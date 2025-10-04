ETV Bharat / state

கோதுமை சாப்பிடுவதால் சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்த முடியுமா? நிபுணர் விளக்கம்!

நீரிழிவு நோய் பாதிப்பில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்வதற்கு தாவரங்களின் மூலம் கிடைக்கும் காய்கறிகளை அதிகளவில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என மெட்ராஸ் நீரிழிவு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் அறக்கட்டளை தலைவர் அஞ்சனா தெரிவித்துள்ளார்.

மெட்ராஸ் நீரிழிவு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் அறக்கட்டளை தலைவர் அஞ்சனா
October 4, 2025

சென்னை: நீரிழிவு நோய் வராமல் தடுக்கவும், கட்டுக்குள் வைக்கவும் வெள்ளை அரிசியை தவிர்த்து விட்டு கோதுமை உணவுகளை பலர் எடுத்துக் கொள்கின்றனர். உண்மையில் இவை நீரிழிவு நோயை கட்டுப்படுத்துகிறதா? என்பது குறித்து விளக்குகிறார் மெட்ராஸ் நீரிழிவு ஆராய்ச்சி நிறுவன அறக்கட்டளையின் தலைவர் அஞ்சனா.

இந்திய உணவுகளில் கிட்டத்தட்ட 65 முதல் 75 சதவீதம் கலோரிகள் கார்போஹைட்ரேட்டுகளில் இருந்து பெறப்படுகின்றன என்பதை ஒருங்கிணைந்த தேசிய தரவுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன. இந்நிலையில் கார்போஹைட்ரேட் (carbohydrate) எடுத்துக் கொள்வதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்தும், நீரிழிவு நோய் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவது குறித்தும் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

அதன் முடிவுகளில் இந்தியாவில் மனிதர்கள் தங்களுக்கான கலோரிகளின் தேவைக்காக 62 சதவீதம் பேர் கார்போஹைட்ரேட் உணவை அதிகளவில் எடுத்துக் கொள்வதும், இதுவும் வெள்ளை அரிசி, அரைக்கப்பட்ட முழு தானியங்கள், சுத்திகரிக்கப்பட்ட சர்க்கரை ஆகியவற்றின் மூலமும், மாவு பொருட்களின் மூலம் பெறப்படுவதும் தெரிய வந்துள்ளதாக இந்திய மருத்துவக் கவுன்சில் மற்றும் மெட்ராஸ் டயாபடீஸ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் நடத்திய ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து மெட்ராஸ் நீரிழிவு ஆராய்ச்சி நிறுவன அறக்கட்டளையின் தலைவரும், கட்டுரை ஆசிரியருமான அஞ்சனா ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியில், ”இந்தியாவில் வேகமாக மாறி வரும் உணவுப் பழக்க வழக்கங்களின் காரணமாக நீரிழிவு நோய் மற்றும் உடல் எடை அதிகரிப்பு மக்களிடையே அதிகரித்து காணப்படுவது இந்த ஆய்வின் மூலம் கண்டறியப்பட்டது. இது குறித்த ஆராய்ச்சி கட்டுரை நேச்சர்மெடிசின் இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

ஐசிஎம்ஆர் உடன் மெட்ராஸ் டயாபட்டிஸ் பவுண்டேசன் இணைந்து 36 மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்கள் மற்றும் டெல்லியின் நகர்புறம், ஊரகப் பகுதிகளை சேர்ந்த 1 லட்சத்து 21 ஆயிரத்து 77 பேரிடம் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த ஆய்வின் போது 5 பேரில் ஒருவரிடம் மேக்ரோ நியூட்டரியண்ட் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய வளர்சிதை மாற்றம் குறித்த அபாயம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.

இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்களை மண்டலங்களாக பிரித்து ஆய்வு செய்தோம். அதில் தென் மண்டலம், கிழக்கு மண்டலம், வடகிழக்கு மண்டலம், மேற்கு மண்டலத்தில் வெள்ளை அரிசி அதிகளவில் எடுத்துக் கொள்கின்றனர். வடக்கு, மத்திய மண்டலங்களில் கோதுமையை அதிகளவில் எடுத்துக் கொள்கின்றனர். கார்போஹைட்ரேட் அதிகமாக கிழக்கு மண்டலத்தில் 64.8 சதவீதமும், குறைவாக மேற்கு மண்டலத்தில் 59 சதவீதமும் எடுத்துக் கொள்கின்றனர். இதில் பெரும்பாலும் வெள்ளை அரிசி, அரைக்கப்பட்ட முழு தானியங்கள் மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட சர்க்கரை ஆகியவற்றின் மூலம் கார்போஹைட்ரேட் அதிக அளவில் பெறப்படுவது தெரிய வந்துள்ளது.

கிழக்கு, வடகிழக்கு மற்றும் தென்னிந்தியாவில் வெள்ளை அரிசியை மக்கள் அதிக அளவில் எடுத்துக் கொள்கின்றனர். அதே போல் வடக்கு மற்றும் மத்திய மாநிலங்களில் கோதுமை அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. முக்கிய உணவாக திணைகள் கர்நாடகா, குஜராத், மகாராஷ்டிரா 3 மாநிலங்களில் மட்டுமே எடுத்துக் கொள்கின்றனர். இதில் முக்கிய வகைகளான கேழ்வரகு, சோளம், முத்துத்தி திணை ஆகியவை பயன்பாட்டில் உள்ளன. 21 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் கூடுதல் சர்க்கரை எடுத்துக் கொள்வது என்பது மிகுந்த கவலை அளிப்பதாக இருக்கிறது.

இது தேசிய அளவிலான பரிந்துரையை விட 5 சதவீதம் அதிகமாக உள்ளது. இந்தியாவில் மனிதர்கள் எடுத்துக் கொள்ளும் உணவில் கொழுப்புச்சத்தின் அளவு தேசிய வழிகாட்டுதல்களில் 30 சதவீதம் என இருந்தாலும் ஜார்க்கண்ட், சத்தீஸ்கர், அருணாச்சல பிரதேசம், மணிப்பூர் ஆகிய நான்கு மாநிலங்களில் குறைவாக உள்ளது. மற்ற அனைத்து மாநிலங்களிலும் தேசிய அளவில் பரிந்துரைக்கப்பட்டதை விட 7 சதவீதம் அதிகமாக கொழுப்பு சத்து நிறைந்த பொருட்களை எடுத்துக் கொள்கின்றனர்.

இந்தியாவில் புரதச்சத்து நிறைந்த பொருட்களை உட்கொள்ளுதல் மிகவும் குறைவாக உள்ளது. இது தினசரி கலோரிகள் சராசரியாக 12 சதவீதம் ஆகும். வடகிழக்கு மாநிலங்களில் சற்று அதிகமாக 14 சதவீதமாக உள்ளது. இந்திய உணவுகளை பொறுத்தவரை பெரும்பாலான புரதம் தானியங்கள் பருப்பு வகைகள் ஆகியவற்றில் இருந்து கிடைக்கிறது. இந்தியாவில் பால் மற்றும் இறைச்சி உணவுகளை எடுத்துக் கொள்வது நாடு முழுவதும் குறைவாகவே உள்ளது.

புரதச்சத்து நிறைந்த பால், தயிர், முட்டை, மீன் போன்றவற்றை எடுத்துக் கொள்வதால் பாதிப்புகள் அதிக அளவில் ஏற்படாது. மாட்டு இறைச்சி உள்ளிட்ட இறைச்சி வகைகளை அதிக அளவில் எடுத்துக் கொள்ளும் போது புரதச்சத்து அதிகம் சேரும். அதேபோல் வேர்க்கடலை உள்ளிட்ட பயிறு வகைகள் அதிகளவில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

கார்போஹைட்ரேட் உணவுகளில் இருந்து தினசரி கிடைக்கும் கலோரிகளில் 5 சதவீதம் தாவர அல்லது பால் புரதங்களுடன் மாற்றுவது நீரிழிவு மற்றும் நீரிழிவுக்கு முன்பே நிலையை உருவாக்கும் அபாயத்தை கணிசமாக குறைக்கும். ஆனால் கார்போஹைட்ரேட் உணவுகளுக்கு மாற்றாக ஆட்டு இறைச்சி அதிகளவில் எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாது.

வட மாநிலங்களில் கோதுமையை அதிகளவில் உட்கொள்கின்றனர். ஆனாலும் பஞ்சாப் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகளவில் உள்ளது. தற்போதைய வாழ்க்கை முறையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம் காரணமாக ஏற்படும் மன அழுத்தம், உடற்பயிற்சி இல்லாதது, வறுத்த உணவுகளை அதிகளவில் எடுத்துக் கொள்ளுதல் போன்றவை காரணமாக நீாிழிவு நோய் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: இரவில் நகம் வெட்டினால் என்ன நடக்கும்? அறிவியல் கூறும் காரணம் இதோ!

இதில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு நாம் உண்ணும் உணவில் 50 சதவீதம் கார்போஹைட்ரேட் இருக்கும் வகையிலும், மற்ற கலோரிகள் புரதச்சத்து மூலம் பெறும் வகையில் உணவில் மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும். உணவின் போது அதிகளவில் தாவரங்களில் இருந்து பெறப்படும் காய்கறிகளை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும், பழங்களை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். கோதுமையை தற்போது நன்றாக அரைத்து தரும் போது அதில் உள்ள நார் சத்துகள் குறைந்து விடுகிறது.

எனவே கோதுமை அதிகளவில் எடுத்துக் கொண்டால் நீரிழிவு நோய் வராது எனக் கூற முடியாது. இந்த ஆராய்ச்சியில் கண்டறியப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்படையில் புரதச்சத்து நிறைந்த பொருட்களை பொது விநியோக திட்டத்திலும் வழங்க வேண்டும் என பரிந்துரை செய்துள்ளோம்” என கூறினார்.

