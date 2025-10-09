ETV Bharat / state

மதுரை மாநகராட்சி வரி முறைகேடு வழக்கு! மேயரின் கணவருக்கு நிபந்தனை ஜாமீன்!

வழக்கிற்கு தேவையான ஆவணங்கள் அனைத்தும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதால் மேயரின் கணவர் பொன் வசந்த்தை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க தேவையில்லை என நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
மதுரை: மாநகராட்சி வரி முறைகேடு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட மதுரை மேயரின் கணவர் பொன் வசந்த்திற்கு நிபந்தனையுடன் ஜாமீன் வழங்கி உயர் நீதிமன்றம் மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.

மதுரை மாநகராட்சியில் வரி நிர்ணயம் செய்வதில் பெரிய அளவில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக புகார் எழுந்தது. இந்த வழக்கில் மதுரை மேயரின் கணவர் பொன் வசந்த் கைது செய்யப்பட்டு, நீதிமன்ற காவலில் விசாரணையில் உள்ளார். இந்நிலையில் ஜாமீன் வழங்க கோரி பொன் வசந்த் தரப்பில் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

அந்த மனுவில், “ஆகஸ்ட் 12 ஆம் தேதி மதுரை மாநகராட்சியில் வரி முறைகேடு தொடர்பான வழக்கில் என்னை கைது செய்து, தற்பொழுது வரை நீதிமன்ற காவலில் வைத்துள்ளனர். நான் நிரபராதி, என் மீது குற்றம் சாட்டியது போல் எந்த குற்றத்தையும் செய்யவில்லை. முன் விரோதம் காரணமாக எனது பெயர் இந்த வழக்கில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. எனது பெயர் FIR-ல் சேர்க்கப்படவில்லை. புகார் அளித்து வழக்கை பதிவு செய்வதில் மிகுந்த தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. உடல் நிலை மோசமாக உள்ளது. நிபந்தனைகளுடன் ஜாமீன் வழங்க வேண்டும்” என்று கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்.

இந்நிலையில் இந்த மனு நீதிபதி ஸ்ரீமதி முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அரசு தரப்பில், ஜாமீன் வழங்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து மனுதாரர் தரப்பில், “இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய பிறருக்கு ஜாமீன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டுள்ள எனக்கும் (பொன் வசந்த்) ஜாமீன் வழங்க வேண்டும்” என கோரினார்.

அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி ஸ்ரீமதி, “இந்த வழக்கு தொடர்பாக, தேவையான ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இவரை, காவலில் எடுத்து விசாரிக்க தேவையில்லை என்ற சூழல் உள்ளது. அதனால் நிபந்தனையுடன் ஜாமின் வழங்கப்படுகிறது. நான்கு வாரங்கள் நாள்தோறும் மாவட்ட குற்றபிரிவு காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும்” என்ற நிபந்தனையுடன் ஜாமின் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.

இதையும் படிங்க: தவெக தலைவர் விஜய் வீட்டிற்கு மீண்டும் வெடிகுண்டு மிரட்டல்!

எந்தெந்த பிரிவுகளில் வழக்கு?

மதுரை மாநகராட்சி சொத்து வரி முறைகேடு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட மேயரின் கணவர் பொன் வசந்த் உள்ளிட்டோர் மீது இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் (ஐபிசி) பிரிவுகள் 409, 465, 466, 468, 477ஏ ஆகியவற்றின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும், தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டப் பிரிவுகள் 66சி, 66டி ஆகியவற்றின் கீழும் இவர்கள் மீது வழக்குப் பதியப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த முறைகேடு எதிரொலியாக மதுரை மாநகராட்சி மண்டல தலைவர்களான வாசுகி, சரவண புவனேசுவரி, பாண்டிச்செல்வி, முகேஷ் சர்மா, சுவிதா, நகரமைப்பு குழு தலைவர் மூவேந்திரன், வரிவிதிப்பு குழு தலைவர் விஜயலட்சுமி ஆகிய 7 பேர் தங்களின் பதவியை அண்மையில் ராஜிநாமா செய்தனர்.

