள் மற்றும் மதுரை மாநகராட்சியின் மாமன்ற உறுப்பினர்களும் கைதாக கூடும் என தெரிய வருகிறது .

வரி முறைகேடு வழக்கில் கைதான பொன் வசந்த்
வரி முறைகேடு வழக்கில் கைதான பொன் வசந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2025 at 5:50 PM IST

மதுரை: வரி முறைகேடு குறித்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள மதுரை மாநகராட்சி மேயர் இந்திராணியின் கணவர் பொன் வசந்த், திடீர் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக, மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மதுரை மாநகராட்சி மேயர் இந்திராணியின் கணவர் பொன் வசந்த் வரி முறைகேடு குறித்த வழக்கில் நேற்றிரவு கைது செய்யப்பட்டார். இந்த நிலையில் அவருக்கு இன்று காலை திடீர் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதையடுத்து, மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அவர் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

மருத்துவர்களின் பரிந்துரை அடிப்படையில் அங்கு அவருக்கு உயர் ரத்த அழுத்தம், ரத்த சர்க்கரை அளவு, இசிஜி உள்ளிட்ட பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

மதுரை மாநகராட்சி ஆணையாளராக தினேஷ்குமார் பணியாற்றியபோது மாநகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள வணிக கட்டிடங்கள், நிறுவனங்கள், மண்டபங்கள், விடுதிகள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் வீடுகளுக்கான வரி வசூலில் பல கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டதாக ஆய்வில் தெரிய வந்தது.

மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதில், 2022-23-ஆம் நிதியாண்டில் மட்டும் ரூ.150 கோடி வரை வரி வசூலில் முறைகேடு நடைபெற்றிருப்பதும், இதன் காரணமாக அவர் மாநகராட்சிக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுத்தியதாகவும் தெரிய வந்தது.

இதுகுறித்து சைபர் கிரைம் காவல் துறையினருக்கு அப்போதிருந்த ஆணையாளர் தினேஷ்குமார் புகார் அளித்திருந்தார். இதற்கிடையே விசாரணையில் தொய்வு ஏற்பட்டிருந்த நிலையில் புதிதாக பொறுப்பேற்ற தற்போதைய மாநகராட்சி ஆணையர் சித்ரா விஜயன், விசாரணையை துரிதப்படுத்தினார். இந்த வழக்கு மத்திய குற்றப்பிரிவுக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வந்தது.

மதுரை மாநகராட்சி வரி முறைகேடு வழக்கை விசாரிக்க உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவுப்படி நியமிக்கப்பட்ட மதுரை சரக டிஐஜி அபிநவ் குமார் தலைமையிலான விசாரணை குழு தீவிரமான விசாரணை நடத்தி அடுத்தடுத்து முக்கிய பிரமுகர்கள் மற்றும் மாநகராட்சி அதிகாரிகளை கைது செய்து வருகின்றனர். இந்த முறைகேடு வழக்கில், ஏற்கெனவே ராஜினாமா செய்த மண்டல தலைவர்கள், குழு தலைவர்கள் மற்றும் மதுரை மாநகராட்சியின் மாமன்ற உறுப்பினர்களும் கைதாக கூடும் என தெரிகிறது.

